Вероятно сохранение консолидации на рынке акций РФ в начале торговой недели -"Цифра брокер"

Вероятно сохранение консолидационных настроений на российском рынке акций в начале текущей торговой недели, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Индекс Мосбиржи, вероятнее всего, продолжит движение в сложившемся боковом диапазоне, указывают эксперты в комментарии.

"На наш взгляд, отсутствие значимых геополитических прорывов будет способствовать низкой волатильности. Уровнем поддержки для индекса остается область 2730 пунктов, сопротивление расположено на отметке 2800 пунктов", - пишут аналитики инвесткомпании.

Также они отмечают, что главным корпоративным событием недели станет отчет Сбербанка за 2025 год по МСФО (26 февраля).

"Мы ожидаем чистую прибыль на уровне 1,6-1,7 трлн руб. и чистый процентный доход порядка 3,2 трлн руб. Потенциально это может гарантировать инвесторам дивиденды в размере 37-39 руб./акцию (доходность - порядка 11-12%)", - говорится в материале экспертов.

Также инвесторы увидят отчетности за 2025 год по МСФО от "Базиса", "Ростелекома", "Интер РАО", "Европлана" и "ТГК-1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.