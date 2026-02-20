Вероятно продолжение консолидации цены золота в диапазоне $4600-5100/унц. в краткосрочной перспективе - ПСБ

Вероятно продолжение консолидации цены золота в диапазоне $4600-5100 за тройскую унцию в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ.

После сильной коррекции от исторических максимумов в конце января - начале февраля, в последние недели золото перешло в волатильную консолидацию под отметкой $5100/унц., отмечают эксперты. По их мнению, давление на рынок продолжает оказывать сокращение спекулятивного интереса к металлу на фоне паузы в смягчении денежно-кредитной политики ФРС США и снижении краткосрочных рисков по доллару.

"В краткосрочной перспективе ожидаем продолжения консолидации золота в диапазоне $4600-5100 при сохранении повышенной волатильности и рисков тестирования его нижней границы, - прогнозируют аналитики. - В среднесрочной перспективе возможны попытки золота выйти вверх из коридора с формированием волны восстановления к историческим максимумам. Способствовать подобной динамике будут риски по доллару и госдолгу США, ожидание дальнейшего снижения ставок ФРС, продолжение покупок со стороны центробанков и ETF, а также восстановление объема спекулятивных длинных позиций в металле".

