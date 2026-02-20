.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в пятницу превысил 2780п по индексу МосБиржи во главе с ВТБ, неделю закрыл ростом
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
Рейтинг российских банков за январь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за январь 2026 года. В январе 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Госкомпаниям могут увеличить штрафы за неоплату контрактов МСП-поставщикам
Минэкономразвития провело первое заседание "штаба" по рассмотрению вопросов неплатежей отдельных юрлиц субъектам МСП, сообщил "Ведомостям" представитель Корпорации МСП (КМСП). Участники заседания под председательством министра Максима Решетникова...
 
Поступления в бюджет от налога на вклады выросли в 3 раза
За прошлый год россияне перечислили 320,2 млрд рублей налогов на проценты по вкладам, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минфина. Это почти втрое больше, чем было в 2024 г. (110,7 млрд). На такую собираемость повлияли многие макроэкономические...
 
20 февраля 2026 года 19:34

Рынок акций РФ в пятницу превысил 2780п по индексу МосБиржи во главе с ВТБ, неделю закрыл ростом

Москва. 20 февраля. Рынок акций РФ в пятницу подрос на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (подорожали металлы, фьючерс на нефть Brent закрепился выше $71 за баррель) из-за усиления риска военной эскалации вокруг Ирана; сдерживающим фактором для покупателей оставалось отсутствие прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи превысил 2780 пунктов, при этом лидировали в росте и по объему торгов бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,3%) на новостях о конвертации "префов" банка.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2780,6 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1141,28 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 февраля, составил 76,7519 руб. (+11,14 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,2-0,7%, официальный доллар от ЦБ РФ подешевел на 0,44 рубля.

Акции ВТБ выросли до 88,175 рубля. ВТБ при конвертации привилегированных акций в обыкновенные будет использовать средневзвешенную цену акций за 2025 год - 82,67 рубля. Доля государства в капитале банка составит 74,45% (сейчас - 50,1% обыкновенных и 80,6% в УК с учетом "префов" обоих типов), но доля миноритариев в дивидендном потоке не изменится, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Планы по дивидендам за 2025 год менеджмент ВТБ обещал озвучить в феврале при представлении годовой отчетности (будет опубликована 25 февраля). Ранее глава банка Андрей Костин говорил, что ВТБ готов направить на выплату дивидендов от 25% до 50% чистой прибыли за 2025 год в зависимости от потребности в капитале.

Подорожали в пятницу также акции "НОВАТЭКа" (+2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1% и +0,4% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,2% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%).

Упали в пятницу акции "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-9,3%, до 2,2745 рубля) на фоне известий, что акционеры ПАО снова не приняли решение о выплате дивидендов за 2024 г., о чем сообщила компания по итогам внеочередного собрания. Ранее совет директоров "Мосэнерго" повторно рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 0,226 руб. на акцию. Общая сумма выплат могла составить 8,99 млрд руб. (83% от чистой прибыли по РСБУ за 2024 г.).

Также снизились бумаги "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,2%).

Президент США Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что украинский конфликт удастся завершить. "Мы закончили восемь войн, и я думаю, мы закончим девятую", - заявил Трамп в четверг на заседании Совета мира, говоря о конфликте на Украине.

Тем временем Трамп принял решение продлить на год режим чрезвычайной ситуации, предусматривающий действие ряда санкций против России, сообщается в документе, размещенном в американском Федеральном реестре. "Я продлеваю на год национальный режим ЧС, введенный указом 13660", - приводятся слова Трампа в документе.

Этот режим предусматривает продление ряда антироссийских санкций, введенных указами президентов США в 2014, 2018 и 2022 годах.

Режим ЧС в связи с украинскими событиями в США ввели в 2014 году. Тогда указ президента США Барака Обамы 13660, опубликованный 6 марта 2014 года, предполагал замораживание собственности "ряда лиц, причастных к развитию ситуации на Украине". Изначально речь шла о тех, кто способствовал присоединению Крыма к РФ. Затем, уже в годы первого президентства Трампа и президентства Джо Байдена, перечень подобного рода санкций в рамках данного режима несколько раз расширялся.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу назвал автоматическим решением продление Трампом антироссийских санкций и заявил, что никаких завышенных ожиданий на этот счет у Кремля не было.

