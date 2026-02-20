.
Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
Рейтинг российских банков за январь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за январь 2026 года. В январе 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Госкомпаниям могут увеличить штрафы за неоплату контрактов МСП-поставщикам
Минэкономразвития провело первое заседание "штаба" по рассмотрению вопросов неплатежей отдельных юрлиц субъектам МСП, сообщил "Ведомостям" представитель Корпорации МСП (КМСП). Участники заседания под председательством министра Максима Решетникова...
 
Поступления в бюджет от налога на вклады выросли в 3 раза
За прошлый год россияне перечислили 320,2 млрд рублей налогов на проценты по вкладам, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минфина. Это почти втрое больше, чем было в 2024 г. (110,7 млрд). На такую собираемость повлияли многие макроэкономические...
 
20 февраля 2026 года 19:45

Рынок акций РФ на неделе подрос на фоне ралли сырья и новых переговоров по Украине

Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе умеренно подрос на фоне нового раунда трехсторонних переговоров Россия-США-Украина по мирному украинскому урегулированию, хотя они и не принесли прорывных решений, а также на фоне данных Росстата о замедлении инфляции и подорожавшего сырья (выросли металлы, нефть Brent превысила $71 за баррель) из-за опасений эскалации напряженности на Ближнем Востоке в свете конфликта США и Ирана. Индекс МосБиржи на неделе двигался в рамках 2760-2800 пунктов.

В период с 16 по 20 февраля индекс МосБиржи подрос на 0,2% и составил 2780,6 пункта, индекс РТС прибавил 0,7% и достиг 1141,28 пункта. Апрельский фьючерс на нефть Brent за этот период вырос на 5,3%, до $71,32 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 0,44 рубля, до 76,7519 руб./$1.

Рынок акций начал неделю с умеренного роста, отыгрывая пятничное решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта (до 15,5% годовых) и ожидания очередного раунда трехсторонних переговоров РФ-США-Украина по украинскому урегулированию, запланированных на 17-18 февраля; фактором поддержки также выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $68 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся выше 2780 пунктов во главе с бумагами банка "Санкт-Петербург" (+5,1% и +12,6% "префы") (БСП), причем сдержало подъем укрепление официального курса рубля к доллару.

БСП сообщил в понедельник, что рассматривает возможность направить на выплату дивидендов по итогам 2025 года 50% от чистой прибыли по МСФО. По итогам I полугодия 2025 года акционеры банка утвердили выплату дивидендов в размере 16,61 рубля на одну обыкновенную и 0,22 рубля на одну привилегированную акцию. Всего на выплату дивидендов за I полугодие было направлено 7,4 млрд рублей (30% чистой прибыли по МСФО). В 2025 году банк "Санкт-Петербург" снизил чистую прибыль по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) на 26,5% - до 37,4 млрд рублей. Чистая прибыль банка по РСБУ без учета СПОД снизилась на 21,9% - до 39,7 млрд рублей.

Госсекретарь США Марко Рубио в субботу, 14 февраля, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что в ходе диалога по Украине получилось сократить количество спорных тем, однако остались самые трудные из них.

Рубио подчеркнул, что США не откажутся от обязательств завершить украинский кризис за столом переговоров. По его словам, круг вопросов свелся к проблеме Донбасса, и идет поиск ее решения, которое устроит и РФ, и Украину.

Нефть выросла в ожидании второго раунда переговоров между США и Ираном. По данным американских СМИ, ссылающихся на информированные источники, США, возможно, готовятся к продолжительной, многонедельной военной операции против Ирана. Пентагон готовит силы, способные не только нанести быстрый удар, но и провести длительную кампанию, направленную против государственных и силовых структур Ирана, в случае провала дипломатических усилий по прекращению его ядерной программы.

Во вторник рынок акций РФ снизился на фоне ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры (подешевели металлы, нефть Brent просела ниже $67 за баррель) и в отсутствие позитивных сигналов с очередного раунда переговоров РФ-США-Украина в Женеве. Индекс МосБиржи откатился до 2765 пунктов после утреннего роста выше 2790 пунктов.

