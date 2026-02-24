.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
Кабмин не поддержал отмену платы за размещение сетей для кабельного ТВ
Правительство просит обосновать необходимость освобождения операторов связи от платы за установку сетей для оказания смежных услуг в многоквартирных домах (МКД). Речь идет о прокладке кабелей в доме для кабельного ТВ, умных домофонов с...
 
Продажи авто с пробегом в РФ в январе выросли на 4%
Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в январе 2026 года вырос на 4%, до 437 тыс. шт., подсчитали в "Автостате". Около четверти рынка (24,2%) в прошлом месяце пришлось на отечественную Lada - было куплено 105,6 тыс. подержанных машин...
 
Разброс в размере пенсий в регионах составил 24,5 тыс. руб.
К концу 2025 года самые большие пенсии назначались жителям Чукотки — почти 45,5 тыс. рублей, а самые низкие были в Кабардино-Балкарии (около 21 тыс.). Таким образом, разница составила 24,5 тыс., следует из данных Соцфонда (СФР) по итогам прошлого...
 
24 февраля 2026 года 09:42

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 24 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Очередной, 20-й, пакет санкций ЕС против России готов и будет в перспективе утвержден, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. "20-й пакет санкций готов. Вопрос не в том, будет ли он утвержден, а он будет утвержден, в этом можно быть уверенными, вопрос - когда он будет утвержден. И с этой точки зрения, каждый (из членов ЕС - ИФ) должен выполнить свои обязательства", - сказал Барро журналистам в понедельник в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Французский министр добавил, что во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон соберет в Париже "коалицию желающих", "чтобы еще немного продвинуть историческую работу, которая была осуществлена более чем 30 странами, объединившими свои вооруженные силы для того, чтобы мир, когда он будет заключен на Украине, мог бы быть гарантирован".

Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать в понедельник 20-й пакет санкций против РФ, работа над ограничительными мерами будет продолжена, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. "Мы не пришли к согласию по поводу 20-го пакета санкций. Это не то послание, которое мы хотели направить сегодня. Работа будет продолжена", - сказала Каллас на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник. Ранее СМИ сообщали, что Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций.

Американские фондовые индексы резко снизились в понедельник из-за неопределенности в вопросе импортных пошлин. Как сообщалось, Верховный суд США большинством голосов постановил, что решение президента США Дональда Трампа о введении в 2025 году пошлин против товаров из большого числа стран мира незаконно.

Трамп в ответ принял решение поднять уровень пошлин в отношении импорта из всех стран мира сначала до 10%, а затем - до 15%. Президент предупредил, что его администрация в дальнейшем будет работать над новой системой пошлин. Для введения пошлин президент использовал одно из положений закона о торговле 1974 года, которое позволяет вводить такие тарифы сроком на 150 дней, для сохранения этих мер требуется согласие Конгресса.

Также в понедельник стало известно, что объем промышленных заказов в Штатах в декабре сократился на 0,7% относительно ноября. В ноябре показатель вырос на 2,7%. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали его снижение на 0,5% в декабре.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут на торгах во вторник, китайские биржи открылись после длинных выходных. Инвесторы оценивают обстановку в мировой торговле и денежно-кредитную политику китайского центробанка. Служба таможенного и пограничного контроля США проинформировала импортеров, что ставка пошлин на первом этапе составит 10% и будет применяться ко всем странам в течение 150 дней. Время вступления тарифов в силу - 0:01 вторника по времени восточного побережья страны (8:01 мск). В Белом доме подтвердили эту информацию, отметив, что администрация президента работает над повышением пошлин до 15%, но для этого потребуется отдельный указ.

Верховный суд США в пятницу большинством голосов постановил, что решение президента Трампа о введении в 2025 году пошлин против товаров из большого числа стран мира незаконно. Трамп в ответ принял решение поднять уровень пошлин в отношении импорта из всех стран мира сначала до 10%, а затем - до 15%. Президент предупредил, что его администрация в дальнейшем будет работать над новой системой пошлин. Для введения пошлин президент использовал одно из положений закона о торговле 1974 года, которое позволяет вводить такие тарифы сроком на 150 дней, для продления этих мер требуется согласие Конгресса.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 2,2%. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) во вторник вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5% годовых. Аналитики также не ожидали их изменения. Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) девятый месяц подряд. На заседании в мае прошлого года НБК снизил их на 10 базисных пунктов. Значение японского Nikkei 225 растет на 1%. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,9%. Австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился.

В свою очередь мировые цены на нефть умеренно растут утром во вторник после снижения по итогам предыдущих торгов. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск повышается на 0,59%, до $71,91 за баррель. В понедельник контракт снизился в цене на 0,38%, до $71,49 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дорожают также на 0,59%, до $66,7 за баррель. Накануне они подешевели на 0,26%, до $66,31 за баррель.

