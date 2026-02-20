Рубль днем перешел к снижению в паре с юанем перед длительными выходными

Москва. 20 февраля. Китайский юань отыграл утренние потери и растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль перешел к снижению перед длительными выходными и на фоне развернувшейся вниз нефти. Торги проходят при сниженной активности, так как на текущей неделе биржи Китая не работают из-за того, что в стране отмечают Новый год по лунному календарю.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,108 руб., что на 5,8 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 47 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 76,82 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 97 копеек, до 90,59 руб./EUR1.

Диапазон 10,8-11,5 руб. за юань по-прежнему остается актуальным, при этом в ходе торговой сессии пятницы (на фоне пониженной активности участников) сохранится высокая волатильность, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдана Зварича.

"При этом на следующей неделе рубль получит дополнительную поддержку в виде роста объемов продаж валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 2 марта", - пишет эксперт в комментарии.

Цены на нефть умеренно опускаются днем в пятницу, отступая от достигнутых накануне шестимесячных максимумов.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск уменьшается на 0,53%, до $71,28 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,11%, до $66,09 за баррель.

Несмотря на коррекцию вниз, по итогам недели Brent и WTI могут прибавить порядка 5% на фоне опасений по поводу перебоев в поставках ближневосточной нефти.

Трейдеры опасаются, что США нанесут удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Поддержку ценам на нефть также оказали данные по коммерческим запасам нефти в США. Министерство энергетики сообщило, что на прошлой неделе резервы упали на 9,014 млн баррелей, максимально с сентября. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.