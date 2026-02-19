Вероятен умеренный рост акций Booking в краткосрочной перспективе - инвестбанк "Синара"

Вероятен умеренный рост акций Booking Holdings Inc. в краткосрочной перспективе, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара" .

"Результаты Booking Holdings за 4К25 мы оцениваем как сильные: выручка выросла на 16% г/г до $6,35 млрд, объем бронирований - на 16% до $43 млрд (обе цифры превысили оценки аналитиков), прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации, - на 19%, - пишут эксперты в обзоре. - По итогам года выручка увеличилась на 13%, но чистая прибыль снизилась на 8% из-за роста прочих расходов при уменьшении и рентабельности".

Компания рассчитывает в 1К26 на прибавку выручки и бронирований на 14-16%, операционной прибыли - на 10-14%. В краткосрочной перспективе бумага, вероятно, покажет умеренный рост, если инвесторов не сильно смутит снижение рентабельности и растущие расходы на маркетинг, считают эксперты инвестбанка.

