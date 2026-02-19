Индекс Мосбиржи вряд ли уйдет выше 2800п в четверг - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи вряд ли сможет уйти выше уровня в 2800 пунктов на торгах в четверг, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов.

"Слабая восходящая тенденция продолжается и в четверг утром, до отметки 2800 пунктов, выше которой индекс Мосбиржи не мог закрепиться с сентября прошлого года, осталось около 10 пунктов. Не думаем, что эту преграду удастся пробить в течение дня, если, конечно, инвесторы не получат суперпозитивную информацию", пишет эксперт в комментарии.

Также Соколов отмечает, что "боковик" по паре юань/рубль сохраняется, несмотря на рост волатильности. Возможно, предполагает он, выход из него будет на следующей неделе, когда деловой Китай возобновит работу и проведение платежей после празднования Нового года.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.