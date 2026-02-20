Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 20 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что украинский конфликт удастся завершить. "Мы закончили восемь войн, и я думаю, мы закончим девятую", - заявил Трамп в четверг на заседании Совета мира, говоря о конфликте на Украине.

Тем временем Трамп принял решение продлить на год режим чрезвычайной ситуации, предусматривающий действие ряда санкций против России, сообщается в документе, размещенном в американском Федеральном реестре. "Я продлеваю на год национальный режим ЧС, введенный указом 13660", - приводятся слова Трампа в документе. Этот режим предусматривает продление ряда антироссийских санкций, введенных указами президентов США в 2014, 2018 и 2022 годах.

Режим ЧС в связи с украинскими событиями в США ввели в 2014 году. Тогда указ президента США Барака Обамы 13660, опубликованный 6 марта 2014 года, предполагал замораживание собственности "ряда лиц, причастных к развитию ситуации на Украине". Изначально речь шла о тех, кто способствовал присоединению Крыма к РФ. Затем, уже в годы первого президентства Трампа и президентства Джо Байдена, перечень подобного рода санкций в рамках данного режима несколько раз расширялся.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в четверг, инвесторы оценивали протокол январского заседания Федеральной резервной системы и статданные по американской экономике. Как стало известно в четверг, дефицит внешнеторгового баланса США в декабре увеличился на 32,6% относительно предыдущего месяца и достиг $70,3 млрд. Аналитики в среднем ожидали, что дефицит составит $55,5 млрд. Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе сократилось на 23 тыс. - до 206 тыс. Падение стало максимальным с ноября прошлого года.

Между тем опубликованный протокол январского заседания американского ЦБ показал, что руководители Федрезерва не намерены спешить с дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики. Большинство участников заседания дали понять, что хотели бы увидеть прогресс в замедлении темпа роста цен, прежде чем рассматривать дальнейшее снижение базовой процентной ставки. При этом, как отмечается в документе, руководители ФРС обсуждали возможность ужесточения ДКП в случае сохранения высокой инфляции. Участники рынка видят нулевую вероятность подъема ставки в текущем году и рассчитывают на два снижения, на 25 базисных пунктов каждое.

Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах в пятницу. Трейдеры занимают осторожную позицию в связи с усилением напряженности на Ближнем Востоке, ограничивающим аппетит к риску на мировых рынках. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 1,2%. Заметное падение демонстрируют акции ИТ-компаний. Гонконгский рынок открылся в пятницу после нескольких дней выходных по случаю празднования Нового года по лунному календарю. Биржи материкового Китая остаются закрытыми. Фондовый индекс Hang Seng теряет 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,1%. Вместе с тем южнокорейский KOSPI поднялся на 2,2% в ходе торгов.

В свою очередь мировые цены на нефть продолжают расти утром в пятницу, накануне они завершили торги на максимумах за шесть месяцев. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск увеличивается на 0,74%, до $72,19 за баррель. В четверг контракт вырос в цене на 1,9%, до $71,66 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,8%, до $66,96 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов выросла на 1,9%, до $66,43 за баррель.

В центре внимания нефтяного рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что у Тегерана есть 10-15 дней для заключения соглашения с Вашингтоном по ядерной программе. Глава Белого дома вновь предупредил, что "произойдут очень плохие вещи", если соглашение не будет достигнуто. "Мы получим сделку тем или иным способом", - сказал он журналистам.

Трейдеры опасаются, что США нанесут удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Источники портала Axios выразили мнение, что в случае неудачи переговоров США с Ираном военная операция будет "масштабной, длящейся несколько недель кампанией, которая будет больше похожа на полномасштабную войну". По данным CBS News, американские военные могут быть готовы ударить по Ирану уже в эту субботу, если получат соответствующий приказ.

Поддержку ценам на нефть также оказали данные по коммерческим запасам нефти в США. Министерство энергетики сообщило, что на прошлой неделе резервы упали на 9,014 млн баррелей. Это самое большое сокращение с сентября. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,1 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 3,213 млн баррелей, дистиллятов - на 4,566 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже нефть, уменьшились на 1,095 млн баррелей - максимально с июня прошлого года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,4 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 16,029 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,896 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 февраля снизился на 0,03% и составил 119,26 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,004%, поднявшись до 1233,57 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (+0,57%), "РЖД-30" (+0,2%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,14%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,81%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,48%) и "РЖД-001P-01R" (-0,36%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) 24 февраля начнет размещение выпуска облигаций серии 002P-15 со сроком обращения 12 лет объемом 30 млрд рублей. Ставка 1-2-го полугодовых купонов установлена в размере 14% годовых, объявлена оферта через год.

ООО "Флит" 24 февраля начнет размещение 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 17,52% годовых на весь срок обращения. По выпуску начиная с 3-го купона предусмотрена равномерная амортизация. Заем будет размещен в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом 100 млрд рублей.

ООО "Электрорешения" (работает под брендом EKF) установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 1,5 года объемом 1 млрд рублей на уровне 23,5% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 19 февраля. Ориентир в ходе маркетинга не изменялся, ему соответствует доходность к погашению в размере 26,21% годовых. Купоны - фиксированные, ежемесячные. Техразмещение запланировано на 25 февраля. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании на 5 млрд рублей. В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций объемом 1,44 млрд рублей. Один из них - на 445,3 млн рублей - с погашением в июле.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) зафиксировало объем размещения облигаций серии БО-006Р-01 со сроком обращения 2,2 года на уровне 85 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер планируемым объемом не менее 15 млрд рублей прошел 19 февраля. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составлял не выше 160 базисных пунктов, в ходе маркетинга он дважды снижался, в финале составив 135 базисных пунктов. По облигациям будет выплачиваться плавающий ежемесячный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Техразмещение запланировано на 27 февраля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Неквалифицированным инвесторам облигации будут доступны при условии прохождения теста N8.

АО "Группа компаний "Медси" (входит в портфель активов ПАО АФК "Система" (MOEX: AFKS)) планирует 3 марта с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001P-04 объемом 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не выше 225 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 6 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Кроме того, АО "Группа компаний "Медси" приняло решение 12 марта досрочно погасить выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 12-го купонного периода. Пятнадцатилетний выпуск был размещен в марте 2023 года. Ставка текущего квартального купона - 20% годовых. По выпуску на 16 марта была запланирована оферта на приобретение; компания заменила ее на call-опцион. В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 9 млрд рублей.

ООО "Аренза-про" установило ставки 25-28-го купонов 5-летних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей на уровне 18% годовых. Компания разместила выпуск в апреле 2024 года по ставке 16,5% годовых. Купоны ежемесячные.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) приобрело по оферте 1% облигаций серии 003P-01 на 29,6 млн рублей и 1,3% бондов серии 01 на 53 млн рублей. Компания разместила выпуск 5-летних облигаций серии 003P-01 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2025 года. По выпуску выплачиваются переменные ежемесячные купоны. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 3% годовых. Выпуск 7-летних "зеленых" облигаций серии 01 объемом 4 млрд рублей "ЕвроТранс" разместил в июне 2025 года. Ставки 1-24-го купонов установлены на уровне 23% годовых, 25-48-го купонов - 20% годовых, 49-72-го купонов - 17% годовых, 73-84-го купонов - 15% годовых.