Внимание трейдеров направлено на ситуацию на Ближнем Востоке. Поддержку ценам на нефть последнее время оказывают опасения того, что США нанесут удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. На прошлой неделе ряд зарубежных изданий отметили, что США сосредоточили в регионе значительные силы, позволяющие Вашингтону провести многонедельную военную кампанию против Ирана, больше похожую на полномасштабную войну.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что сам предпочел бы заключить соглашение с Тегераном. "Решение принимаю только я, и я предпочел бы сделку", - написал Трамп в соцсети Truth Social, добавив при этом, что если сделку с Ираном заключить не удастся, "это будет очень плохой день для этой страны".

"На данном этапе геополитика явно играет главную роль в формировании цен на нефть", - считает аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева. Текущая динамика цен в значительной степени обусловлена ожиданиями, а не фактической потерей поставок, отметила эксперт. По ее словам, трейдеры страхуются от наихудших сценариев.

В четверг в Женеве пройдет очередной раунд переговоров между США и Ираном. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что с американской стороны в них примут участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 20,646 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,86 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 февраля вырос на 0,12% и составил 119,41 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,15%, поднявшись до 1235,42 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,73%), "Почта России БО-002P-01" (+0,57%), "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,48%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,41%), а в лидерах снижения - облигации "Новотранс-001Р-03" (-0,25%), "Атомэнергопром-001P-01" (-0,24%) и "Автодор-003Р-02" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) завершило размещение выпуска 10-летних облигаций серии 003Р-03 объемом 1 млрд рублей. Для 1-4-го квартальных купонов спред к ключевой ставке ЦБ РФ установлен на уровне 3,5% годовых.

Профессиональная коллекторская организация "Вернём" 26 февраля планирует начать размещение 3-летних облигаций с call-опционом через 1,5 года объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки ежемесячных купонов - 26,5% годовых, ему соответствует доходность к досрочному погашению на уровне 29,97% годовых. Московская биржа в январе зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001Р объемом 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов на срок до 10 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) установило размер ставки 1-12-го купонов по флоатеру серии БО-П23 на уровне ключевой ставки Банка России. Сбор заявок на 10-летний выпуск прошел 20 февраля без премаркетинга. Объем эмиссии пока не раскрывается. Купоны по выпуску ежемесячные и плавающие с привязкой к ключевой ставке ЦБ РФ, по выпуску предусмотрена годовая оферта. Техразмещение пройдет 26 февраля. "Балтийский лизинг" также планирует 24 февраля провести сбор заявок на облигации серии БО-П22 со сроком обращения 2,5 года объемом не менее 1 млрд рублей. Техразмещение этого выпуска запланировано на 27 февраля. Ориентир ставки ежемесячного фиксированного купона данного выпуска - не более 19% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не более 20,75% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 8,25% от номинала будет погашаться в даты выплаты 19-29-го купонов, еще 9,25% номинала - в дату выплаты 30-го купона. В результате индикативная дюрация составит около двух лет.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 25 февраля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска 5-летних облигаций с офертой через два года: с фиксированными купонами серии 002Р-12 и флоатер серии 002Р-13. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 18% годовых (ему соответствует доходность к оферте не выше 19,56% годовых). По флоатеру купон ежемесячный, плавающий, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не выше 475 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 27 февраля. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - после тестирования.

