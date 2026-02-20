.
Мнения аналитиков
Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
Рейтинг российских банков за январь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за январь 2026 года. В январе 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Госкомпаниям могут увеличить штрафы за неоплату контрактов МСП-поставщикам
Минэкономразвития провело первое заседание "штаба" по рассмотрению вопросов неплатежей отдельных юрлиц субъектам МСП, сообщил "Ведомостям" представитель Корпорации МСП (КМСП). Участники заседания под председательством министра Максима Решетникова...
 
Поступления в бюджет от налога на вклады выросли в 3 раза
За прошлый год россияне перечислили 320,2 млрд рублей налогов на проценты по вкладам, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минфина. Это почти втрое больше, чем было в 2024 г. (110,7 млрд). На такую собираемость повлияли многие макроэкономические...
 
20 февраля 2026 года 14:47

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Global X China Clean Energy ETF

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Global X China Clean Energy ETF с целевой ценой HKD 133,5 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 16,4% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

" Global X China Clean Energy ETF позволяет инвестировать в китайский сектор возобновляемой энергетики. Уже сейчас Китай является абсолютным лидером как по существующим мощностям в сфере солнечной и ветряной энергии, так и по их ежегодным темпам ввода, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - При этом основу энергобаланса Поднебесной продолжает составлять уголь, что вместе с климатическими целями создает предпосылки для замещения неэкологичного угля энергией из возобновляемых источников в долгосрочной перспективе. Даже после роста сектора в последние месяцы оценка крупнейших активов фонда остается умеренной, если смотреть относительно прогнозных темпов роста бизнеса".

Global X China Clean Energy ETF - биржевой фонд, инвестирующий в китайские компании из быстроразвивающегося сектора низкоуглеродной энергетики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    КИТАЙ-ETF-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


20 февраля 2026 года 17:12
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Kingnet Network
"Финам" повысил целевую цену акций Kingnet Network до CNY 28,39 и присвоил рейтинг "покупать" с потенциалом роста 15,8% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. Мы повышаем целевую цену акций и присваиваем им рейтинг "Покупать" с потенциалом роста 15,8%. "За последние 12 месяцев...    читать дальше
20 февраля 2026 года 16:07
Вероятен рост цены акций Deere в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Вероятен рост котировок акций Deere & Co. в ближайшее время на фоне опубликованной эмитентом отчетности за 1 квартал 2026 финансового года, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционного банка Синара". "Прибыль Deere за первый квартал 2026 ф. г. составила $2,42 на акцию против ожидавшихся $2,02 и...    читать дальше
20 февраля 2026 года 15:46
Рубль днем перешел к снижению в паре с юанем перед длительными выходными
Москва. 20 февраля. Китайский юань отыграл утренние потери и растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль перешел к снижению перед длительными выходными и на фоне развернувшейся вниз нефти. Торги проходят при сниженной активности, так как на текущей неделе биржи Китая не работают из-за того, что в стране отмечают Новый год по лунному календарю.    читать дальше
20 февраля 2026 года 15:32
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций АЛРОСА
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций "АЛРОСА" в ожидании роста цен на алмазы, а также в связи с ослаблением рубля, говорится в обзоре аналитиков. "АЛРОСА" может отчитаться по результатам 2025 финансового года на последней неделе февраля, - отмечают эксперты Борис Красноженов и...    читать дальше
20 февраля 2026 года 14:13
Совкомбанк сохраняет идею "покупать" для акций ДОМ.РФ
Совкомбанк сохраняет тактическую идею "покупать" для акций ПАО "ДОМ.РФ", сообщается в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко. Эмитент представил ожидаемо сильные результаты за 2025 год по МСФО, констатируют эксперты. "Несмотря на существенный рост котировок и сокращение...    читать дальше
20 февраля 2026 года 13:42
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций МДМГ
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций "МД Медикал Груп" ("МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") с прогнозной стоимостью на уровне 1482 руб., что предполагает потенциал снижения 1,5%, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. Бумаги медицинского холдинга за последние...    читать дальше
20 февраля 2026 года 12:56
Акции Софтлайна в настоящее время справедливо оценены рынком - ПСБ
Акции ПАО "Софтлайн" в настоящее время справедливо оцениваются российским фондовым рынком, считает аналитик банка ПСБ Лаура Кузнецова. Эмитент представил финансовые результаты за 2025 год. "Софтлайн" делает ставку на собственные высокомаржинальные решения, что отражается в опережающем росте...    читать дальше
20 февраля 2026 года 12:21
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Транснефти
Совкомбанк сохраняет стратегическую рекомендацию "покупать" для привилегированных акций "Транснефти", сообщается в материале аналитика Егора Объедкова. "Несмотря на увеличение в 2024 году ставки налога на прибыль для компании до 40% мы ожидаем, что результаты 2025 года по МСФО окажутся сильными и...    читать дальше
20 февраля 2026 года 11:46
"Финам" понизил рейтинг акций Techtronic Industries до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Techtronic Industries с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 111,99 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал снижения 8,8% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "С момента...    читать дальше
20 февраля 2026 года 11:20
"БКС МИ" пока сохраняет "нейтральную" оценку акций Софтлайна
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") пока сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Софтлайн" с прогнозной стоимостью на уровне 100 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова. Эмитент представил прогноз EBITDA на 2026 год в размере 9-9,5 млрд руб. Ранее он прогнозировал EBITDA...    читать дальше
20 февраля 2026 года 10:53
Акции Henderson по-прежнему справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
ции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) по-прежнему справедливо оценены российским фондовым рынком, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Дом мужской моды представил предварительные данные о выручке по итогам января 2026 года. Эксперты обращают внимание на...    читать дальше
20 февраля 2026 года 10:33
Индекс Мосбиржи пока продолжит движение в верхней половине диапазона 2700-2800п - ПСБ
Индекс Мосбиржи продолжит движение в верхней половине диапазона 2700-2800 пунктов на торгах в пятницу, чему будет способствовать отсутствие триггеров для направленного движения, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "При этом основным сценарием,...    читать дальше
20 февраля 2026 года 10:30
Рубль утром слегка укрепляется в паре с юанем на фоне растущей нефти
Москва. 20 февраля. Китайский юань слегка понижается на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль незначительно укрепляется на фоне растущей нефти.    читать дальше
20 февраля 2026 года 10:12
Индекс Мосбиржи может продолжить снижение в первой половине торгов пятницы - "Алор Брокер"
Возможны попытки продолжения снижения индекса Мосбиржи в первой половине торговой сессии пятницы, но вряд ли он сумеет опуститься под отметку 2750 пунктов, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов. "Ситуация в целом не меняется, индикатор продолжает колебаться в...    читать дальше
20 февраля 2026 года 09:59
Диапазон 10,8-11,5 руб./юань по-прежнему актуален - ПСБ
Диапазон 10,8-11,5 руб. за юань для валютной пары юань/рубль по-прежнему остается актуальным, при этом в ходе торговой сессии пятницы (на фоне пониженной активности участников) сохранится высокая волатильность, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ...    читать дальше
