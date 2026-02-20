Прогнозная цена акций Циана сохраняется на уровне 905 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Прогнозная стоимость акций МКПАО "Циан" на горизонте года сохраняется на уровне 905 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

По данным эмитента, с 3 марта 2026 года стоимость продвижения объявлений о продаже жилой недвижимости вырастет: в Москве - в среднем на 21%, в Ленинградской области - на 18%, в Новосибирске - на 24%.

Это станет вторым повышением цен за последние два месяца, отмечают эксперты Рост тарифов в январе был связан с повышением НДС.

"Компания может выиграть от восстановления рынка недвижимости на фоне снижения ключевой ставки. Наша цель по акциям "Циана" на двенадцать месяцев - 905 рублей", - пишут аналитики.

