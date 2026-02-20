.
Мнения аналитиков
Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
Рейтинг российских банков за январь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за январь 2026 года. В январе 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Госкомпаниям могут увеличить штрафы за неоплату контрактов МСП-поставщикам
Минэкономразвития провело первое заседание "штаба" по рассмотрению вопросов неплатежей отдельных юрлиц субъектам МСП, сообщил "Ведомостям" представитель Корпорации МСП (КМСП). Участники заседания под председательством министра Максима Решетникова...
 
Поступления в бюджет от налога на вклады выросли в 3 раза
За прошлый год россияне перечислили 320,2 млрд рублей налогов на проценты по вкладам, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минфина. Это почти втрое больше, чем было в 2024 г. (110,7 млрд). На такую собираемость повлияли многие макроэкономические...
 
20 февраля 2026 года 19:40

Рубль в пятницу упал в паре с юанем перед длительными выходными

Москва. 20 февраля. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль упал перед длительными выходными, а также с учетом снижения цен нефти и санкционных новостей. Торги проходили при сниженной активности, так как на уходящей неделе биржи Китая не работали из-за того, что в стране отмечают Новый год по лунному календарю.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,05 руб., что на 6 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара с 21 февраля на 11,14 копейки, до 76,7519 руб./$1, и поднял курс евро на 11,64 копейки, до 90,2833 руб./EUR1.

"В течение недели рубль оставался в диапазоне 11-11,2 руб. за юань на фоне отложенных до 24 февраля расчетов из-за праздничных дней в Китае. По возвращении к обычному режиму работы рубль может оказаться под давлением разнонаправленных факторов. Так, отложенные продажи валюты со стороны ЦБ (экв. около 98 млрд руб.) будут транслированы в рынок. Однако исторически это не приводило к значимому укреплению рубля. На рубль могут оказывать влияние ухудшающиеся фундаментальные факторы: продолжающееся смягчение цикла ДКП давит на спред рублевых и валютных доходностей, а цены на нефть в феврале остаются на пониженных уровнях", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка (MOEX: GZPR) Павел Бирюков.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в пятницу заявила, что Евросоюз рассчитывает одобрить 20-й пакет санкций в отношении России 23 февраля. "Мы ставим себе цель в следующий понедельник принять 20-й пакет санкций против России", - сказала она после заседания министров обороны стран "Группы E5".

6 февраля Еврокомиссия (ЕК) представила 20-й пакет санкций ЕС в отношении России. Он охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю. Законодательное предложение ЕК теперь должно быть утверждено Советом ЕС. Для этого требуется единогласное голосование всех 27 государств-членов Евросоюза. В "Группу E5" входят Польша, Великобритания, Франция, Италия и Германия.

Цены на нефть сохраняют умеренно негативную динамику вечером в пятницу.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск уменьшается на 0,6%, до $71,22 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,66%, до $66,01 за баррель.

Накануне обе марки обновили полугодовые максимумы и могут завершить неделю ростом примерно на 5% на опасениях эскалации конфликта между США и Ираном.

Трейдеры опасаются, что США нанесут удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Поддержку ценам на нефть также оказали данные по коммерческим запасам нефти в США. Министерство энергетики сообщило, что на прошлой неделе резервы упали на 9,014 млн баррелей, максимально с сентября. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 20 февраля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг поднялась на 1 базисный пункт, до 15,25%. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев, напротив, в пятницу опустились на 1 базисный пункт, до 15,6%, 16,13% и 17,02% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


