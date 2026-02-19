Рубль попытается перейти к укреплению на торгах в четверг - ПСБ

Рубль попытается перейти к восстановлению по отношению к юаню на торгах в четверг, диапазон 10,8-11,5 руб. за юань в целом остается актуальным, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Эксперт отмечает, что пониженная активность участников торгов, вызванная длинными выходными в Китае, будет способствовать сохранению повышенной волатильности на рынке.

При этом, по мнению Зварича, в ходе сессии рубль может попытаться перейти к восстановлению на фоне повышенных объемов продаж валюты со стороны регулятора и сезонно слабого спроса на валюту со стороны импортеров.

"Под действием данных факторов, на наш взгляд, пара юань/рубль к концу торгов может сделать существенный шаг к отметке 11 руб., выступающей ближайшей поддержкой", - пишет аналитик ПСБ в обзоре.

