Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
Рейтинг российских банков за январь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за январь 2026 года. В январе 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Мошенники в своих схемах стали чаще использовать банки маркетплейсов
Клиенты дочерних банков маркетплейсов входят в группу повышенного риска мошенничества, сказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе форума "Кибербезопасность в финансах". "Еще один тренд, на который хотелось...
 
Бизнес предложил увеличить перечень не облагаемых налогом социальных расходов
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил властям расширить перечень не облагаемых налогами расходов компаний, направленных на поддержку семей с детьми. Об этом рассказал президент союза Александр Шохин в ходе форума...
 
19 февраля 2026 года 15:56

Вероятен умеренный рост акций Booking в краткосрочной перспективе - инвестбанк "Синара"

Вероятен умеренный рост акций Booking Holdings Inc. в краткосрочной перспективе, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара" .

"Результаты Booking Holdings за 4К25 мы оцениваем как сильные: выручка выросла на 16% г/г до $6,35 млрд, объем бронирований - на 16% до $43 млрд (обе цифры превысили оценки аналитиков), прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации, - на 19%, - пишут эксперты в обзоре. - По итогам года выручка увеличилась на 13%, но чистая прибыль снизилась на 8% из-за роста прочих расходов при уменьшении и рентабельности".

Компания рассчитывает в 1К26 на прибавку выручки и бронирований на 14-16%, операционной прибыли - на 10-14%. В краткосрочной перспективе бумага, вероятно, покажет умеренный рост, если инвесторов не сильно смутит снижение рентабельности и растущие расходы на маркетинг, считают эксперты инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    США-BOOKING-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 февраля 2026 года 19:30
Рынок акций РФ в четверг опустился к 2770п по индексу МосБиржи в отсутствие свежих драйверов роста
Москва. 19 февраля. Российский рынок акций в четверг просел по индексам, отыграв улучшение сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $71 за баррель) и данные Росстата о замедлении инфляции; сдерживающим покупателей фактором оставалась неопределенность с процессом украинского урегулирования после прошедшего очередного раунда переговоров делегаций РФ-США-Украина. Индекс МосБиржи опустился в район 2770 пунктов при смешанной динамике blue chips.    читать дальше
19 февраля 2026 года 19:18
Рубль в четверг подрос в паре с юанем на фоне дорожающей нефти
Москва. 19 февраля. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль подрос на фоне дорожающей нефти. Торги при этом проходили при сниженной активности рынка. На текущей неделе биржи Китая не работают, так как в стране отмечают Новый год по лунному календарю.    читать дальше
19 февраля 2026 года 19:03
"Финам" умеренно-оптимистично оценивает перспективы акций оператора Гонконгской биржи HKEx
"Финам" умеренно-оптимистично оценивает перспективы акций оператора Гонконгской биржи Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEx) и сохраняет прогнозную цену на уровне HKD 499 с рекомендацией "покупать", сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. "Компания в прошлом году фиксировала...    читать дальше
19 февраля 2026 года 18:20
SberCIB сохраняет оценку "продавать" для акций Газпрома и "покупать" - для НОВАТЭКа
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "продавать" для акций "Газпрома" и "покупать" - для бумаг "НОВАТЭКа", сообщается в комментарии аналитиков. Эксперты изменили свой взгляд на сектор и заложили в оценки на 2026-2027 годы крепкий курс рубля - 83 и 96 за доллар соответственно. Они ждут, что...    читать дальше
19 февраля 2026 года 17:45
"Финам" подтверждает рейтинг акций ICBC на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) класса H на уровне "покупать" с целевой ценой 7,37 юаня, что предполагает потенциал роста на 15,2% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков. Общая потенциальная доходность с учетом ожидаемых дивидендов...    читать дальше
19 февраля 2026 года 17:09
"Финам" с осторожным оптимизмом оценивает долгосрочные перспективы акций банковского сектора КНР
Аналитики "Финама" с осторожным оптимизмом оценивают долгосрочные перспективы акций банковского сектора КНР, говорится в материале инвесткомпании. "Согласно официальным данным, ВВП Поднебесной в 2025 году увеличился на 5%, - напоминают эксперты. - Таким образом, поставленная властями цель по...    читать дальше
19 февраля 2026 года 16:35
Инвесторам стоит обратить внимание на бонды Полипласта - "БКС МИ"
Инвесторам стоит обратить внимание на новые выпуски облигаций АО "Полипласт" серии П02-БО-14 в долларах и серии П02-БО-15 в юанях, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова. "Полипласт" 20 февраля собирает книгу заявок на биржевые облигации в юанях серии П02-БО-15 со...    читать дальше
19 февраля 2026 года 15:27
Рубль днем слабо колеблется в паре с юанем на нейтральном новостном фоне
Москва. 19 февраля. Китайский юань растерял утреннее повышение и слегка опускается на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг. Рубль развернулся вверх и незначительно укрепляется на нейтральном новостном фоне и при сниженной активности рынка. На текущей неделе биржи Китая не работают, так как в стране отмечают Новый год по лунному календарю.    читать дальше
19 февраля 2026 года 15:22
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Credo Technology
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Credo Technology Group с целевой ценой $187,57 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 50% с текущих уровней, говорится в материале аналитика Кристины Гудым. "Компания продемонстрировала впечатляющую динамику финансовых показателей за...    читать дальше
19 февраля 2026 года 14:43
SberCIB подтверждает оценку "покупать" для акций Озона
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций МКПАО "Озон" с прогнозной стоимостью на уровне 5900 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. 26 февраля компания отчитается за четвертый квартал и весь 2025 год. Аналитики ждут, что, несмотря на замедление потребления,...    читать дальше
19 февраля 2026 года 14:00
Оценка акций ДОМ.РФ умеренно позитивна - "КИТ Финанс Брокер"
Оценка перспектив котировок акций ПАО "ДОМ.РФ" умеренно позитивна, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты по итогам 2025 года, отмечают эксперты. Он показал существенный рост прибыли и улучшение...    читать дальше
19 февраля 2026 года 13:24
Моменты коррекции цены акций ДОМ.РФ стоит использовать для их покупок - Альфа-банк
Возможные краткосрочные коррекции вниз котировок акций ПАО "ДОМ.РФ" стоит использовать для покупки или наращивания позиций в бумагах, считают аналитики Альфа-банка. Эмитент опубликовал результаты за 2025 год по МСФО. "Чистая прибыль составила 88,8 млрд руб. (+35%), ROE - 20,9%, что соответствует...    читать дальше
19 февраля 2026 года 12:55
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Johnson & Johnson
КС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций Johnson & Johnson с прогнозной стоимостью на уровне $250 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Айнур Дуйсембаевой. Компания демонстрирует улучшение видимости роста после прохождения пика патентного давления в...    читать дальше
19 февраля 2026 года 12:21
"АКБФ" понизил прогнозную цену "обычки" Сбербанка до 439,7 руб., "префов" - до 427,5 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с 442,77 до 439,7 руб. и с 430,53 до 427,5 руб. за штуку соответственно на фоне традиционного повышения в расчетах веса показателей прогнозов на текущий год, сообщается в материале...    читать дальше
19 февраля 2026 года 11:46
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Норникеля
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 156,4 рубля за штуку после выхода его годовой отчетности, сообщается в материале аналитика Алексея Калачева. Эмитент показал позитивную динамику финансовых результатов в 2025 году благодаря...    читать дальше
