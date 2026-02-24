Курс рубля может уйти ниже 11 руб./юань к концу недели - ПСБ

Курс валютной пары доллар/рубль может уйти ниже уровня в 11 руб. за юань к концу текущей недели, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем в начале недели продолжения бокового движения пары юань/рубль в середине диапазона 10,8-11,5 руб. за юань, чему будет способствовать восстановление активности импортеров на фоне окончания длинных выходных в Китае, что компенсирует повышенное предложение валюты со стороны ЦБ РФ", - пишет эксперт в комментарии.

При этом, по его мнению, во второй половине недели национальная валюта может вновь перейти к укреплению, в результате чего пара юань/рубль отступит ниже отметки 11 руб. за юань.

Фактором в пользу укрепления рубля может стать повышение объемов продаж валюты во второй половине недели уже со стороны экспортеров, которые будут вести подготовку к пику налоговых выплат, приходящемуся на 2 марта, указывает Зварич.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.