СЕГОДНЯ:
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Спрос на акции металлургов и банков может сохраниться в четверг - ПСБ
19 февраля 2026 года 10:45
Спрос на акции металлургов и банков может сохраниться в четверг - ПСБ
Спрос на акции российских металлургических компаний и банков может сохраниться на торгах в четверг, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Ждем в четверг сохранения спроса на акции металлургов и банков, поддержку рынку акций окажет и выход мировых цен на нефть на максимумы с осени. В целом на рынок смотрим с оптимизмом, рассчитываем, что индекс Мосбиржи предпримет очередные попытки выйти выше диапазона 2700-2800 пунктов, в котором он удерживается уже более двух месяцев", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
19 февраля 2026 года 15:22
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Credo Technology Group с целевой ценой $187,57 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 50% с текущих уровней, говорится в материале аналитика Кристины Гудым. "Компания продемонстрировала впечатляющую динамику финансовых показателей за... читать дальше
.19 февраля 2026 года 14:43
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций МКПАО "Озон" с прогнозной стоимостью на уровне 5900 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. 26 февраля компания отчитается за четвертый квартал и весь 2025 год. Аналитики ждут, что, несмотря на замедление потребления,... читать дальше
.19 февраля 2026 года 14:00
Оценка перспектив котировок акций ПАО "ДОМ.РФ" умеренно позитивна, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты по итогам 2025 года, отмечают эксперты. Он показал существенный рост прибыли и улучшение... читать дальше
.19 февраля 2026 года 13:24
Возможные краткосрочные коррекции вниз котировок акций ПАО "ДОМ.РФ" стоит использовать для покупки или наращивания позиций в бумагах, считают аналитики Альфа-банка. Эмитент опубликовал результаты за 2025 год по МСФО. "Чистая прибыль составила 88,8 млрд руб. (+35%), ROE - 20,9%, что соответствует... читать дальше
.19 февраля 2026 года 12:55
КС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций Johnson & Johnson с прогнозной стоимостью на уровне $250 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Айнур Дуйсембаевой. Компания демонстрирует улучшение видимости роста после прохождения пика патентного давления в... читать дальше
.19 февраля 2026 года 12:21
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с 442,77 до 439,7 руб. и с 430,53 до 427,5 руб. за штуку соответственно на фоне традиционного повышения в расчетах веса показателей прогнозов на текущий год, сообщается в материале... читать дальше
.19 февраля 2026 года 11:46
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 156,4 рубля за штуку после выхода его годовой отчетности, сообщается в материале аналитика Алексея Калачева. Эмитент показал позитивную динамику финансовых результатов в 2025 году благодаря... читать дальше
.19 февраля 2026 года 11:30
"БКС Мир инвестиций" понизил прогноз по индексу МосБиржи на 12 месяцев вперед с 3300 до 3200 пунктов без учета дивидендов (с 3500 до 3400 пунктов, учитывая дивиденды), говорится в обзоре инвесткомпании. В базовом сценарии аналитики пересмотрели безрисковую ставку для дисконтирования с 13% до... читать дальше
.19 февраля 2026 года 11:06
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Vertex Pharmaceuticals с прогнозной стоимостью на уровне $517,4 за штуку после рассмотрения отчетности эмитента за 4К25, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Акции компании за последние шесть месяцев... читать дальше
.19 февраля 2026 года 10:30
Москва. 19 февраля. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже при открытии торгов в четверг. Рубль незначительно дешевеет на нейтральном новостном фоне и при сниженной активности рынка. На текущей неделе биржи Китая не работают, так как в стране отмечают Новый год по лунному календарю. читать дальше
.19 февраля 2026 года 10:24
декс Мосбиржи вряд ли сможет уйти выше уровня в 2800 пунктов на торгах в четверг, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов. "Слабая восходящая тенденция продолжается и в четверг утром, до отметки 2800 пунктов, выше которой индекс Мосбиржи не мог закрепиться с сентября... читать дальше
.19 февраля 2026 года 10:01
Потенциал для роста индекса RGBI сохраняется, в I полугодии 2026 года он может вырасти до уровней 120-122 пункта, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Индекс RGBI тестирует максимумы начала года (118,5 пункта), позитивом выступают ожидания... читать дальше
.19 февраля 2026 года 09:50
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 19 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе опубликованной накануне вечером инфляционной статистики, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.19 февраля 2026 года 09:46
"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет позитивную оценку акций ПАО "ДОМ.РФ" с прогнозной стоимостью на уровне 2879 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. Эмитент провел "День инвестора". Менеджмент сообщил, что рекомендует дивиденд за 2025 год в размере 246,9... читать дальше
.19 февраля 2026 года 09:29
Рубль попытается перейти к восстановлению по отношению к юаню на торгах в четверг, диапазон 10,8-11,5 руб. за юань в целом остается актуальным, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Эксперт отмечает, что пониженная активность участников торгов,... читать дальше