МКПАО "Яндекс" (-2,8%) в IV квартале 2025 года увеличило выручку на 28%, до 436 млрд рублей, сообщила компания. Показатель оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал выручку на уровне 433,7 млрд рублей. В 2026 году "Яндекс" ожидает роста выручки примерно на 20%, также прогнозирует, что скорректированный показатель EBITDA будет зафиксирован в районе 350 млрд рублей (по итогам 2025 года скорр. EBITDA выросла на 49%, до 280,8 млрд рублей).

Менеджмент "Яндекса" планирует вынести на рассмотрение совета директоров рекомендацию по дивидендам в размере 110 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что переговоры между делегациями России, США и Украины в Женеве пройдут в закрытом режиме, ожидать каких-то новостей во вторник не следует.

Нефть просела на итогах состоявшихся переговоров между США и Ираном. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи во вторник заявил телеканалу Press TV, что на переговорах с США в Женеве обсуждались только вопросы, связанные с ядерной сферой, стороны договорились продолжать контакты.

В среду рынок акций РФ вновь подрос вслед за мировыми фондовыми и сырьевыми площадками (выросли металлы, нефть Brent поднялась до $69,5 за баррель), в то время как завершившиеся двухдневные переговоры делегаций РФ-США-Украина по мирному украинскому урегулированию не вызвали ощутимой реакции инвесторов. Индекс МосБиржи поднялся в район 2780 пунктов.

ПАО "ДОМ.РФ" (-0,2%, до 2173,3 рубля) в 2025 году увеличило чистую прибыль по МСФО на 35,1% (до 88,8 млрд рублей). В IV квартале 2025 года чистая прибыль составила 26,5 млрд рублей, что в 3,4 раза больше результата за аналогичный период 2024 года (7,7 млрд рублей). "ДОМ.РФ" ожидает, что по итогам 2026 года чистая прибыль превысит 104 млрд рублей (+17%).

Менеджмент "ДОМ.РФ" будет рекомендовать направить на выплату дивидендов за 2025 год 50% от чистой прибыли, заявил генеральный директор компании Виталий Мутко. На одну акцию "ДОМ.РФ" может выплатить 246,9 рубля, расчеты будут осуществлены в августе, добавил заместитель гендиректора, финансовый директор компании Давид Овсепян.

Глава российской переговорной делегации Владимир Мединский заявил журналистам, что переговоры по украинскому урегулированию в Женеве были тяжелыми, но деловыми, их очередной раунд состоится в ближайшее время.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что благодаря усилиям администрации Дональда Трампа в организации встречи сторон украинского конфликта был достигнут значительный прогресс на переговорах. "Обе стороны согласились проинформировать своих лидеров и продолжить работу по достижению соглашения", - отметил он.

Тем временем, ЕС продолжил обсуждение 20-го пакета антироссийских санкций, который будет включать новые меры против российской энергетики, финансовых услуг и торговли. По сообщениям СМИ, в том числе речь идет о запрете на обслуживание российских нефтяных танкеров, а также о сокращении квот ЕС на импорт удобрений из РФ.

Нефть ускорила рост на опасениях разрастания конфликта на Ближнем Востоке. Во вторник Иран на несколько часов закрывал часть Ормузского пролива для проведения военных учений (пролив является ключевым маршрутом для экспорта ближневосточной нефти). В среду иранские СМИ сообщили, что ВМС Ирана и ВМФ России планируют совместные учения в Оманском заливе и на севере Индийского океана в четверг.

В четверг рынок акций РФ вновь просел по индексам, отыграв локальным ростом улучшение сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $71 за баррель) и данные Росстата о замедлении инфляции; сдерживающим покупателей фактором оставалась неопределенность с процессом украинского урегулирования после прошедшего очередного раунда переговоров делегаций РФ-США-Украина. Индекс МосБиржи опустился в район 2770 пунктов при смешанной динамике blue chips.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 10 по 16 февраля 2026 года составила 0,12% после 0,13% с 3 по 9 февраля и 0,20% с 27 января по 2 февраля. Из данных за 16 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 16 февраля замедлилась до 5,87% с 5,93% на 9 февраля (а также с 6,00% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Инфляционные ожидания населения РФ в феврале 2026 года снизились до 13,1%, вернувшись на уровень апреля 2025 года, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. В январе 2026 года этот показатель оставался на уровне декабря 2025 года - 13,7%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг журналистам, что Россия не видит смысла участия европейцев в текущем переговорном процессе по Украине, большинство заявлений, звучащих от них, больше способствуют продолжению войны, чем мирному урегулированию. Работа по урегулированию конфликта, по его словам, ведется, и работа сложная.

