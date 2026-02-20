Уолл-стрит снизилась по итогам торгов в четверг. Азиатские рынки акций не показывают единой динамики в пятницу. Нефть продолжает дорожать утром пятницы, Brent торгуется около $72 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в четверг, инвесторы оценивали протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и статданные по американской экономике.

Как стало известно в четверг, дефицит внешнеторгового баланса США в декабре увеличился на 32,6% относительно предыдущего месяца и достиг $70,3 млрд. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали, что дефицит составит $55,5 млрд.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе сократилось на 23 тыс. - до 206 тыс. Падение стало максимальным с ноября прошлого года.

Между тем опубликованный протокол январского заседания американского ЦБ показал, что руководители Федрезерва не намерены спешить с дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики. Большинство участников заседания дали понять, что хотели бы увидеть прогресс в замедлении темпа роста цен, прежде чем рассматривать дальнейшее снижение базовой процентной ставки.

При этом, как отмечается в документе, руководители ФРС обсуждали возможность ужесточения ДКП в случае сохранения высокой инфляции. Участники рынка видят нулевую вероятность подъема ставки в текущем году и рассчитывают на два снижения, на 25 базисных пунктов каждое.

Также участники рынка следили за новостями из корпоративного сектора.

Акции Walmart Inc. (SPB: WMT) подешевели на 1,4%. Крупнейший американский ритейлер сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2026 финансового года на 19,4%, при этом выручка компании увеличилась на 5,6%.

Цена бумаг Deere & Co. подскочила на 11,7%. Американский производитель сельскохозяйственного оборудования в прошлом финквартале увеличил выручку на 13%, сильнее прогнозов аналитиков.

Капитализация DoorDash Inc. выросла на 1,6%. Сервис доставки еды в четвертом квартале прошлого года увеличил выручку на 38%, чистую прибыль - более чем в 1,5 раза.

Рыночная стоимость Analog Devices опустилась на 0,3%, хотя американский производитель полупроводниковой продукции в первом квартале 2026 финансового года увеличил чистую прибыль более чем вдвое, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы.

Котировки акций eBay поднялись на 3,1%. Крупнейший в мире интернет-аукцион сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2025 года на 23% и увеличил выручку на 15%.

Стоимость бумаг Carvana упала на 8% после того, как ритейлер подержанных автомобилей разочаровал инвесторов своей прибылью за четвертый квартал.

Акции Herbalife подскочили на 18% на новости, что футболист Криштиану Роналду инвестировал в производителя биодобавок $7,5 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,54% и составил 49395,16 пункта. Лидерами снижения в индексе стали акции Boeing Co. (SPB: BA) и Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW), подешевевшие более чем на 2%.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 0,28% - до 6861,89 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,31% и завершил торги на уровне 22682,73 пункта.

Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах в пятницу.

Трейдеры занимают осторожную позицию в связи с усилением напряженности на Ближнем Востоке, ограничивающим аппетит к риску на мировых рынках. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что у Тегерана есть 10-15 дней для заключения соглашения с Вашингтоном по ядерной программе. Он вновь предупредил, что "произойдут очень плохие вещи", если соглашение не будет достигнуто.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 1,2% в ходе торгов. Статданные, опубликованные в пятницу, показали ослабление инфляции в стране в январе. Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Банком Японии) в прошлом месяце замедлился до 2% с 2,4% в декабре. Темпы роста являются минимальными с января 2024 года и соответствуют целевому уровню Банка Японии в 2%, что говорит об отсутствии необходимости в корректировке денежно-кредитной политики регулятором в ближайшее время, отмечает Trading Economics.

Заметное снижение в ходе торгов в Токио демонстрируют акции ИТ-компаний, в том числе Tokyo Electron (-1,5%), SoftBank Group (-3,6%), Advantest (-1,8%). Резко дешевеют бумаги Sumitomo Pharma (-15,2%), Sumitomo Chemical (-3,9%), Toyota Motor (-3,9%).

Гонконгский рынок открылся в пятницу после нескольких дней выходных по случаю празднования Нового года по Лунному календарю. Биржи материкового Китая остаются закрытыми.

Фондовый индекс Hang Seng теряет 0,6%. В числе лидеров снижения в Гонконге - бумаги Baidu Inc. (SPB: BIDU) (-5,4%), JD Health International (-5,2%), Pop Mart (-3,9%), Alibaba Group Holding (SPB: BABA) (-3,8%). В то же время заметно дорожают акции PetroChina (+4,7%) и CNOOC (+3,4%).

Южнокорейский KOSPI поднялся на 2,2% в ходе торгов вслед за ростом котировок акций промышленных компаний Doosan Enerbility (+5,3%), Hanwha Aerospace (+8,4%), HD Hyundai Heavy Industries (+4,9%).

Бумаги SK Hynix прибавляют в цене 6,6%, Hyundai Motor - теряют 0,6%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,1%. Бумаги BHP в Сиднее подорожали на 0,2%, Rio Tinto - подешевели на 3,1%.

Цены на нефть продолжают расти утром в пятницу, накануне они завершили торги на максимумах за шесть месяцев.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:18 мск увеличивается на $0,32 (0,45%), до $71,98 за баррель. В четверг контракт вырос в цене на $1,31 (1,9%), до $71,66 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,33 (0,5%), до $66,73 за баррель. Накануне они закрылись на отметке $66,4 за баррель. Мартовские контракты на WTI в четверг поднялись на $1,24 (1,9%), до $66,43 за баррель.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что у Тегерана есть 10-15 дней для заключения соглашения с Вашингтоном по ядерной программе. Глава Белого дома вновь предупредил, что "произойдут очень плохие вещи", если соглашение не будет достигнуто. "Мы получим сделку тем или иным способом", - сказал он журналистам.

Трейдеры опасаются, что США нанесут удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Трамп пока не принял решения по дальнейшим действиям. Между тем, как отметила газета Wall Street Journal, США сосредоточили на Ближнем Востоке наибольшую авиационную мощь со времен вторжения в Ирак.

Источники портала Axios выразили мнение, что в случае неудачи переговоров США с Ираном военная операция будет "масштабной, длящейся несколько недель кампанией, которая будет больше похожа на полномасштабную войну".

По данным CBS News, американские военные могут быть готовы ударить по Ирану уже в эту субботу, если получат соответствующий приказ.

Поддержку ценам на нефть также оказали данные по коммерческим запасам нефти в США. Министерство энергетики сообщило, что на прошлой неделе резервы упали на 9,014 млн баррелей. Это самое большое сокращение с сентября. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина снизились на 3,213 млн баррелей, дистиллятов - на 4,566 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 1,095 млн баррелей - максимально с июня прошлого года.