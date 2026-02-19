Фондовые индексы США выросли в среду

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в среду вслед за котировками акций технологических компаний. Фондовые индексы стран АТР растут в четверг. Нефть умеренно дорожает утром четверга, Brent торгуется у $70,6 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду в плюсе, уверенный рост показали акции технологических компаний.

Капитализация Nvidia Corp. (SPB: NVDA) увеличилась на 1,6%. Днем ранее Meta Platforms (SPB: META) Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) анонсировала долгосрочное партнерство с компанией, в рамках которого Nvidia поставит миллионы чипов для ее дата-центров. Акции Meta подорожали на 0,6% к закрытию рынка.

Бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) выросли в цене на 1,8% на информации о том, что инвесткомпания американского миллиардера Билла Акмана Pershing Square увеличила долю в ней на 65%. Pershing Square приобрела акции Amazon более чем на $865 млн в четвертом квартале, и теперь стоимость принадлежащей ей доли в компании превышает $2,2 млрд.

Уверенный рост по итогам торгов также показали бумаги Salesforce Inc. (SPB: CRM) (+1,9%), Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (+1,7%), International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (+1%).

Рыночная стоимость поставщика решений для хранения данных Western Digital Corp. подскочила на 4,4%. Компания сообщила о намерении привлечь более $3 млрд за счет продажи доли в своем подразделении Sandisk для сокращения долга.

Бумаги Kenvue Inc. подорожали на 2,6%. Компания, выпускающая потребительские товары медицинского назначения и безрецептурные лекарственные препараты, объявила о намерении уволить 3,5% сотрудников в преддверии закрытия сделки по ее поглощению более крупным конкурентом - Kimberly-Clark.

Акции Palo Alto Networks подешевели на 6,8%. Разработчик решений в сфере кибербезопасности увеличил чистую прибыль во втором финквартале на 62%, при этом его выручка не оправдала ожиданий рынка.

Отчет министерства торговли США, опубликованный в среду, показал рост числа новостроек в стране в декабре на 6,2% относительно предыдущего месяца, до 1,404 млн в пересчете на годовые темпы. В ноябре количество новостроек составило 1,322 млн. Минторг США обнародовал данные сразу за два месяца, поскольку публикация ноябрьской статистики по рынку была задержана из-за шатдауна.

Объем промышленного производства в Штатах в январе увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система (ФРС). Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал повышение на 0,4%. В декабре, согласно пересмотренным данным, промпроизводство выросло на 0,2%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

На этой неделе трейдеры также ждут выхода предварительных данных о динамике ВВП США за четвертый квартал и отчета о доходах и расходах американцев за декабрь, включающего ключевой показатель инфляции, который отслеживает ФРС.

Протокол январского заседания американского ЦБ, также обнародованный в среду, показал, что руководители Федрезерва не намерены спешить с дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики. Большинство участников заседания дали понять, что хотели бы увидеть прогресс в замедлении инфляции прежде, чем рассматривать дальнейшее снижение базовой процентной ставки.

"Большинство участников отметили, что прогресс в движении к целевому показателю инфляции в 2% может оказаться более медленным и неравномерным, чем ожидается, и сочли риск устойчивого сохранения инфляции выше целевого показателя - существенным", - говорится в протоколе заседания.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду увеличился на 0,26% - до 49662,66 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 0,56% - до 6881,31 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,78%, составив 22753,63 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг растут.

Биржи материкового Китая и Гонконга остаются закрытыми из-за празднования Нового года по лунному календарю.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:22 МСК увеличилось на 0,75%. Поддержку рынку оказывает, в том числе, ослабление курса иены, что благоприятно сказывается на прибылях компаний-экспортеров.

Днем ранее Санаэ Такаити была переизбрана на пост премьер-министра Японии после того, как правящая коалиция одержала убедительную победу на недавних внеочередных парламентских выборах. Она пообещала увеличить инвестиции для стимулирования потребления и оживления экономического роста.

