"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет позитивную оценку акций ДОМ.РФ

"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет позитивную оценку акций ПАО "ДОМ.РФ" с прогнозной стоимостью на уровне 2879 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Эмитент провел "День инвестора".

Менеджмент сообщил, что рекомендует дивиденд за 2025 год в размере 246,9 руб. на акцию, дивдоходность - 11,4%. Рекомендация Наблюдательного совета по этому вопросу может быть вынесена в марте-апреле. Собрание акционеров по дивидендам ожидается в июне, выплата - в августе.

В 2026 году "ДОМ.РФ" оценивает дивиденд в размере 290 руб. на акцию, дивдоходность - 13,4%.

"ДОМ.РФ" прогнозирует рост чистой прибыли в 2026 году более 17%, до не менее 104 млрд руб., при сохранении высокой рентабельности капитала (ROE - 21%) и эффективном управлении затратами (соотношение затрат и доходов, CIR - менее 30%).

"Сохраняем позитивный взгляд на акции "ДОМ.РФ", наша цель на двенадцать месяцев - 2879 руб." - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.