20 февраля 2026 года 19:45
Рынок акций РФ на неделе подрос на фоне ралли сырья и новых переговоров по Украине
Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе умеренно подрос на фоне нового раунда трехсторонних переговоров Россия-США-Украина по мирному украинскому урегулированию, хотя они и не принесли прорывных решений, а также на фоне данных Росстата о замедлении инфляции и подорожавшего сырья (выросли металлы, нефть Brent превысила $71 за баррель) из-за опасений эскалации напряженности на Ближнем Востоке в свете конфликта США и Ирана. Индекс МосБиржи на неделе двигался в рамках 2760-2800 пунктов.    читать дальше
20 февраля 2026 года 19:34
Рынок акций РФ в пятницу превысил 2780п по индексу МосБиржи во главе с ВТБ, неделю закрыл ростом
Москва. 20 февраля. Рынок акций РФ в пятницу подрос на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (подорожали металлы, фьючерс на нефть Brent закрепился выше $71 за баррель) из-за усиления риска военной эскалации вокруг Ирана; сдерживающим фактором для покупателей оставалось отсутствие прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи превысил 2780 пунктов, при этом лидировали в росте и по объему торгов бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,3%) на новостях о конвертации "префов" банка.    читать дальше
20 февраля 2026 года 19:01
Пара рубль/юань может закрепиться в нижней половине диапазона 10,8-11,5 руб./юань на следующей неделе - ПСБ
Пара рубль/юань может закрепиться в нижней половине диапазона 10,8-11,5 руб./юань на следующей неделе, прогнозируют эксперты банка ПСБ. "Позиции пары юань/рубль на неделе практически не изменились: китайская валюта смогла удержаться выше 11 рублей, - констатируют аналитики. - При этом на рынке...    читать дальше
20 февраля 2026 года 18:38
"Финам" подтверждает рейтинг акций Xylem на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Xylem Inc. на уровне "покупать" по итогам отчетности за 2025 год с сохранением целевой цены $164,99, что соответствует потенциалу роста на 27,7%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Акции компании снизились на 16% с максимумов октября...    читать дальше
20 февраля 2026 года 18:11
Фондовый рынок РФ попытается перейти к росту на следующей неделе - ПСБ
Фондовый рынок РФ попытается перейти к росту на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. "Российский фондовый рынок консолидировался в верхней половине диапазона 2700 - 2880 пунктов по индексу Мосбиржи, отмечают эксперты в комментарии. При этом в начале недели была протестирована верхняя...    читать дальше
20 февраля 2026 года 17:44
Вероятно продолжение консолидации цены золота в диапазоне $4600-5100/унц. в краткосрочной перспективе - ПСБ
Вероятно продолжение консолидации цены золота в диапазоне $4600-5100 за тройскую унцию в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. После сильной коррекции от исторических максимумов в конце января - начале февраля, в последние недели золото перешло в волатильную...    читать дальше
20 февраля 2026 года 17:12
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Kingnet Network
"Финам" повысил целевую цену акций Kingnet Network до CNY 28,39 и присвоил рейтинг "покупать" с потенциалом роста 15,8% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. Мы повышаем целевую цену акций и присваиваем им рейтинг "Покупать" с потенциалом роста 15,8%. "За последние 12 месяцев...    читать дальше
20 февраля 2026 года 16:07
Вероятен рост цены акций Deere в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Вероятен рост котировок акций Deere & Co. в ближайшее время на фоне опубликованной эмитентом отчетности за 1 квартал 2026 финансового года, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционного банка Синара". "Прибыль Deere за первый квартал 2026 ф. г. составила $2,42 на акцию против ожидавшихся $2,02 и...    читать дальше
20 февраля 2026 года 15:46
Рубль днем перешел к снижению в паре с юанем перед длительными выходными
Москва. 20 февраля. Китайский юань отыграл утренние потери и растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль перешел к снижению перед длительными выходными и на фоне развернувшейся вниз нефти. Торги проходят при сниженной активности, так как на текущей неделе биржи Китая не работают из-за того, что в стране отмечают Новый год по лунному календарю.    читать дальше
20 февраля 2026 года 15:32
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций АЛРОСА
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций "АЛРОСА" в ожидании роста цен на алмазы, а также в связи с ослаблением рубля, говорится в обзоре аналитиков. "АЛРОСА" может отчитаться по результатам 2025 финансового года на последней неделе февраля, - отмечают эксперты Борис Красноженов и...    читать дальше
20 февраля 2026 года 14:47
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Global X China Clean Energy ETF
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Global X China Clean Energy ETF с целевой ценой HKD 133,5 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 16,4% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. " Global X China Clean Energy ETF позволяет инвестировать в...    читать дальше
20 февраля 2026 года 14:13
Совкомбанк сохраняет идею "покупать" для акций ДОМ.РФ
Совкомбанк сохраняет тактическую идею "покупать" для акций ПАО "ДОМ.РФ", сообщается в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко. Эмитент представил ожидаемо сильные результаты за 2025 год по МСФО, констатируют эксперты. "Несмотря на существенный рост котировок и сокращение...    читать дальше
20 февраля 2026 года 13:42
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций МДМГ
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций "МД Медикал Груп" ("МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") с прогнозной стоимостью на уровне 1482 руб., что предполагает потенциал снижения 1,5%, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. Бумаги медицинского холдинга за последние...    читать дальше
20 февраля 2026 года 12:56
Акции Софтлайна в настоящее время справедливо оценены рынком - ПСБ
Акции ПАО "Софтлайн" в настоящее время справедливо оцениваются российским фондовым рынком, считает аналитик банка ПСБ Лаура Кузнецова. Эмитент представил финансовые результаты за 2025 год. "Софтлайн" делает ставку на собственные высокомаржинальные решения, что отражается в опережающем росте...    читать дальше
20 февраля 2026 года 12:21
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Транснефти
Совкомбанк сохраняет стратегическую рекомендацию "покупать" для привилегированных акций "Транснефти", сообщается в материале аналитика Егора Объедкова. "Несмотря на увеличение в 2024 году ставки налога на прибыль для компании до 40% мы ожидаем, что результаты 2025 года по МСФО окажутся сильными и...    читать дальше
