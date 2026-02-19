Оценка акций ДОМ.РФ умеренно позитивна - "КИТ Финанс Брокер"

Оценка перспектив котировок акций ПАО "ДОМ.РФ" умеренно позитивна, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты по итогам 2025 года, отмечают эксперты. Он показал существенный рост прибыли и улучшение рентабельности капитала на фоне расширения кредитного портфеля и процентных/комиссионных доходов, несмотря на исторически жесткие условия денежно-кредитной политики.

"Наш взгляд на акции умеренно позитивный. Ключевым драйвером на предстоящий год выступает постепенное оживление ипотечного рынка на фоне снижения ставок и адаптации к обновленным льготным программам, - отмечают в инвесткомпании. - На данный момент P/E составляет 4,4x, а P/B равен 0,83x. При рентабельности капитала около 21,6% и P/B ниже 1 компания выглядит недооцененной, если допустить сохранение текущей прибыльности и качества активов, а также реализацию сценария улучшения ипотечного рынка. При payout 50% от прибыли потенциальный дивиденд составляет 246,9 руб. на акцию (дивидендная доходность - 11,35%)".

