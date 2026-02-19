.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Фондовые индексы США выросли в среду
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
Рейтинг российских банков за январь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за январь 2026 года. В январе 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Мошенники в своих схемах стали чаще использовать банки маркетплейсов
Клиенты дочерних банков маркетплейсов входят в группу повышенного риска мошенничества, сказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе форума "Кибербезопасность в финансах". "Еще один тренд, на который хотелось...
 
Бизнес предложил увеличить перечень не облагаемых налогом социальных расходов
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил властям расширить перечень не облагаемых налогами расходов компаний, направленных на поддержку семей с детьми. Об этом рассказал президент союза Александр Шохин в ходе форума...
 
19 февраля 2026 года 09:10

Фондовые индексы США выросли в среду

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в среду вслед за котировками акций технологических компаний. Фондовые индексы стран АТР растут в четверг. Нефть умеренно дорожает утром четверга, Brent торгуется у $70,6 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду в плюсе, уверенный рост показали акции технологических компаний.

Капитализация Nvidia Corp. (SPB: NVDA) увеличилась на 1,6%. Днем ранее Meta Platforms (SPB: META) Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) анонсировала долгосрочное партнерство с компанией, в рамках которого Nvidia поставит миллионы чипов для ее дата-центров. Акции Meta подорожали на 0,6% к закрытию рынка.

Бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) выросли в цене на 1,8% на информации о том, что инвесткомпания американского миллиардера Билла Акмана Pershing Square увеличила долю в ней на 65%. Pershing Square приобрела акции Amazon более чем на $865 млн в четвертом квартале, и теперь стоимость принадлежащей ей доли в компании превышает $2,2 млрд.

Уверенный рост по итогам торгов также показали бумаги Salesforce Inc. (SPB: CRM) (+1,9%), Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (+1,7%), International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (+1%).

Рыночная стоимость поставщика решений для хранения данных Western Digital Corp. подскочила на 4,4%. Компания сообщила о намерении привлечь более $3 млрд за счет продажи доли в своем подразделении Sandisk для сокращения долга.

Бумаги Kenvue Inc. подорожали на 2,6%. Компания, выпускающая потребительские товары медицинского назначения и безрецептурные лекарственные препараты, объявила о намерении уволить 3,5% сотрудников в преддверии закрытия сделки по ее поглощению более крупным конкурентом - Kimberly-Clark.

Акции Palo Alto Networks подешевели на 6,8%. Разработчик решений в сфере кибербезопасности увеличил чистую прибыль во втором финквартале на 62%, при этом его выручка не оправдала ожиданий рынка.

Отчет министерства торговли США, опубликованный в среду, показал рост числа новостроек в стране в декабре на 6,2% относительно предыдущего месяца, до 1,404 млн в пересчете на годовые темпы. В ноябре количество новостроек составило 1,322 млн. Минторг США обнародовал данные сразу за два месяца, поскольку публикация ноябрьской статистики по рынку была задержана из-за шатдауна.

Объем промышленного производства в Штатах в январе увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система (ФРС). Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал повышение на 0,4%. В декабре, согласно пересмотренным данным, промпроизводство выросло на 0,2%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

На этой неделе трейдеры также ждут выхода предварительных данных о динамике ВВП США за четвертый квартал и отчета о доходах и расходах американцев за декабрь, включающего ключевой показатель инфляции, который отслеживает ФРС.

Протокол январского заседания американского ЦБ, также обнародованный в среду, показал, что руководители Федрезерва не намерены спешить с дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики. Большинство участников заседания дали понять, что хотели бы увидеть прогресс в замедлении инфляции прежде, чем рассматривать дальнейшее снижение базовой процентной ставки.

"Большинство участников отметили, что прогресс в движении к целевому показателю инфляции в 2% может оказаться более медленным и неравномерным, чем ожидается, и сочли риск устойчивого сохранения инфляции выше целевого показателя - существенным", - говорится в протоколе заседания.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду увеличился на 0,26% - до 49662,66 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 0,56% - до 6881,31 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,78%, составив 22753,63 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг растут.

Биржи материкового Китая и Гонконга остаются закрытыми из-за празднования Нового года по лунному календарю.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:22 МСК увеличилось на 0,75%. Поддержку рынку оказывает, в том числе, ослабление курса иены, что благоприятно сказывается на прибылях компаний-экспортеров.

Днем ранее Санаэ Такаити была переизбрана на пост премьер-министра Японии после того, как правящая коалиция одержала убедительную победу на недавних внеочередных парламентских выборах. Она пообещала увеличить инвестиции для стимулирования потребления и оживления экономического роста.

