Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2730-2800п на следующей неделе - "Цифра брокер"
.
20 февраля 2026 года 09:38
Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2730-2800п на следующей неделе - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит консолидироваться в диапазоне 2730-2800 пунктов на следующей неделе, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Если посмотреть на график в недельном масштабе, то индекс торгуется в данном диапазоне уже более двух месяцев. На рынке отсутствует волатильность, а реакция на события, которые обычно приводили к сильным движениям, сейчас практически отсутствует, - пишут эксперты в комментарии. - Неожиданное снижение Банком России ключевой ставки на 0,5% (в разрез с консенсусом) или трехсторонние встречи по украинскому вопросу больше не вызывают спекулятивных движений на рынке". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
20 февраля 2026 года 17:12
"Финам" повысил целевую цену акций Kingnet Network до CNY 28,39 и присвоил рейтинг "покупать" с потенциалом роста 15,8% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. Мы повышаем целевую цену акций и присваиваем им рейтинг "Покупать" с потенциалом роста 15,8%. "За последние 12 месяцев... читать дальше
.20 февраля 2026 года 16:07
Вероятен рост котировок акций Deere & Co. в ближайшее время на фоне опубликованной эмитентом отчетности за 1 квартал 2026 финансового года, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционного банка Синара". "Прибыль Deere за первый квартал 2026 ф. г. составила $2,42 на акцию против ожидавшихся $2,02 и... читать дальше
.20 февраля 2026 года 15:46
Москва. 20 февраля. Китайский юань отыграл утренние потери и растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль перешел к снижению перед длительными выходными и на фоне развернувшейся вниз нефти. Торги проходят при сниженной активности, так как на текущей неделе биржи Китая не работают из-за того, что в стране отмечают Новый год по лунному календарю. читать дальше
.20 февраля 2026 года 15:32
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций "АЛРОСА" в ожидании роста цен на алмазы, а также в связи с ослаблением рубля, говорится в обзоре аналитиков. "АЛРОСА" может отчитаться по результатам 2025 финансового года на последней неделе февраля, - отмечают эксперты Борис Красноженов и... читать дальше
.20 февраля 2026 года 14:47
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Global X China Clean Energy ETF с целевой ценой HKD 133,5 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 16,4% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. " Global X China Clean Energy ETF позволяет инвестировать в... читать дальше
.20 февраля 2026 года 14:13
Совкомбанк сохраняет тактическую идею "покупать" для акций ПАО "ДОМ.РФ", сообщается в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко. Эмитент представил ожидаемо сильные результаты за 2025 год по МСФО, констатируют эксперты. "Несмотря на существенный рост котировок и сокращение... читать дальше
.20 февраля 2026 года 13:42
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций "МД Медикал Груп" ("МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") с прогнозной стоимостью на уровне 1482 руб., что предполагает потенциал снижения 1,5%, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. Бумаги медицинского холдинга за последние... читать дальше
.20 февраля 2026 года 12:56
Акции ПАО "Софтлайн" в настоящее время справедливо оцениваются российским фондовым рынком, считает аналитик банка ПСБ Лаура Кузнецова. Эмитент представил финансовые результаты за 2025 год. "Софтлайн" делает ставку на собственные высокомаржинальные решения, что отражается в опережающем росте... читать дальше
.20 февраля 2026 года 12:21
Совкомбанк сохраняет стратегическую рекомендацию "покупать" для привилегированных акций "Транснефти", сообщается в материале аналитика Егора Объедкова. "Несмотря на увеличение в 2024 году ставки налога на прибыль для компании до 40% мы ожидаем, что результаты 2025 года по МСФО окажутся сильными и... читать дальше
.20 февраля 2026 года 11:46
"Финам" понизил рейтинг акций Techtronic Industries с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 111,99 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал снижения 8,8% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "С момента... читать дальше
.20 февраля 2026 года 11:20
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") пока сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Софтлайн" с прогнозной стоимостью на уровне 100 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова. Эмитент представил прогноз EBITDA на 2026 год в размере 9-9,5 млрд руб. Ранее он прогнозировал EBITDA... читать дальше
.20 февраля 2026 года 10:53
ции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) по-прежнему справедливо оценены российским фондовым рынком, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Дом мужской моды представил предварительные данные о выручке по итогам января 2026 года. Эксперты обращают внимание на... читать дальше
.20 февраля 2026 года 10:33
Индекс Мосбиржи продолжит движение в верхней половине диапазона 2700-2800 пунктов на торгах в пятницу, чему будет способствовать отсутствие триггеров для направленного движения, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "При этом основным сценарием,... читать дальше
.20 февраля 2026 года 10:30
Москва. 20 февраля. Китайский юань слегка понижается на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль незначительно укрепляется на фоне растущей нефти. читать дальше
.20 февраля 2026 года 10:12
Возможны попытки продолжения снижения индекса Мосбиржи в первой половине торговой сессии пятницы, но вряд ли он сумеет опуститься под отметку 2750 пунктов, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов. "Ситуация в целом не меняется, индикатор продолжает колебаться в... читать дальше