В Кремле также не подтвердили информацию, что следующий раунд переговоров по Украине в трехстороннем формате РФ-США-Украина может состояться на следующей неделе в Женеве. "Нет, пока не могу подтвердить. После того, как точно будет достигнуто понимание, мы, как обычно это делаем последнее время, вас проинформируем", - сказал пресс-секретарь президента РФ на просьбу подтвердить эту информацию.

Ранее в СМИ появилась информация, что следующий раунд переговоров по Украине может пройти уже на следующей неделе в Женеве. Кроме того, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью проекту Piers Morgan Uncensored.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в конце недели стабилизировался в районе 2780 пунктов. Геополитическая неопределенность и приближение выходных сдерживали торговую активность. Ободрить инвесторов могли сообщения о том, что представители ЕС пока не могут достичь единства по новому пакету санкций против РФ, консультации продолжатся в выходные. Кроме того, рубль понес небольшие потери, а котировки нефти и золота продолжали подогреваться рисками эскалации на Ближнем Востоке.

На будущей неделе после новогодних каникул вернуться к торгам китайские биржи; во вторник Народный банк Китая будет обсуждать базовую кредитную ставку. В США ожидается ряд выступлений представителей ФРС. На российском рынке 24 февраля совет директоров "Газпрома" обсудит перспективы развития экспорта газа в страны АТР.

"При отсутствии новостей касательно продолжения переговоров по Украине общий сантимент в начале новой недели может быть подавленным. Во вторник ЕС, при достижении консенсуса в своих рядах, может принять 20-й пакет антироссийских санкций. С другой стороны, если эскалация по линии США-Иран перейдет в горячую стадию, мы можем увидеть всплеск цен на нефть. Прогноз по индексу МосБиржи на начало будущей недели - движение в коридоре 2720-2820 пунктов", - считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций завершил очередную неделю ростом индексов МосБиржи и РТС. Индикаторы в целом остались в стадии консолидации и не преодолели каких-либо значимых поддержек или сопротивлений, в том числе на фоне нейтральных итогов очередного раунда мирных переговоров по Украине. За последний месяц при этом в составе индекса МосБиржи лидерами роста выступили акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+35,1% на ожиданиях продажи контрольного пакета), ВТБ (+22% на ожиданиях высоких дивидендов и обнародования деталей конвертации привилегированных акций в обыкновенные), "ДОМ.РФ" (MOEX: DOMRF) (+13,7% на дивидендных ожиданиях и сильных финансовых результатах за 2025 год). Нефть Brent на неделе поднималась до максимума с июля прошлого года в $72,34 за баррель на фоне рисков эскалации ситуации между США и Ираном, несмотря на прошедшие между странами ядерные переговоры, отметила аналитик.

Российский фондовый рынок сохраняет базу для развития восходящего движения на следующей неделе и, в частности, возвращения индексов МосБиржи и РТС к годовым максимумам 2843 и 1177 пунктов соответственно при положении выше поддержек 2710 пунктов и 1100 пунктов, считает Кожухова. Инвесторы все еще надеются на получение обнадеживающих геополитических сигналов (следующий раунд переговоров по Украине может пройти в ближайшие дни) и дальнейшее смягчение монетарной политики ЦБ (ближайшее заседание состоится 20 марта), что предотвращает возвращение к масштабным продажам. Негативным фактором остается подготовка ЕС очередного пакета санкций, который может быть направлен против морского флота РФ и одобрен до конца февраля, напомнила представитель "Велес Капитала".

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", опасения эскалации на Ближнем Востоке нарастают, что заставляет участников рынка закладывать премию за риск в стоимость нефти. Возможная конфронтация в районе Ормузского пролива ставит под угрозу около 20% мировых поставок нефти. В случае дипломатической разрядки геополитическая премия исчезнет, что вернет цены к фундаментальным значениям в районе $60-65 за баррель Brent. Если текущая нестабильность перерастет в конфликт, это спровоцирует резкий отток капитала в защитные активы и усилит волатильность на зарубежных фондовых рынках. Золото пока реагирует на новости сдержанно - в пятницу цены выросли до $5073 за унцию (+1,5%).

