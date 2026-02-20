.
Мнения аналитиков
Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
Рейтинг российских банков за январь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за январь 2026 года. В январе 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Госкомпаниям могут увеличить штрафы за неоплату контрактов МСП-поставщикам
Минэкономразвития провело первое заседание "штаба" по рассмотрению вопросов неплатежей отдельных юрлиц субъектам МСП, сообщил "Ведомостям" представитель Корпорации МСП (КМСП). Участники заседания под председательством министра Максима Решетникова...
 
Поступления в бюджет от налога на вклады выросли в 3 раза
За прошлый год россияне перечислили 320,2 млрд рублей налогов на проценты по вкладам, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минфина. Это почти втрое больше, чем было в 2024 г. (110,7 млрд). На такую собираемость повлияли многие макроэкономические...
 
20 февраля 2026 года 09:10

Нефть продолжает дорожать

Уолл-стрит снизилась по итогам торгов в четверг. Азиатские рынки акций не показывают единой динамики в пятницу. Нефть продолжает дорожать утром пятницы, Brent торгуется около $72 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в четверг, инвесторы оценивали протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и статданные по американской экономике.

Как стало известно в четверг, дефицит внешнеторгового баланса США в декабре увеличился на 32,6% относительно предыдущего месяца и достиг $70,3 млрд. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали, что дефицит составит $55,5 млрд.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе сократилось на 23 тыс. - до 206 тыс. Падение стало максимальным с ноября прошлого года.

Между тем опубликованный протокол январского заседания американского ЦБ показал, что руководители Федрезерва не намерены спешить с дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики. Большинство участников заседания дали понять, что хотели бы увидеть прогресс в замедлении темпа роста цен, прежде чем рассматривать дальнейшее снижение базовой процентной ставки.

При этом, как отмечается в документе, руководители ФРС обсуждали возможность ужесточения ДКП в случае сохранения высокой инфляции. Участники рынка видят нулевую вероятность подъема ставки в текущем году и рассчитывают на два снижения, на 25 базисных пунктов каждое.

Также участники рынка следили за новостями из корпоративного сектора.

Акции Walmart Inc. (SPB: WMT) подешевели на 1,4%. Крупнейший американский ритейлер сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2026 финансового года на 19,4%, при этом выручка компании увеличилась на 5,6%.

Цена бумаг Deere & Co. подскочила на 11,7%. Американский производитель сельскохозяйственного оборудования в прошлом финквартале увеличил выручку на 13%, сильнее прогнозов аналитиков.

Капитализация DoorDash Inc. выросла на 1,6%. Сервис доставки еды в четвертом квартале прошлого года увеличил выручку на 38%, чистую прибыль - более чем в 1,5 раза.

Рыночная стоимость Analog Devices опустилась на 0,3%, хотя американский производитель полупроводниковой продукции в первом квартале 2026 финансового года увеличил чистую прибыль более чем вдвое, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы.

Котировки акций eBay поднялись на 3,1%. Крупнейший в мире интернет-аукцион сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2025 года на 23% и увеличил выручку на 15%.

Стоимость бумаг Carvana упала на 8% после того, как ритейлер подержанных автомобилей разочаровал инвесторов своей прибылью за четвертый квартал.

Акции Herbalife подскочили на 18% на новости, что футболист Криштиану Роналду инвестировал в производителя биодобавок $7,5 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,54% и составил 49395,16 пункта. Лидерами снижения в индексе стали акции Boeing Co. (SPB: BA) и Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW), подешевевшие более чем на 2%.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 0,28% - до 6861,89 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,31% и завершил торги на уровне 22682,73 пункта.

Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах в пятницу.

Трейдеры занимают осторожную позицию в связи с усилением напряженности на Ближнем Востоке, ограничивающим аппетит к риску на мировых рынках. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что у Тегерана есть 10-15 дней для заключения соглашения с Вашингтоном по ядерной программе. Он вновь предупредил, что "произойдут очень плохие вещи", если соглашение не будет достигнуто.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 1,2% в ходе торгов. Статданные, опубликованные в пятницу, показали ослабление инфляции в стране в январе. Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Банком Японии) в прошлом месяце замедлился до 2% с 2,4% в декабре. Темпы роста являются минимальными с января 2024 года и соответствуют целевому уровню Банка Японии в 2%, что говорит об отсутствии необходимости в корректировке денежно-кредитной политики регулятором в ближайшее время, отмечает Trading Economics.