Нефть Brent поднялась до максимума с августа из-за опасений военных действий США против Ирана, который контролирует Ормузский пролив (через него проходит около 20% мировых потоков нефти).

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Иран не признает ряд "красных линий" президента Дональда Трампа. Он добавил, что Трамп может в итоге решить, что дипломатия исчерпала свой потенциал.

Агентство Axios сообщило накануне со ссылкой на источники, что в случае неудачи в переговорах США могут провести в Иране продолжительную военную операцию, которая "будет больше похожа на полномасштабную войну".

Газета Wall Street Journal написала, что Штаты сосредоточили на Ближнем Востоке наибольшую авиационную мощь со времен вторжения в Ирак. Кроме того, в регион направляется второй авианосец. По словам собеседников издания, такое наращивание сил позволит Вашингтону проводить военные операции против Ирана в течение нескольких недель.

В пятницу рынок акций вновь умеренно подрос на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (подорожали металлы, фьючерс на нефть Brent торговался выше $71 за баррель) из-за усиления риска военной эскалации вокруг Ирана; сдерживающим фактором для покупателей оставалось отсутствие прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи поднялся выше 2780 пунктов, лидировали в росте и по объему торгов бумаги ВТБ (+3,2%, до 88,175 рубля) на новостях о конвертации "префов" банка.

ВТБ при конвертации привилегированных акций в обыкновенные будет использовать средневзвешенную цену акций за 2025 год - 82,67 рубля. Доля государства в капитале банка составит 74,45% (сейчас - 50,1% обыкновенных и 80,6% в УК с учетом "префов" обоих типов), но доля миноритариев в дивидендном потоке не изменится, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Планы по дивидендам за 2025 год менеджмент ВТБ обещал озвучить в феврале при представлении годовой отчетности (будет опубликована 25 февраля). Ранее глава банка Андрей Костин говорил, что ВТБ готов направить на выплату дивидендов от 25% до 50% чистой прибыли за 2025 год в зависимости от потребности в капитале.

Упали акции "Мосэнерго" (-9,3%, до 2,2745 рубля) на фоне известий, что акционеры ПАО снова не приняли решение о выплате дивидендов за 2024 год. Ранее совет директоров "Мосэнерго" повторно рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 0,226 руб. на акцию. Общая сумма выплат могла составить 8,99 млрд руб. (83% от чистой прибыли по РСБУ за 2024 г.).

Нефть Brent в пятницу локально превышала $72,3 за баррель (максимум с конца июля 2025г) на опасениях военных действий США против Ирана. Последний контролирует Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых потоков нефти.

Президент США Трамп заявил, что у Ирана есть 10-15 дней для заключения соглашения с США по ядерной проблеме, в противном случае "произойдут очень плохие вещи".

Агентство Axios ранее сообщило со ссылкой на источники, что в случае неудачи в переговорах США могут предпринять продолжительную военную операцию, которая "будет больше похожа на полномасштабную войну". По данным CBS News, американские военные могут быть готовы ударить по Ирану уже в субботу, 21 февраля, если получат соответствующий приказ.

Кроме того, по данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 9,014 млн баррелей - максимальными темпами с недели, завершившейся 12 сентября 2025 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

В период с 16 по 20 февраля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели бумаги ГК "Базис" (+14%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+8%), ПАО "Россети Волга" (+7%); хуже рынка оказались акции "М.Видео" (-5%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-4%), "ЭсЭфАй" (-4%).

Рынок акций РФ на следующей короткой торговой неделе продолжит консолидационный боковик в ожидании новостей относительно следующего раунда переговоров по украинскому урегулированию. Для индекса МосБиржи коридор колебаний в конце февраля может составить 2750-2820 пунктов, для индекса РТС - 1120-1160 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