"Ожидаем, что на следующей неделе индекс МосБиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 2730-2800 пунктов. Если посмотреть на график в недельном масштабе, то индекс торгуется в данном диапазоне уже более двух месяцев. На рынке отсутствует высокая волатильность, а реакция на события, которые обычно приводили к сильным движениям, сейчас практически отсутствует. Неожиданное снижение Банком России ключевой ставки на 0,5 п.п. вразрез с консенсусом или трехсторонние встречи на высшем уровне больше не вызывают сильных спекулятивных движений на рынке", - отмечают аналитики компании "Цифра брокер".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, на мировых рынках аппетит к риску снизился на фоне эскалации напряженности вокруг Ирана после того, как Трамп установил срок для переговоров по ядерной сделке в пределах 10-15 дней, в то время как США развернули крупнейшие военные силы на Ближнем Востоке со времен вторжения в Ирак в 2003 году. Вероятность военной операции оценивается как очень существенная.

Акции "НОВАТЭКа" подросли на фоне публикации газеты The New York Times о соглашении компании с американским инвестором Джентри Бичем. По данным газеты, "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) подтвердил наличие переговоров о потенциальном использовании своей технологии для сжижения природного газа в отдаленных районах Аляски.

Банк ВТБ проводит 20-21 февраля международный инвестиционный форум "Россия зовет! Санкт-Петербург". В повестке форума - перспективы экономики РФ в 2026 году, актуальная инвестиционная стратегия, ИИ, технологии и будущее инвестиций, биржевые инструменты для бизнеса, отметил аналитик.

Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в боковом диапазоне 2700-2800 пунктов. Более сильный уровень сопротивления находится на 2845 пунктах, а поддержка - на 2675 пунктах. При этом индекс не выходит за границы восходящего тренда и, возможно, собирается с силами, чтобы двинуться в сторону 3000 пунктов, считает Калачев.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, рынок акций продолжает топтаться на месте, ситуация кардинально не меняется - индекс МосБиржи колеблется в довольно узком боковике 2750-2800 пунктов. Обычно после длительной консолидации бывает сильный выход, но пока для этого драйверов не видно.

Нефть Brent накануне сумела преодолеть сильное сопротивление $70 за баррель, чего не случалось с августа прошлого года, а в пятницу цена протестировала $72,3, прежде чем наметилась коррекция вниз. Некоторые СМИ сообщили, что Штаты могут в эти выходные нанести удар по Ирану. Если этого не случится, то в понедельник нефть откатит назад. Поэтому переносить любые позиции по нефти через выходные очень рискованно, считает эксперт.

При этом высокие цены на нефть не оказывают серьезной поддержки российскому рынку акций из-за его инертности, высоких дисконтов на российские углеводороды, затрудненной логистики и неопределенности динамики самого сырья, отметил Соколов.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 2,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-1%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,2-0,9% во главе с Nasdaq).

Гонконгский рынок открылся в пятницу после нескольких дней выходных по случаю празднования Нового года по лунному календарю. Биржи материкового Китая остаются закрытыми.

Потребительские цены в Японии в январе 2026 года увеличились на 1,5% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций. Это минимальные темпы роста с марта 2022 года. В декабре 2025 года инфляция составила 2,1%. Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в прошлом месяце замедлился до 2% с 2,4% в декабре. Динамика показателя совпала со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Темпы роста являются минимальными с января 2024 года и соответствуют целевому уровню Банка Японии в 2%.

Экономика США в IV квартале 2025 года увеличилась на 1,4% в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг США. Темпы роста замедлились по сравнению с III кварталом, когда они составляли 4,4% (максимум за два года). Аналитики в среднем прогнозировали повышение ВВП в октябре-декабре на 3%, по данным Trading Economics.

