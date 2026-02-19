Моменты коррекции цены акций ДОМ.РФ стоит использовать для их покупок - Альфа-банк

Возможные краткосрочные коррекции вниз котировок акций ПАО "ДОМ.РФ" стоит использовать для покупки или наращивания позиций в бумагах, считают аналитики Альфа-банка.

Эмитент опубликовал результаты за 2025 год по МСФО.

"Чистая прибыль составила 88,8 млрд руб. (+35%), ROE - 20,9%, что соответствует нашим прогнозам и рыночным ожиданиям, - указывают эксперты. - Менеджмент группы подтвердил намерение направить на выплату годовых дивидендов 50% прибыли (по нашим оценкам, размер выплат составит 246,9 руб. на акцию, а дивидендная доходность - 11,3%)".

Финансовый план компании на 2026 год предполагает прибыль на сумму более 104 млрд руб. (+17%, 21%+ ROE). На взгляд аналитиков банка, это излишне консервативный прогноз - с учетом продолжающегося роста процентной маржи и улучшающегося качества кредитного портфеля прибыль эмитента может превысить 110 млрд руб., по их оценкам.

Тем не менее, говорится в обзоре Альфа-банка, с момента IPO акции "ДОМ.РФ" (+25%) росли значительно динамичнее, чем сектор в целом.

"По нашим оценкам, на текущих уровнях бумаги торгуется с коэффициентами P/E и P/BV 2026П на уровне 3,5х и 0,71х соответственно, а дисконт к Сбербанку сузился до 5-6%. Мы не исключаем краткосрочных коррекций в бумаге и рекомендуем пользоваться ими для покупки или наращивания позиций", - пишут эксперты в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.