Инвесторам стоит обратить внимание на бонды Полипласта - "БКС МИ"

Инвесторам стоит обратить внимание на новые выпуски облигаций АО "Полипласт" серии П02-БО-14 в долларах и серии П02-БО-15 в юанях, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова.

"Полипласт" 20 февраля собирает книгу заявок на биржевые облигации в юанях серии П02-БО-15 со сроком обращения 3,5 года. Индикативная ставка купона - не выше 12,25% годовых, доходность к погашению (YTM) - не выше 13%, дюрация - 2,8 года. Доход, по оценке аналитиков БКС, за год может достичь 19% - привлекательно.

Также 20 февраля "Полипласт" собирает книгу заявок на биржевые облигации в долларах серии П02-БО-14 со сроком обращения 3,5 года. Индикативная ставка купона - не выше 12,75% годовых, доходность к погашению (YTM) - не выше 13,52%, дюрация - 2,8 года. Доход, по мнению экспертов БКС, за год может достичь 20% - привлекательно.

"Ожидаем, что доходность нового юаневого выпуска в течение месяца после размещения снизится до уровня 11,5% - это на 0,5% ниже справедливой доходности выпуска "Полипласта" в долларах П02-БО-14, который размещается одновременно с выпуском П02-БО-15 и имеет одинаковую дюрацию. Долларовые облигации в среднем торгуются с доходностью на 1% выше, чем юаневые, однако мы взяли более консервативное значение (0,5%)", - отмечает Куликов.

Аналитик ожидает, что в течение года справедливая доходность выпуска "Полипласта" в юанях снизится до 9,5% из-за возможного повышения рейтинга вследствие снижения долговой нагрузки. Катализатором для переоценки может стать публикация отчетности, ориентировочно, в апреле 2026 года.

"Принимая во внимание справедливую доходность в 9,5%, получаем потенциальный доход за год с учетом роста цены облигации на уровне 19%, - указывает эксперт. - Юаневый выпуск считаем более привлекательным, чем долларовый, поскольку ожидаем укрепления юаня к доллару на 3-5% в течение года. Таким образом доход в юанях станет эквивалентен доходу в долларах 22-24% за год".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.