Доходы населения США в декабре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы американцев увеличились на 0,4%, сообщается в отчете Минторга. Динамика обоих показателей совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, составленным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в феврале увеличился до 56,6 пункта по сравнению с 56,4 пункта в прошлом месяце, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это максимальный уровень за полгода. Предварительно сообщалось о росте индикатора до 57,3 пункта. Аналитики не ожидали пересмотра этой оценки, по данным Trading Economics. В феврале 2025 года индекс находился на отметке 64,7 пункта.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены умеренно скорректировались вниз после ралли в предыдущие дни; цена Brent достигала $72,3 за баррель - максимума с конца июля.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 мск составила $71,32 за баррель (-0,4% и +1,9% в четверг), мартовская цена фьючерса на WTI - $66,15 за баррель (-0,5% и +1,9% накануне).

Цены выросли из-за геополитических рисков на опасениях военных действий США против Ирана. Последний контролирует Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых потоков нефти.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Иран не признает ряд "красных линий" президента Дональда Трампа. Он добавил, что тот может в итоге решить, что дипломатия исчерпала свой потенциал.

Трамп заявил в четверг, что у Ирана есть 10-15 дней для заключения соглашения с США по ядерной проблеме, в противном случае "произойдут очень плохие вещи". "Мы получим сделку тем или иным способом", - добавил он.

Члены Палаты представителей Конгресса США на следующей неделе планируют проголосовать по проекту резолюции, согласно которой президент США не сможет проводить военные действия против Ирана без одобрения Конгресса, сообщил член Палаты представителей Ро Ханна.

Агентство Axios ранее сообщило со ссылкой на источники, что в случае неудачи в переговорах США могут предпринять продолжительную военную операцию, которая "будет больше похожа на полномасштабную войну".

По данным CBS News, американские военные могут быть готовы ударить по Ирану уже в эту субботу, если получат соответствующий приказ.

Кроме того, по данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 9,014 млн баррелей - максимальными темпами с недели, завершившейся 12 сентября 2025 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+12,2%), акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+8,3% и +9,3% "префы"), ГК "Базис" (MOEX: BAZA) (+6,3%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+2,5%).

Снизились акции ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-4,2%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,9%), "Софтлайна" (MOEX: SOFL) (-2,8%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,5%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 54,93 млрд рублей (из них 16,23 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 4,49 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,37 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").

