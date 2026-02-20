.
Мнения аналитиков
Вероятно продолжение консолидации цены золота в диапазоне $4600-5100/унц. в краткосрочной перспективе - ПСБ
20 февраля 2026 года 17:44
Вероятно продолжение консолидации цены золота в диапазоне $4600-5100/унц. в краткосрочной перспективе - ПСБ
Вероятно продолжение консолидации цены золота в диапазоне $4600-5100 за тройскую унцию в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. После сильной коррекции от исторических максимумов в конце января - начале февраля, в последние недели золото перешло в волатильную консолидацию под отметкой $5100/унц., отмечают эксперты. По их мнению, давление на рынок продолжает оказывать сокращение спекулятивного интереса к металлу на фоне паузы в смягчении денежно-кредитной политики ФРС США и снижении краткосрочных рисков по доллару. "В краткосрочной перспективе ожидаем продолжения консолидации золота в диапазоне $4600-5100 при сохранении повышенной волатильности и рисков тестирования его нижней границы, - прогнозируют аналитики. - В среднесрочной перспективе возможны попытки золота выйти вверх из коридора с формированием волны восстановления к историческим максимумам. Способствовать подобной динамике будут риски по доллару и госдолгу США, ожидание дальнейшего снижения ставок ФРС, продолжение покупок со стороны центробанков и ETF, а также восстановление объема спекулятивных длинных позиций в металле". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
20 февраля 2026 года 19:45
Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе умеренно подрос на фоне нового раунда трехсторонних переговоров Россия-США-Украина по мирному украинскому урегулированию, хотя они и не принесли прорывных решений, а также на фоне данных Росстата о замедлении инфляции и подорожавшего сырья (выросли металлы, нефть Brent превысила $71 за баррель) из-за опасений эскалации напряженности на Ближнем Востоке в свете конфликта США и Ирана. Индекс МосБиржи на неделе двигался в рамках 2760-2800 пунктов. читать дальше
.20 февраля 2026 года 19:40
Москва. 20 февраля. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль упал перед длительными выходными, а также с учетом снижения цен нефти и санкционных новостей. Торги проходили при сниженной активности, так как на уходящей неделе биржи Китая не работали из-за того, что в стране отмечают Новый год по лунному календарю. читать дальше
.20 февраля 2026 года 19:34
Москва. 20 февраля. Рынок акций РФ в пятницу подрос на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (подорожали металлы, фьючерс на нефть Brent закрепился выше $71 за баррель) из-за усиления риска военной эскалации вокруг Ирана; сдерживающим фактором для покупателей оставалось отсутствие прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи превысил 2780 пунктов, при этом лидировали в росте и по объему торгов бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,3%) на новостях о конвертации "префов" банка. читать дальше
.20 февраля 2026 года 19:01
Пара рубль/юань может закрепиться в нижней половине диапазона 10,8-11,5 руб./юань на следующей неделе - ПСБ
Пара рубль/юань может закрепиться в нижней половине диапазона 10,8-11,5 руб./юань на следующей неделе, прогнозируют эксперты банка ПСБ. "Позиции пары юань/рубль на неделе практически не изменились: китайская валюта смогла удержаться выше 11 рублей, - констатируют аналитики. - При этом на рынке... читать дальше
.20 февраля 2026 года 18:38
"Финам" подтверждает рейтинг акций Xylem Inc. на уровне "покупать" по итогам отчетности за 2025 год с сохранением целевой цены $164,99, что соответствует потенциалу роста на 27,7%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Акции компании снизились на 16% с максимумов октября... читать дальше
.20 февраля 2026 года 18:11
Фондовый рынок РФ попытается перейти к росту на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. "Российский фондовый рынок консолидировался в верхней половине диапазона 2700 - 2880 пунктов по индексу Мосбиржи, отмечают эксперты в комментарии. При этом в начале недели была протестирована верхняя... читать дальше
.20 февраля 2026 года 17:12
"Финам" повысил целевую цену акций Kingnet Network до CNY 28,39 и присвоил рейтинг "покупать" с потенциалом роста 15,8% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. Мы повышаем целевую цену акций и присваиваем им рейтинг "Покупать" с потенциалом роста 15,8%. "За последние 12 месяцев... читать дальше
.20 февраля 2026 года 16:07
Вероятен рост котировок акций Deere & Co. в ближайшее время на фоне опубликованной эмитентом отчетности за 1 квартал 2026 финансового года, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционного банка Синара". "Прибыль Deere за первый квартал 2026 ф. г. составила $2,42 на акцию против ожидавшихся $2,02 и... читать дальше
.20 февраля 2026 года 15:46
Москва. 20 февраля. Китайский юань отыграл утренние потери и растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль перешел к снижению перед длительными выходными и на фоне развернувшейся вниз нефти. Торги проходят при сниженной активности, так как на текущей неделе биржи Китая не работают из-за того, что в стране отмечают Новый год по лунному календарю. читать дальше
.20 февраля 2026 года 15:32
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций "АЛРОСА" в ожидании роста цен на алмазы, а также в связи с ослаблением рубля, говорится в обзоре аналитиков. "АЛРОСА" может отчитаться по результатам 2025 финансового года на последней неделе февраля, - отмечают эксперты Борис Красноженов и... читать дальше
.20 февраля 2026 года 14:47
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Global X China Clean Energy ETF с целевой ценой HKD 133,5 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 16,4% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. " Global X China Clean Energy ETF позволяет инвестировать в... читать дальше
.20 февраля 2026 года 14:13
Совкомбанк сохраняет тактическую идею "покупать" для акций ПАО "ДОМ.РФ", сообщается в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко. Эмитент представил ожидаемо сильные результаты за 2025 год по МСФО, констатируют эксперты. "Несмотря на существенный рост котировок и сокращение... читать дальше
.20 февраля 2026 года 13:42
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций "МД Медикал Груп" ("МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") с прогнозной стоимостью на уровне 1482 руб., что предполагает потенциал снижения 1,5%, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. Бумаги медицинского холдинга за последние... читать дальше
.20 февраля 2026 года 12:56
Акции ПАО "Софтлайн" в настоящее время справедливо оцениваются российским фондовым рынком, считает аналитик банка ПСБ Лаура Кузнецова. Эмитент представил финансовые результаты за 2025 год. "Софтлайн" делает ставку на собственные высокомаржинальные решения, что отражается в опережающем росте... читать дальше
.20 февраля 2026 года 12:21
Совкомбанк сохраняет стратегическую рекомендацию "покупать" для привилегированных акций "Транснефти", сообщается в материале аналитика Егора Объедкова. "Несмотря на увеличение в 2024 году ставки налога на прибыль для компании до 40% мы ожидаем, что результаты 2025 года по МСФО окажутся сильными и... читать дальше
