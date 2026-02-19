Потенциал для роста индекса RGBI сохраняется - ПСБ

Потенциал для роста индекса RGBI сохраняется, в I полугодии 2026 года он может вырасти до уровней 120-122 пункта, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Индекс RGBI тестирует максимумы начала года (118,5 пункта), позитивом выступают ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ и хороший спрос на аукционах Минфина, констатирует эксперт.

Ведомство разместило рекордный объем ОФЗ с начала года - 314 млрд руб. при спросе 407 млрд руб. по итогам двух аукционов. При сохранении такого спроса шансы на выполнение программы в 1,8 трлн руб. на I квартал существенно повышается - в оставшиеся пять аукционных дней достаточно привлекать примерно по 225 млрд руб., отмечает Грицкевич в обзоре.

Данные по инфляции вышли на комфортном уровне - за неделю по 16 февраля инфляция составила 0,12% после 0,13% неделей ранее; годовой уровень незначительно снизился до 5,85%.

"Процентные "свопы" отражают рыночные ожидания снижения ключевой ставки ЦБ на ближайших двух заседаниях (в марте и апреле) на 75 б.п., что близко к нашим ожиданиям (снижение ставки по 50 б.п.), - пишет аналитик в материале ПСБ. - Это дает "топливо" для продолжения роста котировок ОФЗ. Считаем вполне реалистичным возврат индекса RGBI в течение I полугодия к максимумам прошлого года - 120-122 пунктов. Более высокие цели по индексу пока остаются под риском роста дефицита бюджета и высоких инфляционных ожиданий населения".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.