LMK, NVTK, PHOR, PIKK, PLZL, ROSN, RUAL, RZSB, SBER, SNGS, SOFL, SVAV, TATN, UGLD, VKCO, VTBR, WUSH


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 февраля 2026 года 19:45
Рынок акций РФ на неделе подрос на фоне ралли сырья и новых переговоров по Украине
Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе умеренно подрос на фоне нового раунда трехсторонних переговоров Россия-США-Украина по мирному украинскому урегулированию, хотя они и не принесли прорывных решений, а также на фоне данных Росстата о замедлении инфляции и подорожавшего сырья (выросли металлы, нефть Brent превысила $71 за баррель) из-за опасений эскалации напряженности на Ближнем Востоке в свете конфликта США и Ирана. Индекс МосБиржи на неделе двигался в рамках 2760-2800 пунктов.    читать дальше
.
20 февраля 2026 года 19:40
Рубль в пятницу упал в паре с юанем перед длительными выходными
Москва. 20 февраля. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль упал перед длительными выходными, а также с учетом снижения цен нефти и санкционных новостей. Торги проходили при сниженной активности, так как на уходящей неделе биржи Китая не работали из-за того, что в стране отмечают Новый год по лунному календарю.    читать дальше
.
20 февраля 2026 года 19:01
Пара рубль/юань может закрепиться в нижней половине диапазона 10,8-11,5 руб./юань на следующей неделе - ПСБ
Пара рубль/юань может закрепиться в нижней половине диапазона 10,8-11,5 руб./юань на следующей неделе, прогнозируют эксперты банка ПСБ. "Позиции пары юань/рубль на неделе практически не изменились: китайская валюта смогла удержаться выше 11 рублей, - констатируют аналитики. - При этом на рынке...    читать дальше
.
20 февраля 2026 года 18:38
"Финам" подтверждает рейтинг акций Xylem на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Xylem Inc. на уровне "покупать" по итогам отчетности за 2025 год с сохранением целевой цены $164,99, что соответствует потенциалу роста на 27,7%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Акции компании снизились на 16% с максимумов октября...    читать дальше
.
20 февраля 2026 года 18:11
Фондовый рынок РФ попытается перейти к росту на следующей неделе - ПСБ
Фондовый рынок РФ попытается перейти к росту на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. "Российский фондовый рынок консолидировался в верхней половине диапазона 2700 - 2880 пунктов по индексу Мосбиржи, отмечают эксперты в комментарии. При этом в начале недели была протестирована верхняя...    читать дальше
.
20 февраля 2026 года 17:44
Вероятно продолжение консолидации цены золота в диапазоне $4600-5100/унц. в краткосрочной перспективе - ПСБ
Вероятно продолжение консолидации цены золота в диапазоне $4600-5100 за тройскую унцию в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. После сильной коррекции от исторических максимумов в конце января - начале февраля, в последние недели золото перешло в волатильную...    читать дальше
.
20 февраля 2026 года 17:12
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Kingnet Network
"Финам" повысил целевую цену акций Kingnet Network до CNY 28,39 и присвоил рейтинг "покупать" с потенциалом роста 15,8% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. Мы повышаем целевую цену акций и присваиваем им рейтинг "Покупать" с потенциалом роста 15,8%. "За последние 12 месяцев...    читать дальше
.
20 февраля 2026 года 16:07
Вероятен рост цены акций Deere в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Вероятен рост котировок акций Deere & Co. в ближайшее время на фоне опубликованной эмитентом отчетности за 1 квартал 2026 финансового года, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционного банка Синара". "Прибыль Deere за первый квартал 2026 ф. г. составила $2,42 на акцию против ожидавшихся $2,02 и...    читать дальше
.
20 февраля 2026 года 15:46
Рубль днем перешел к снижению в паре с юанем перед длительными выходными
Москва. 20 февраля. Китайский юань отыграл утренние потери и растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль перешел к снижению перед длительными выходными и на фоне развернувшейся вниз нефти. Торги проходят при сниженной активности, так как на текущей неделе биржи Китая не работают из-за того, что в стране отмечают Новый год по лунному календарю.    читать дальше
.
20 февраля 2026 года 15:32
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций АЛРОСА
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций "АЛРОСА" в ожидании роста цен на алмазы, а также в связи с ослаблением рубля, говорится в обзоре аналитиков. "АЛРОСА" может отчитаться по результатам 2025 финансового года на последней неделе февраля, - отмечают эксперты Борис Красноженов и...    читать дальше
.
20 февраля 2026 года 14:47
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Global X China Clean Energy ETF
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Global X China Clean Energy ETF с целевой ценой HKD 133,5 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 16,4% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. " Global X China Clean Energy ETF позволяет инвестировать в...    читать дальше
.
20 февраля 2026 года 14:13
Совкомбанк сохраняет идею "покупать" для акций ДОМ.РФ
Совкомбанк сохраняет тактическую идею "покупать" для акций ПАО "ДОМ.РФ", сообщается в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко. Эмитент представил ожидаемо сильные результаты за 2025 год по МСФО, констатируют эксперты. "Несмотря на существенный рост котировок и сокращение...    читать дальше
.
20 февраля 2026 года 13:42
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций МДМГ
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций "МД Медикал Груп" ("МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") с прогнозной стоимостью на уровне 1482 руб., что предполагает потенциал снижения 1,5%, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. Бумаги медицинского холдинга за последние...    читать дальше
.
20 февраля 2026 года 12:56
Акции Софтлайна в настоящее время справедливо оценены рынком - ПСБ
Акции ПАО "Софтлайн" в настоящее время справедливо оцениваются российским фондовым рынком, считает аналитик банка ПСБ Лаура Кузнецова. Эмитент представил финансовые результаты за 2025 год. "Софтлайн" делает ставку на собственные высокомаржинальные решения, что отражается в опережающем росте...    читать дальше
.
20 февраля 2026 года 12:21
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Транснефти
Совкомбанк сохраняет стратегическую рекомендацию "покупать" для привилегированных акций "Транснефти", сообщается в материале аналитика Егора Объедкова. "Несмотря на увеличение в 2024 году ставки налога на прибыль для компании до 40% мы ожидаем, что результаты 2025 года по МСФО окажутся сильными и...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.