"После переназначения всех министров кабинета ожидается быстрое исполнение (этих решений - прим.ИФ), что рассматривается как еще один позитивный фактор для фондового рынка", - заявил старший аналитик Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Рётаро Савада.

Наиболее значительный подъем котировок показывают акции производителя шин Yokohama Rubber и выпускающей стальную продукцию Japan Steel Works - на 12,6% и 9,9% соответственно.

Повышается цена бумаг технологических компаний, включая Tokyo Electron и Disco Corp. - на 3,5%, SoftBank Group - на 3,6%, Screen Holdings - на 3,2%.

Южнокорейский Kospi к 8:18 МСК вырос на 2,7% и обновил исторический максимум.

Котировки акций крупнейшего в мире производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics увеличились на 4%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 1,3%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 1,4%, сталелитейной Posco - на 3,2%, Hyundai Motor - на 3,1%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 2,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,9%. Он поднимается четвертую сессию подряд.

Существенно поднялась цена акций производителей урана Deep Yellow и Paladin Energy - на 6,3% и 6,1% соответственно, а также нефтяных компаний Santos и Woodside Energy - на 5,4% и 4,2%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 2,1% и 1,8% соответственно.

Котировки бумаг других крупнейших банков страны также выросли: ANZ - на 2,3%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,7%, Westpac - на 2,9%, National Australia Bank - на 2,2%.

Безработица в Австралии в январе осталась на уровне предыдущего месяца - 4,1%, по данным статуправления. Это минимальный показатель с мая прошлого года. При этом опрошенные Trading Economics аналитики ожидали повышения до 4,2%.

Количество безработных в стране сократилось на 19 тыс. и составило 624,7 тыс. человек. Число занятых повысилось на 17,8 тыс. - до рекордных 14,7 млн человек.

Цены на нефть умеренно повышаются утром в четверг после сильного подъема накануне.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск увеличивается на $0,2 (0,28%), до $70,55 за баррель. В среду контракт вырос в цене на $2,93 (4,35%), до $70,35 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,23 (0,35%), до $65,42 за баррель. Накануне их цена повысилась на $2,86 (4,59%), до $65,19 за баррель.

Поддержку рынку нефти оказывают опасения эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Трейдеры обеспокоены, что военный конфликт в регионе приведет к перебоям в поставках через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для экспорта ближневосточной нефти.

Сообщения о достижении некоторого прогресса в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, прошедших ранее на этой неделе в Женеве, временно ослабили эти опасения, однако впоследствии вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что основные требования США до сих пор не выполнены.

В эфире телеканала Fox News Вэнс сказал, что Вашингтон заинтересован в недопущении создания Тегераном ядерного оружия. Он подчеркнул, что США хотели бы решить разногласия с Ираном путём дипломатии, однако отметил, что у американского президента Дональда Трампа есть и иные варианты действий.

Прорыв цены Brent выше $70 за баррель вызван страхом того, что США начнут военные действия против Ирана, написал аналитик Price Futures Group Фил Флинн. Он отметил, что этот страх усилился после публикации Axios, в которой агентство приводит мнение осведомленных источников о том, что в случае неудачи переговоров военная операция США в Иране будет "масштабной, длящейся несколько недель кампанией, которая будет больше похожа на полномасштабную войну".

В среду вечером газета Wall Street Journal сообщила, что США сосредоточили наибольшую авиационную мощь на Ближнем Востоке со времен вторжения в Ирак. Кроме того, в регион направляется второй авианосец США. По словам собеседников издания, такое наращивание сил позволит Вашингтону проводить военные операции против Ирана в течение нескольких недель.

По данным CBS News, американские военные могут быть готовы ударить по Ирану уже в эту субботу.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 609 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в четверг в 20:00 мск. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают, что отчет Минэнерго укажет на увеличение запасов нефти на 2,3 млн баррелей.