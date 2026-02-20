"Финам" понизил рейтинг акций Techtronic Industries до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Techtronic Industries с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 111,99 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал снижения 8,8% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"С момента публикации нашей идеи на покупку акции выросли на 27% и превзошли целевую цену. Такая динамика котировок обусловлена сильными финансовыми результатами компании и устойчивым ростом основных брендов, - указывает эксперт. - На данный момент акции торгуются несколько выше справедливой стоимости".

Основными рисками Гудым видит возможное повышение торговых тарифов, способное увеличить себестоимость и снизить рентабельность, а также сокращение выручки во второстепенных сегментах, рост расходов на сбыт и риски, связанные с возможной мировой рецессией.

Techtronic Industries - международный производитель электроинструментов и бытовой техники. Компания основана в 1985 году и базируется в Гонконге. Специализируется на разработке, производстве и продаже аккумуляторных и проводных инструментов, садового оборудования, техники для уборки.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.