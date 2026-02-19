"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Норникеля

"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 156,4 рубля за штуку после выхода его годовой отчетности, сообщается в материале аналитика Алексея Калачева.

Эмитент показал позитивную динамику финансовых результатов в 2025 году благодаря росту цен на корзину металлов во второй половине года, что позволило преодолеть негативное влияние снижения объемов производства, инфляционного давления на расходы и укрепления рубля, отмечает эксперт инвесткомпании.

Прибыль оказалась выше ожиданий в результате позитивного влияния курсовых разниц, а также несмотря на рост налоговой нагрузки.

Компания в 2025 году изменила валютную структуру долга, снизив влияние высокой ключевой ставки на процентные расходы.

Дивидендная политика остается неопределенной, указывает Калачев.

После ценового ралли в конце 2025 года-начале 2026 года переход металлов в новый диапазон цен обеспечит "Норникелю" более сильные результаты в текущем году, что, однако, уже учтено рынком в цене акций, говорится в обзоре аналитика.

"Ключевыми рисками для "Норникеля" мы видим концентрацию на Китае (как основном рынке сбыта), неопределенность с переносом медного завода в КНР, угрозу 133% пошлин на поставки палладия из РФ в США", - пишет Калачев.

ГМК "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель меди, платины, кобальта и родия.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.