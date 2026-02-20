Диапазон 10,8-11,5 руб./юань по-прежнему актуален - ПСБ

Диапазон 10,8-11,5 руб. за юань для валютной пары юань/рубль по-прежнему остается актуальным, при этом в ходе торговой сессии пятницы (на фоне пониженной активности участников) сохранится высокая волатильность, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

"На наш взгляд, рубль может продолжить тенденцию к укреплению, что приведет к отступлению юаня в район 11 рублей. Этому будут способствовать повышенные объемы продаж валюты со стороны ЦБ РФ и сезонно слабый спрос на импорт, - пишет эксперт. - При этом на следующей неделе рубль получит дополнительную поддержку в виде роста объемов продаж валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 2 марта, что будет способствовать закреплению юаня ниже данной отметки".

