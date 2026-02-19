"Финам" умеренно-оптимистично оценивает перспективы акций оператора Гонконгской биржи HKEx

"Финам" умеренно-оптимистично оценивает перспективы акций оператора Гонконгской биржи Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEx) и сохраняет прогнозную цену на уровне HKD 499 с рекомендацией "покупать", сообщается в материале аналитиков инвесткомпании.

"Компания в прошлом году фиксировала существенный рост объемов торгов и активности IPO, благодаря чему ее выручка и прибыль резко выросли в январе-сентябре и оказались рекордными, отмечают эксперты. "При этом мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы HKEX, - пишут они. - Мы рассчитываем, что на фоне высоких темпов роста экономики КНР и мягкой монетарной политики НБК ситуация на финансовых рынках страны будет оставаться достаточно благоприятной, при этом китайские акции, которые по-прежнему выглядят относительно недорогими по мультипликаторам, продолжат пользоваться спросом со стороны глобальных инвесторов. И HKEX, позволяющая иностранцам совершать операции с акциями компаний КНР, торгующимися как в Гонконге, так и на биржах материкового Китая, будет выигрывать от этого".

Аналитики отмечают также, что дивидендная доходность акций HKEX составляет 2,9% NTM и заметно превышает среднее значение для ведущих биржевых операторов мира.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.