"После переназначения всех министров кабинета ожидается быстрое исполнение (этих решений - прим.ИФ), что рассматривается как еще один позитивный фактор для фондового рынка", - заявил старший аналитик Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Рётаро Савада.

Наиболее значительный подъем котировок показывают акции производителя шин Yokohama Rubber и выпускающей стальную продукцию Japan Steel Works - на 12,6% и 9,9% соответственно.

Повышается цена бумаг технологических компаний, включая Tokyo Electron и Disco Corp. - на 3,5%, SoftBank Group - на 3,6%, Screen Holdings - на 3,2%.

Южнокорейский Kospi к 8:18 МСК вырос на 2,7% и обновил исторический максимум.

Котировки акций крупнейшего в мире производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics увеличились на 4%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 1,3%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 1,4%, сталелитейной Posco - на 3,2%, Hyundai Motor - на 3,1%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 2,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,9%. Он поднимается четвертую сессию подряд.

Существенно поднялась цена акций производителей урана Deep Yellow и Paladin Energy - на 6,3% и 6,1% соответственно, а также нефтяных компаний Santos и Woodside Energy - на 5,4% и 4,2%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 2,1% и 1,8% соответственно.

Котировки бумаг других крупнейших банков страны также выросли: ANZ - на 2,3%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,7%, Westpac - на 2,9%, National Australia Bank - на 2,2%.

Безработица в Австралии в январе осталась на уровне предыдущего месяца - 4,1%, по данным статуправления. Это минимальный показатель с мая прошлого года. При этом опрошенные Trading Economics аналитики ожидали повышения до 4,2%.

Количество безработных в стране сократилось на 19 тыс. и составило 624,7 тыс. человек. Число занятых повысилось на 17,8 тыс. - до рекордных 14,7 млн человек.

Цены на нефть умеренно повышаются утром в четверг после сильного подъема накануне.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск увеличивается на $0,2 (0,28%), до $70,55 за баррель. В среду контракт вырос в цене на $2,93 (4,35%), до $70,35 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,23 (0,35%), до $65,42 за баррель. Накануне их цена повысилась на $2,86 (4,59%), до $65,19 за баррель.

Поддержку рынку нефти оказывают опасения эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Трейдеры обеспокоены, что военный конфликт в регионе приведет к перебоям в поставках через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для экспорта ближневосточной нефти.

Сообщения о достижении некоторого прогресса в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, прошедших ранее на этой неделе в Женеве, временно ослабили эти опасения, однако впоследствии вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что основные требования США до сих пор не выполнены.

В эфире телеканала Fox News Вэнс сказал, что Вашингтон заинтересован в недопущении создания Тегераном ядерного оружия. Он подчеркнул, что США хотели бы решить разногласия с Ираном путём дипломатии, однако отметил, что у американского президента Дональда Трампа есть и иные варианты действий.

Прорыв цены Brent выше $70 за баррель вызван страхом того, что США начнут военные действия против Ирана, написал аналитик Price Futures Group Фил Флинн. Он отметил, что этот страх усилился после публикации Axios, в которой агентство приводит мнение осведомленных источников о том, что в случае неудачи переговоров военная операция США в Иране будет "масштабной, длящейся несколько недель кампанией, которая будет больше похожа на полномасштабную войну".

В среду вечером газета Wall Street Journal сообщила, что США сосредоточили наибольшую авиационную мощь на Ближнем Востоке со времен вторжения в Ирак. Кроме того, в регион направляется второй авианосец США. По словам собеседников издания, такое наращивание сил позволит Вашингтону проводить военные операции против Ирана в течение нескольких недель.