Заметное снижение в ходе торгов в Токио демонстрируют акции ИТ-компаний, в том числе Tokyo Electron (-1,5%), SoftBank Group (-3,6%), Advantest (-1,8%). Резко дешевеют бумаги Sumitomo Pharma (-15,2%), Sumitomo Chemical (-3,9%), Toyota Motor (-3,9%).

Гонконгский рынок открылся в пятницу после нескольких дней выходных по случаю празднования Нового года по Лунному календарю. Биржи материкового Китая остаются закрытыми.

Фондовый индекс Hang Seng теряет 0,6%. В числе лидеров снижения в Гонконге - бумаги Baidu Inc. (SPB: BIDU) (-5,4%), JD Health International (-5,2%), Pop Mart (-3,9%), Alibaba Group Holding (SPB: BABA) (-3,8%). В то же время заметно дорожают акции PetroChina (+4,7%) и CNOOC (+3,4%).

Южнокорейский KOSPI поднялся на 2,2% в ходе торгов вслед за ростом котировок акций промышленных компаний Doosan Enerbility (+5,3%), Hanwha Aerospace (+8,4%), HD Hyundai Heavy Industries (+4,9%).

Бумаги SK Hynix прибавляют в цене 6,6%, Hyundai Motor - теряют 0,6%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,1%. Бумаги BHP в Сиднее подорожали на 0,2%, Rio Tinto - подешевели на 3,1%.

Цены на нефть продолжают расти утром в пятницу, накануне они завершили торги на максимумах за шесть месяцев.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:18 мск увеличивается на $0,32 (0,45%), до $71,98 за баррель. В четверг контракт вырос в цене на $1,31 (1,9%), до $71,66 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,33 (0,5%), до $66,73 за баррель. Накануне они закрылись на отметке $66,4 за баррель. Мартовские контракты на WTI в четверг поднялись на $1,24 (1,9%), до $66,43 за баррель.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что у Тегерана есть 10-15 дней для заключения соглашения с Вашингтоном по ядерной программе. Глава Белого дома вновь предупредил, что "произойдут очень плохие вещи", если соглашение не будет достигнуто. "Мы получим сделку тем или иным способом", - сказал он журналистам.

Трейдеры опасаются, что США нанесут удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Трамп пока не принял решения по дальнейшим действиям. Между тем, как отметила газета Wall Street Journal, США сосредоточили на Ближнем Востоке наибольшую авиационную мощь со времен вторжения в Ирак.

Источники портала Axios выразили мнение, что в случае неудачи переговоров США с Ираном военная операция будет "масштабной, длящейся несколько недель кампанией, которая будет больше похожа на полномасштабную войну".

По данным CBS News, американские военные могут быть готовы ударить по Ирану уже в эту субботу, если получат соответствующий приказ.

