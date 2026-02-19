"АКБФ" понизил прогнозную цену "обычки" Сбербанка до 439,7 руб., "префов" - до 427,5 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с 442,77 до 439,7 руб. и с 430,53 до 427,5 руб. за штуку соответственно на фоне традиционного повышения в расчетах веса показателей прогнозов на текущий год, сообщается в материале аналитиков.

Бумаги эмитента с начала недели выросли на 4%, опережая рынок, констатируют эксперты. Они вновь демонстрируют "защитные" свойства на фоне неопределенности вокруг женевских переговоров по Украине и сдержанной риторики ЦБ РФ.

По словам зампреда Банка России, пространство для снижения ставки ограничено, однако инфляционные ожидания населения и бизнеса стабилизируются - ключевой ориентир регулятора остается средне- и долгосрочным.

"В преддверии отчета по МСФО за 2025 год (26 февраля 2026 года) мы обновили оценки. Ожидаем рост операционного дохода до резервов в IV квартале на 11% - до 0,98 трлн руб. (при расходах 0,348 трлн руб.). Прогноз чистой прибыли за 2025 год снижен до 1,69 трлн руб. (против 1,76 трлн руб. ранее). Дивиденды за 2025 год оцениваем в 37,4 руб./акцию, за 2026 год - 32,8 руб./акцию при прибыли 1,48 трлн руб., - указывают в инвесткомпании. - Прогноз роста кредитного портфеля на 2026 год - 7%, активов - 8% (до 72 трлн руб.)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.