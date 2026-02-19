.
Мнения аналитиков / Вероятен умеренный рост акций Booking в краткосрочной перспективе - инвестбанк "Синара"
19 февраля 2026 года 15:56
Вероятен умеренный рост акций Booking в краткосрочной перспективе - инвестбанк "Синара"
Вероятен умеренный рост акций Booking Holdings Inc. в краткосрочной перспективе, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара" . "Результаты Booking Holdings за 4К25 мы оцениваем как сильные: выручка выросла на 16% г/г до $6,35 млрд, объем бронирований - на 16% до $43 млрд (обе цифры превысили оценки аналитиков), прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации, - на 19%, - пишут эксперты в обзоре. - По итогам года выручка увеличилась на 13%, но чистая прибыль снизилась на 8% из-за роста прочих расходов при уменьшении и рентабельности". Компания рассчитывает в 1К26 на прибавку выручки и бронирований на 14-16%, операционной прибыли - на 10-14%. В краткосрочной перспективе бумага, вероятно, покажет умеренный рост, если инвесторов не сильно смутит снижение рентабельности и растущие расходы на маркетинг, считают эксперты инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