Поддержку ценам на нефть также оказали данные по коммерческим запасам нефти в США. Министерство энергетики сообщило, что на прошлой неделе резервы упали на 9,014 млн баррелей. Это самое большое сокращение с сентября. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина снизились на 3,213 млн баррелей, дистиллятов - на 4,566 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 1,095 млн баррелей - максимально с июня прошлого года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 февраля 2026 года 17:12
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Kingnet Network
"Финам" повысил целевую цену акций Kingnet Network до CNY 28,39 и присвоил рейтинг "покупать" с потенциалом роста 15,8% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. Мы повышаем целевую цену акций и присваиваем им рейтинг "Покупать" с потенциалом роста 15,8%. "За последние 12 месяцев...    читать дальше
20 февраля 2026 года 16:07
Вероятен рост цены акций Deere в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Вероятен рост котировок акций Deere & Co. в ближайшее время на фоне опубликованной эмитентом отчетности за 1 квартал 2026 финансового года, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционного банка Синара". "Прибыль Deere за первый квартал 2026 ф. г. составила $2,42 на акцию против ожидавшихся $2,02 и...    читать дальше
20 февраля 2026 года 15:46
Рубль днем перешел к снижению в паре с юанем перед длительными выходными
Москва. 20 февраля. Китайский юань отыграл утренние потери и растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль перешел к снижению перед длительными выходными и на фоне развернувшейся вниз нефти. Торги проходят при сниженной активности, так как на текущей неделе биржи Китая не работают из-за того, что в стране отмечают Новый год по лунному календарю.    читать дальше
20 февраля 2026 года 15:32
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций АЛРОСА
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций "АЛРОСА" в ожидании роста цен на алмазы, а также в связи с ослаблением рубля, говорится в обзоре аналитиков. "АЛРОСА" может отчитаться по результатам 2025 финансового года на последней неделе февраля, - отмечают эксперты Борис Красноженов и...    читать дальше
20 февраля 2026 года 14:47
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Global X China Clean Energy ETF
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Global X China Clean Energy ETF с целевой ценой HKD 133,5 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 16,4% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. " Global X China Clean Energy ETF позволяет инвестировать в...    читать дальше
20 февраля 2026 года 14:13
Совкомбанк сохраняет идею "покупать" для акций ДОМ.РФ
Совкомбанк сохраняет тактическую идею "покупать" для акций ПАО "ДОМ.РФ", сообщается в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко. Эмитент представил ожидаемо сильные результаты за 2025 год по МСФО, констатируют эксперты. "Несмотря на существенный рост котировок и сокращение...    читать дальше
20 февраля 2026 года 13:42
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций МДМГ
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций "МД Медикал Груп" ("МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") с прогнозной стоимостью на уровне 1482 руб., что предполагает потенциал снижения 1,5%, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. Бумаги медицинского холдинга за последние...    читать дальше
20 февраля 2026 года 12:56
Акции Софтлайна в настоящее время справедливо оценены рынком - ПСБ
Акции ПАО "Софтлайн" в настоящее время справедливо оцениваются российским фондовым рынком, считает аналитик банка ПСБ Лаура Кузнецова. Эмитент представил финансовые результаты за 2025 год. "Софтлайн" делает ставку на собственные высокомаржинальные решения, что отражается в опережающем росте...    читать дальше
20 февраля 2026 года 12:21
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Транснефти
Совкомбанк сохраняет стратегическую рекомендацию "покупать" для привилегированных акций "Транснефти", сообщается в материале аналитика Егора Объедкова. "Несмотря на увеличение в 2024 году ставки налога на прибыль для компании до 40% мы ожидаем, что результаты 2025 года по МСФО окажутся сильными и...    читать дальше
20 февраля 2026 года 11:46
"Финам" понизил рейтинг акций Techtronic Industries до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Techtronic Industries с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 111,99 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал снижения 8,8% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "С момента...    читать дальше
20 февраля 2026 года 11:20
"БКС МИ" пока сохраняет "нейтральную" оценку акций Софтлайна
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") пока сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Софтлайн" с прогнозной стоимостью на уровне 100 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова. Эмитент представил прогноз EBITDA на 2026 год в размере 9-9,5 млрд руб. Ранее он прогнозировал EBITDA...    читать дальше
20 февраля 2026 года 10:53
Акции Henderson по-прежнему справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
ции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) по-прежнему справедливо оценены российским фондовым рынком, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Дом мужской моды представил предварительные данные о выручке по итогам января 2026 года. Эксперты обращают внимание на...    читать дальше
20 февраля 2026 года 10:33
Индекс Мосбиржи пока продолжит движение в верхней половине диапазона 2700-2800п - ПСБ
Индекс Мосбиржи продолжит движение в верхней половине диапазона 2700-2800 пунктов на торгах в пятницу, чему будет способствовать отсутствие триггеров для направленного движения, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "При этом основным сценарием,...    читать дальше
20 февраля 2026 года 10:30
Рубль утром слегка укрепляется в паре с юанем на фоне растущей нефти
Москва. 20 февраля. Китайский юань слегка понижается на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль незначительно укрепляется на фоне растущей нефти.    читать дальше
20 февраля 2026 года 10:12
Индекс Мосбиржи может продолжить снижение в первой половине торгов пятницы - "Алор Брокер"
Возможны попытки продолжения снижения индекса Мосбиржи в первой половине торговой сессии пятницы, но вряд ли он сумеет опуститься под отметку 2750 пунктов, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов. "Ситуация в целом не меняется, индикатор продолжает колебаться в...    читать дальше