ООО "Арлифт Интернешнл" (бренд ARLIFT) в начале марта планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-01 объемом не менее 500 млн рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 25% (ему соответствует доходность к сall-опциону через 1,5 года на уровне не выше 28,08% годовых). Техразмещение запланировано на середину марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. В декабре прошлого года компания зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 30 млрд рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 февраля 2026 года 19:36
Рынок акций РФ завершил вторник консолидацией под 2780п по индексу МосБиржи
Москва. 24 февраля. Российский рынок акций завершил основные торги во вторник консолидацией при смешанной динамике blue chips - утренние попытки роста на фоне благоприятной нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent поднимался выше $72 за баррель) и сложностей в Европе с принятием нового пакета антироссийских санкций сменились распродажами из-за разворота нефти вниз, новых антироссийских санкций Канады и неопределенности с дальнейшими переговорами по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи завершил день ниже 2780 пунктов после локального роста выше 2800 пунктов.    читать дальше
.
24 февраля 2026 года 19:27
Рубль во вторник отыграл дневные потери и немного повысился при подготовке экспортеров к налоговым выплатам месяца
Москва. 24 февраля. Китайский юань развернулся вниз и опустился на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль подорожал на усилении спроса на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам февраля. В понедельник, 2 марта, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.    читать дальше
.
24 февраля 2026 года 18:50
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Applied Materials
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Applied Materials с целевой ценой $401,2 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 7,4% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы положительно оцениваем перспективы бизнеса Applied Materials,...    читать дальше
.
24 февраля 2026 года 18:15
Акции Распадской и Мечела остаются непривлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
ции ПАО "Распадская" и ПАО "Мечел" остаются непривлекательными для долгосрочных вложений, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты отмечают, что российская угольная отрасль продолжает испытывать трудности. Так, по итогам одиннадцати месяцев 2025 года...    читать дальше
.
24 февраля 2026 года 17:46
Давление на цену ADR Novo Nordisk еще не исчерпано - инвестбанк "Синара"
Текущее давление на котировки ADR Novo Nordisk еще не исчерпано, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Цена бумаг эмитента упала в понедельник на 16,4%, после того как компания признала, что ее препарат нового поколения для снижения веса CagriSema не показал преимуществ по сравнению с...    читать дальше
.
24 февраля 2026 года 17:11
Целью движения вверх цены акций Мосбиржи может стать уровень 200 руб. - "Велес Капитал"
едующей целью движения котировок акций "Московской биржи" при умерено позитивном сценарии может стать уровень 200 рублей за штуку, пробой которого возможен при сохранении оптимизма на российском фондовом рынке в целом и объявлении о щедрых дивидендах эмитента по итогам 2025 года, доходность которых...    читать дальше
.
24 февраля 2026 года 16:37
Конъюнктура рынка создает предпосылки для продолжения серии успешных аукционов Минфина - РСХБ
Текущая конъюнктура рынка создает предпосылки для продолжения серии успешных аукционов Министерства финансов России по размещению государственных долговых инструментов, считает аналитик по долговым рынкам Россельхозбанка (РСХБ) Глеб Чернышев. 18 февраля, на аукционах Минфина по размещению...    читать дальше
.
24 февраля 2026 года 16:09
Падение цены акций IBM пока может продолжиться - инвестбанк "Синара"
Падение котировок акций International Business Machines (IBM) в целом может продолжиться в краткосрочной перспективе, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Бумаги эмитента в понедельник упали в стоимости на 13,2% после заявления ИИ-стартапа Anthropic, что модель Claude теперь...    читать дальше
.
24 февраля 2026 года 15:33
Акции Ростелекома фундаментально недооценены - инвестбанк "Синара"
Акции ПАО "Ростелеком" фундаментально недооценены, рейтинг - "покупать", говорится в комментарии старшего аналитика Константина Белова. Эмитент в четверг, 26 февраля 2026 года, опубликует результаты за 4К25 по МСФО. "Выручка, полагаем, прибавила в отчетном квартале 8%, составив 252 млрд руб....    читать дальше
.
24 февраля 2026 года 15:30
Рубль днем лишь слегка снижается в паре с юанем в ожидании новых драйверов к более заметной динамике
Москва. 24 февраля. Китайский юань незначительно повышается на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник. Рубль слегка дешевеет в ожидании новых драйверов к более заметной динамике.    читать дальше
.
24 февраля 2026 года 15:03
Участие в размещении бондов "ВИС финанс" интересно только при незначительном снижении ориентира по купону - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении 3-летнего выпуска бондов ООО "ВИС финанс" серии БО-П11 интересно только при незначительном снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 17,00% (YTM 18,39%), полагают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "ВИС финанс" 26...    читать дальше
.
24 февраля 2026 года 14:37
Участие в размещении флоатера АФК Система не представляется привлекательным - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении флоатера АФК "Система" серии 002Р-13 не представляется привлекательным аналитикам инвестиционого банка "Синара". АФК "Система" 25 февраля планирует сбор заявок на размещение двух выпусков: "фикса" серии 002Р-12 и флоатера серии 002Р-13 суммарно на 3 млрд руб. По обеим бумагам...    читать дальше
.
24 февраля 2026 года 14:02
"Финам" сохраняет рейтинг акций Exelixis на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Exelixis с прогнозной стоимостью на уровне $51,5 за штуку, что предполагает потенциал роста на 17%, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. "После рассмотрения отчетности за 4К мы не видим причин для корректировки прогнозов по акциям...    читать дальше
.
24 февраля 2026 года 13:22
Акции Озона - фавориты в секторе технологических компаний - инвестбанк "Синара"
Аналитики инвестиционного банка "Синара" выделяют акции МКПАО "Озон" в качестве фаворитов в секторе технологических компаний, говорится в обзоре. В четверг, 26 февраля, компания "Озон" должна опубликовать результаты за 4К25 по МСФО. Эксперты инвестбанка ожидают, что рост показателя GMV продолжался...    читать дальше
.
24 февраля 2026 года 12:51
"БКС МИ" подтверждает "негативную" оценку акций Распадской
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "негативную" оценку акций ПАО "Распадская" с прогнозной стоимостью на уровне 120 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Евраз НТМК", которое...    читать дальше
.
Страница 1 из 2
.
1
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.