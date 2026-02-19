Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2720-2820п в четверг - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2720-2820 пунктов в четверг, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Мы ожидаем сохранения консолидационных настроений на российском рынке. Важным событием для инвесторов станет публикация финансовых результатов ПАО "Софтлайн" за 2025 год, которые могут оказать влияние на котировки компаний IT-отрасли в целом, - пишут эксперты в комментарии. - Полагаем, что индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2720-2820 пунктов. Ближайший уровень поддержки расположен на отметке 2700 пунктов, а сопротивление находится в районе 2810 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.