По данным CBS News, американские военные могут быть готовы ударить по Ирану уже в эту субботу.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 609 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в четверг в 20:00 мск. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают, что отчет Минэнерго укажет на увеличение запасов нефти на 2,3 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 февраля 2026 года 15:22
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Credo Technology
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Credo Technology Group с целевой ценой $187,57 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 50% с текущих уровней, говорится в материале аналитика Кристины Гудым. "Компания продемонстрировала впечатляющую динамику финансовых показателей за...    читать дальше
.
19 февраля 2026 года 14:43
SberCIB подтверждает оценку "покупать" для акций Озона
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций МКПАО "Озон" с прогнозной стоимостью на уровне 5900 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. 26 февраля компания отчитается за четвертый квартал и весь 2025 год. Аналитики ждут, что, несмотря на замедление потребления,...    читать дальше
.
19 февраля 2026 года 14:00
Оценка акций ДОМ.РФ умеренно позитивна - "КИТ Финанс Брокер"
Оценка перспектив котировок акций ПАО "ДОМ.РФ" умеренно позитивна, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты по итогам 2025 года, отмечают эксперты. Он показал существенный рост прибыли и улучшение...    читать дальше
.
19 февраля 2026 года 13:24
Моменты коррекции цены акций ДОМ.РФ стоит использовать для их покупок - Альфа-банк
Возможные краткосрочные коррекции вниз котировок акций ПАО "ДОМ.РФ" стоит использовать для покупки или наращивания позиций в бумагах, считают аналитики Альфа-банка. Эмитент опубликовал результаты за 2025 год по МСФО. "Чистая прибыль составила 88,8 млрд руб. (+35%), ROE - 20,9%, что соответствует...    читать дальше
.
19 февраля 2026 года 12:55
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Johnson & Johnson
КС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций Johnson & Johnson с прогнозной стоимостью на уровне $250 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Айнур Дуйсембаевой. Компания демонстрирует улучшение видимости роста после прохождения пика патентного давления в...    читать дальше
.
19 февраля 2026 года 12:21
"АКБФ" понизил прогнозную цену "обычки" Сбербанка до 439,7 руб., "префов" - до 427,5 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с 442,77 до 439,7 руб. и с 430,53 до 427,5 руб. за штуку соответственно на фоне традиционного повышения в расчетах веса показателей прогнозов на текущий год, сообщается в материале...    читать дальше
.
19 февраля 2026 года 11:46
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Норникеля
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 156,4 рубля за штуку после выхода его годовой отчетности, сообщается в материале аналитика Алексея Калачева. Эмитент показал позитивную динамику финансовых результатов в 2025 году благодаря...    читать дальше
.
19 февраля 2026 года 11:30
"БКС МИ" снизил таргет по индексу МосБиржи на 12 месяцев вперед с учетом новых макропрогнозов
"БКС Мир инвестиций" понизил прогноз по индексу МосБиржи на 12 месяцев вперед с 3300 до 3200 пунктов без учета дивидендов (с 3500 до 3400 пунктов, учитывая дивиденды), говорится в обзоре инвесткомпании. В базовом сценарии аналитики пересмотрели безрисковую ставку для дисконтирования с 13% до...    читать дальше
.
19 февраля 2026 года 11:06
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Vertex Pharmaceuticals
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Vertex Pharmaceuticals с прогнозной стоимостью на уровне $517,4 за штуку после рассмотрения отчетности эмитента за 4К25, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Акции компании за последние шесть месяцев...    читать дальше
.
19 февраля 2026 года 10:45
Спрос на акции металлургов и банков может сохраниться в четверг - ПСБ
Спрос на акции российских металлургических компаний и банков может сохраниться на торгах в четверг, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Ждем в четверг сохранения спроса на акции металлургов и банков, поддержку рынку акций окажет и выход...    читать дальше
.
19 февраля 2026 года 10:30
Рубль утром почти не меняется в паре с юанем на нейтральном новостном фоне
Москва. 19 февраля. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже при открытии торгов в четверг. Рубль незначительно дешевеет на нейтральном новостном фоне и при сниженной активности рынка. На текущей неделе биржи Китая не работают, так как в стране отмечают Новый год по лунному календарю.    читать дальше
.
19 февраля 2026 года 10:24
Индекс Мосбиржи вряд ли уйдет выше 2800п в четверг - "Алор Брокер"
декс Мосбиржи вряд ли сможет уйти выше уровня в 2800 пунктов на торгах в четверг, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов. "Слабая восходящая тенденция продолжается и в четверг утром, до отметки 2800 пунктов, выше которой индекс Мосбиржи не мог закрепиться с сентября...    читать дальше
.
19 февраля 2026 года 10:01
Потенциал для роста индекса RGBI сохраняется - ПСБ
Потенциал для роста индекса RGBI сохраняется, в I полугодии 2026 года он может вырасти до уровней 120-122 пункта, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Индекс RGBI тестирует максимумы начала года (118,5 пункта), позитивом выступают ожидания...    читать дальше
.
19 февраля 2026 года 09:50
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 19 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе опубликованной накануне вечером инфляционной статистики, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
19 февраля 2026 года 09:46
"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет позитивную оценку акций ДОМ.РФ
"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет позитивную оценку акций ПАО "ДОМ.РФ" с прогнозной стоимостью на уровне 2879 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. Эмитент провел "День инвестора". Менеджмент сообщил, что рекомендует дивиденд за 2025 год в размере 246,9...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.