Вероятен рост цены акций Deere в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Вероятен рост котировок акций Deere & Co. в ближайшее время на фоне опубликованной эмитентом отчетности за 1 квартал 2026 финансового года, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционного банка Синара".

"Прибыль Deere за первый квартал 2026 ф. г. составила $2,42 на акцию против ожидавшихся $2,02 и прошлогодних $3,19, - пишут эксперты. - Выручка выросла на 13%, достигнув $9,61 млрд. Результаты и прогнозы мы оцениваем как позитивные для акций Deere - на следующих сессиях, скорее, можно ожидать роста котировок".

Прогноз по чистой прибыли на весь 2026 ф. г. компания повысила с $4,00-4,75 млрд до $4,5-5 млрд при консенсус-оценке $4,43 млрд, по росту продаж в сегменте строительной и малой сельхозтехники - с 10% до 15%, отмечается в обзоре банка.

