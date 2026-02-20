"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Global X China Clean Energy ETF с целевой ценой HKD 133,5 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 16,4% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

" Global X China Clean Energy ETF позволяет инвестировать в китайский сектор возобновляемой энергетики. Уже сейчас Китай является абсолютным лидером как по существующим мощностям в сфере солнечной и ветряной энергии, так и по их ежегодным темпам ввода, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - При этом основу энергобаланса Поднебесной продолжает составлять уголь, что вместе с климатическими целями создает предпосылки для замещения неэкологичного угля энергией из возобновляемых источников в долгосрочной перспективе. Даже после роста сектора в последние месяцы оценка крупнейших активов фонда остается умеренной, если смотреть относительно прогнозных темпов роста бизнеса".

Global X China Clean Energy ETF - биржевой фонд, инвестирующий в китайские компании из быстроразвивающегося сектора низкоуглеродной энергетики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.