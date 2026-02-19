Спрос на акции металлургов и банков может сохраниться в четверг - ПСБ

Спрос на акции российских металлургических компаний и банков может сохраниться на торгах в четверг, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Ждем в четверг сохранения спроса на акции металлургов и банков, поддержку рынку акций окажет и выход мировых цен на нефть на максимумы с осени. В целом на рынок смотрим с оптимизмом, рассчитываем, что индекс Мосбиржи предпримет очередные попытки выйти выше диапазона 2700-2800 пунктов, в котором он удерживается уже более двух месяцев", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.