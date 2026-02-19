"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций Johnson & Johnson с прогнозной стоимостью на уровне $250 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Айнур Дуйсембаевой.

Компания демонстрирует улучшение видимости роста после прохождения пика патентного давления в сегменте иммунологии и сохраняет сильные позиции в онкологии и MedTech, указывает эксперт.

При этом, отмечает Дуйсембаева, текущая оценка акций уже отражает значительную часть позитивных ожиданий, что ограничивает потенциал дальнейшего расширения мультипликаторов в краткосрочной перспективе.

