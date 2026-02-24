Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 24 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Очередной, 20-й, пакет санкций ЕС против России готов и будет в перспективе утвержден, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. "20-й пакет санкций готов. Вопрос не в том, будет ли он утвержден, а он будет утвержден, в этом можно быть уверенными, вопрос - когда он будет утвержден. И с этой точки зрения, каждый (из членов ЕС - ИФ) должен выполнить свои обязательства", - сказал Барро журналистам в понедельник в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Французский министр добавил, что во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон соберет в Париже "коалицию желающих", "чтобы еще немного продвинуть историческую работу, которая была осуществлена более чем 30 странами, объединившими свои вооруженные силы для того, чтобы мир, когда он будет заключен на Украине, мог бы быть гарантирован".

Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать в понедельник 20-й пакет санкций против РФ, работа над ограничительными мерами будет продолжена, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. "Мы не пришли к согласию по поводу 20-го пакета санкций. Это не то послание, которое мы хотели направить сегодня. Работа будет продолжена", - сказала Каллас на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник. Ранее СМИ сообщали, что Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций.

Американские фондовые индексы резко снизились в понедельник из-за неопределенности в вопросе импортных пошлин. Как сообщалось, Верховный суд США большинством голосов постановил, что решение президента США Дональда Трампа о введении в 2025 году пошлин против товаров из большого числа стран мира незаконно.

Трамп в ответ принял решение поднять уровень пошлин в отношении импорта из всех стран мира сначала до 10%, а затем - до 15%. Президент предупредил, что его администрация в дальнейшем будет работать над новой системой пошлин. Для введения пошлин президент использовал одно из положений закона о торговле 1974 года, которое позволяет вводить такие тарифы сроком на 150 дней, для сохранения этих мер требуется согласие Конгресса.

Также в понедельник стало известно, что объем промышленных заказов в Штатах в декабре сократился на 0,7% относительно ноября. В ноябре показатель вырос на 2,7%. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали его снижение на 0,5% в декабре.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут на торгах во вторник, китайские биржи открылись после длинных выходных. Инвесторы оценивают обстановку в мировой торговле и денежно-кредитную политику китайского центробанка. Служба таможенного и пограничного контроля США проинформировала импортеров, что ставка пошлин на первом этапе составит 10% и будет применяться ко всем странам в течение 150 дней. Время вступления тарифов в силу - 0:01 вторника по времени восточного побережья страны (8:01 мск). В Белом доме подтвердили эту информацию, отметив, что администрация президента работает над повышением пошлин до 15%, но для этого потребуется отдельный указ.

Верховный суд США в пятницу большинством голосов постановил, что решение президента Трампа о введении в 2025 году пошлин против товаров из большого числа стран мира незаконно. Трамп в ответ принял решение поднять уровень пошлин в отношении импорта из всех стран мира сначала до 10%, а затем - до 15%. Президент предупредил, что его администрация в дальнейшем будет работать над новой системой пошлин. Для введения пошлин президент использовал одно из положений закона о торговле 1974 года, которое позволяет вводить такие тарифы сроком на 150 дней, для продления этих мер требуется согласие Конгресса.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 2,2%. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) во вторник вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5% годовых. Аналитики также не ожидали их изменения. Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) девятый месяц подряд. На заседании в мае прошлого года НБК снизил их на 10 базисных пунктов. Значение японского Nikkei 225 растет на 1%. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,9%. Австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился.

В свою очередь мировые цены на нефть умеренно растут утром во вторник после снижения по итогам предыдущих торгов. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск повышается на 0,59%, до $71,91 за баррель. В понедельник контракт снизился в цене на 0,38%, до $71,49 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дорожают также на 0,59%, до $66,7 за баррель. Накануне они подешевели на 0,26%, до $66,31 за баррель.

Внимание трейдеров направлено на ситуацию на Ближнем Востоке. Поддержку ценам на нефть последнее время оказывают опасения того, что США нанесут удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. На прошлой неделе ряд зарубежных изданий отметили, что США сосредоточили в регионе значительные силы, позволяющие Вашингтону провести многонедельную военную кампанию против Ирана, больше похожую на полномасштабную войну.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что сам предпочел бы заключить соглашение с Тегераном. "Решение принимаю только я, и я предпочел бы сделку", - написал Трамп в соцсети Truth Social, добавив при этом, что если сделку с Ираном заключить не удастся, "это будет очень плохой день для этой страны".

"На данном этапе геополитика явно играет главную роль в формировании цен на нефть", - считает аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева. Текущая динамика цен в значительной степени обусловлена ожиданиями, а не фактической потерей поставок, отметила эксперт. По ее словам, трейдеры страхуются от наихудших сценариев.

В четверг в Женеве пройдет очередной раунд переговоров между США и Ираном. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что с американской стороны в них примут участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 20,646 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,86 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 февраля вырос на 0,12% и составил 119,41 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,15%, поднявшись до 1235,42 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,73%), "Почта России БО-002P-01" (+0,57%), "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,48%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,41%), а в лидерах снижения - облигации "Новотранс-001Р-03" (-0,25%), "Атомэнергопром-001P-01" (-0,24%) и "Автодор-003Р-02" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) завершило размещение выпуска 10-летних облигаций серии 003Р-03 объемом 1 млрд рублей. Для 1-4-го квартальных купонов спред к ключевой ставке ЦБ РФ установлен на уровне 3,5% годовых.

Профессиональная коллекторская организация "Вернём" 26 февраля планирует начать размещение 3-летних облигаций с call-опционом через 1,5 года объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки ежемесячных купонов - 26,5% годовых, ему соответствует доходность к досрочному погашению на уровне 29,97% годовых. Московская биржа в январе зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001Р объемом 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов на срок до 10 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) установило размер ставки 1-12-го купонов по флоатеру серии БО-П23 на уровне ключевой ставки Банка России. Сбор заявок на 10-летний выпуск прошел 20 февраля без премаркетинга. Объем эмиссии пока не раскрывается. Купоны по выпуску ежемесячные и плавающие с привязкой к ключевой ставке ЦБ РФ, по выпуску предусмотрена годовая оферта. Техразмещение пройдет 26 февраля. "Балтийский лизинг" также планирует 24 февраля провести сбор заявок на облигации серии БО-П22 со сроком обращения 2,5 года объемом не менее 1 млрд рублей. Техразмещение этого выпуска запланировано на 27 февраля. Ориентир ставки ежемесячного фиксированного купона данного выпуска - не более 19% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не более 20,75% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 8,25% от номинала будет погашаться в даты выплаты 19-29-го купонов, еще 9,25% номинала - в дату выплаты 30-го купона. В результате индикативная дюрация составит около двух лет.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 25 февраля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска 5-летних облигаций с офертой через два года: с фиксированными купонами серии 002Р-12 и флоатер серии 002Р-13. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 18% годовых (ему соответствует доходность к оферте не выше 19,56% годовых). По флоатеру купон ежемесячный, плавающий, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не выше 475 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 27 февраля. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - после тестирования.

ООО "Арлифт Интернешнл" (бренд ARLIFT) в начале марта планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-01 объемом не менее 500 млн рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 25% (ему соответствует доходность к сall-опциону через 1,5 года на уровне не выше 28,08% годовых). Техразмещение запланировано на середину марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. В декабре прошлого года компания зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 30 млрд рублей.