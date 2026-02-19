.
19 февраля 2026 года 09:13
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2720-2820п в четверг - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2720-2820 пунктов в четверг, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Мы ожидаем сохранения консолидационных настроений на российском рынке. Важным событием для инвесторов станет публикация финансовых результатов ПАО "Софтлайн" за 2025 год, которые могут оказать влияние на котировки компаний IT-отрасли в целом, - пишут эксперты в комментарии. - Полагаем, что индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2720-2820 пунктов. Ближайший уровень поддержки расположен на отметке 2700 пунктов, а сопротивление находится в районе 2810 пунктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
19 февраля 2026 года 15:22
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Credo Technology Group с целевой ценой $187,57 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 50% с текущих уровней, говорится в материале аналитика Кристины Гудым. "Компания продемонстрировала впечатляющую динамику финансовых показателей за... читать дальше
.19 февраля 2026 года 14:43
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций МКПАО "Озон" с прогнозной стоимостью на уровне 5900 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. 26 февраля компания отчитается за четвертый квартал и весь 2025 год. Аналитики ждут, что, несмотря на замедление потребления,... читать дальше
.19 февраля 2026 года 14:00
Оценка перспектив котировок акций ПАО "ДОМ.РФ" умеренно позитивна, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты по итогам 2025 года, отмечают эксперты. Он показал существенный рост прибыли и улучшение... читать дальше
.19 февраля 2026 года 13:24
Возможные краткосрочные коррекции вниз котировок акций ПАО "ДОМ.РФ" стоит использовать для покупки или наращивания позиций в бумагах, считают аналитики Альфа-банка. Эмитент опубликовал результаты за 2025 год по МСФО. "Чистая прибыль составила 88,8 млрд руб. (+35%), ROE - 20,9%, что соответствует... читать дальше
.19 февраля 2026 года 12:55
КС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций Johnson & Johnson с прогнозной стоимостью на уровне $250 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Айнур Дуйсембаевой. Компания демонстрирует улучшение видимости роста после прохождения пика патентного давления в... читать дальше
.19 февраля 2026 года 12:21
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с 442,77 до 439,7 руб. и с 430,53 до 427,5 руб. за штуку соответственно на фоне традиционного повышения в расчетах веса показателей прогнозов на текущий год, сообщается в материале... читать дальше
.19 февраля 2026 года 11:46
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 156,4 рубля за штуку после выхода его годовой отчетности, сообщается в материале аналитика Алексея Калачева. Эмитент показал позитивную динамику финансовых результатов в 2025 году благодаря... читать дальше
.19 февраля 2026 года 11:30
"БКС Мир инвестиций" понизил прогноз по индексу МосБиржи на 12 месяцев вперед с 3300 до 3200 пунктов без учета дивидендов (с 3500 до 3400 пунктов, учитывая дивиденды), говорится в обзоре инвесткомпании. В базовом сценарии аналитики пересмотрели безрисковую ставку для дисконтирования с 13% до... читать дальше
.19 февраля 2026 года 11:06
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Vertex Pharmaceuticals с прогнозной стоимостью на уровне $517,4 за штуку после рассмотрения отчетности эмитента за 4К25, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Акции компании за последние шесть месяцев... читать дальше
.19 февраля 2026 года 10:45
Спрос на акции российских металлургических компаний и банков может сохраниться на торгах в четверг, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Ждем в четверг сохранения спроса на акции металлургов и банков, поддержку рынку акций окажет и выход... читать дальше
.19 февраля 2026 года 10:30
Москва. 19 февраля. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже при открытии торгов в четверг. Рубль незначительно дешевеет на нейтральном новостном фоне и при сниженной активности рынка. На текущей неделе биржи Китая не работают, так как в стране отмечают Новый год по лунному календарю. читать дальше
.19 февраля 2026 года 10:24
декс Мосбиржи вряд ли сможет уйти выше уровня в 2800 пунктов на торгах в четверг, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов. "Слабая восходящая тенденция продолжается и в четверг утром, до отметки 2800 пунктов, выше которой индекс Мосбиржи не мог закрепиться с сентября... читать дальше
.19 февраля 2026 года 10:01
Потенциал для роста индекса RGBI сохраняется, в I полугодии 2026 года он может вырасти до уровней 120-122 пункта, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Индекс RGBI тестирует максимумы начала года (118,5 пункта), позитивом выступают ожидания... читать дальше
.19 февраля 2026 года 09:50
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 19 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе опубликованной накануне вечером инфляционной статистики, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.19 февраля 2026 года 09:46
"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет позитивную оценку акций ПАО "ДОМ.РФ" с прогнозной стоимостью на уровне 2879 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. Эмитент провел "День инвестора". Менеджмент сообщил, что рекомендует дивиденд за 2025 год в размере 246,9... читать дальше
