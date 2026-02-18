Рынок акций РФ завершил среду ростом к 2780п по индексу МосБиржи вслед за мировыми площадками, лидировала ЮГК

Москва. 18 февраля. Российский рынок акций вечером в среду подрос вслед за мировыми фондовыми и сырьевыми площадками (растут металлы, нефть Brent поднялась до $69,5 за баррель), а также на фоне прошедших двухдневных переговоров делегаций РФ-США-Украина по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи подрос в район 2780 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2779,08 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1149,63 пункта (+1,3%); лидировали в росте акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+7,1%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+2,9%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+2,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 февраля, составил 76,1524 руб. (-58,65 копейки).

Подорожали также акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+2,2%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+2,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +1,1% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+1,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%).

ПАО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) (-0,2%, до 2173,3 рубля) в 2025 году увеличило чистую прибыль по МСФО на 35,1% - до 88,8 млрд рублей по сравнению с 65,8 млрд рублей прибыли в 2024 году, следует из отчета компании. В IV квартале 2025 года чистая прибыль составила 26,5 млрд рублей, что в 3,4 раза больше результата за аналогичный период 2024 года (7,7 млрд рублей).

Опубликованные результаты оказались почти на уровне консенсус-прогноза аналитиков, который предполагал квартальную чистую прибыль на уровне 26 млрд рублей (за 2025 год - 88,3 млрд рублей). "ДОМ.РФ" (MOEX: DOMRF) ожидает, что по итогам 2026 года чистая прибыль превысит 104 млрд рублей (+17%).

Менеджмент "ДОМ.РФ" будет рекомендовать направить на выплату дивидендов за 2025 год 50% от чистой прибыли, заявил генеральный директор компании Виталий Мутко. На одну акцию "ДОМ.РФ" может выплатить 246,9 рубля, расчеты будут осуществлены в августе, добавил заместитель гендиректора, финансовый директор компании Давид Овсепян.

Второй день переговоров между делегациями России, Украины и США прошел в среду в Женеве. Как и накануне, контакты проходили в отеле Intercontinental в закрытом для СМИ режиме.

Глава российской переговорной делегации Владимир Мединский заявил журналистам, что переговоры по украинскому урегулированию в Женеве были тяжелыми, но деловыми, их очередной раунд состоится в ближайшее время.

По информации Кремля, в Женеве планировалось обсуждать более широкий круг вопросов, включая темы, связанные с территориальной проблематикой.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что благодаря усилиям администрации Дональда Трампа в организации встречи сторон украинского конфликта был достигнут значительный прогресс на переговорах. "Обе стороны согласились проинформировать своих лидеров и продолжить работу по достижению соглашения", - отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что президент РФ Владимир Путин получает прямые доклады о ходе переговоров по Украине, проходящих в Женеве, но пока рано говорить о каких-то оценках.

"Пока рано об этом говорить. Разумеется, идут прямые доклады президенту, но пока рано говорить о каких-то оценках", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, доложили ли президенту о промежуточных итогах третьего раунда переговоров по Украине, проходящих в Женеве, и как глава государства их оценивает.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи продолжил с переменным успехом курсировать под рубежом 2800 пунктов. По итогам завершившихся переговоров трехсторонней группы РФ-США-Украина в Женеве значимых комментариев не последовало. Глава российской делегации Мединский назвал переговоры "тяжелыми, но деловыми", а украинская сторона констатировала отсутствие прогресса в территориальном вопросе. Оценок от Вашингтона еще предстоит дождаться. Ожидается, что переговоры продолжатся в ближайшей перспективе.

Тем не менее участники торгов нашли поводы для осторожного оптимизма. Официальный представитель Кремля Песков заявил, что Россия "сохраняет заинтересованность в возобновлении торгово-экономических отношений с США", комментируя статью журнала Economist о перспективах восстановления сотрудничества двух держав. Поддержку акциям оказала и конъюнктура рынков - рубль вечером пошел на снижение, а нефть и драгметаллы снова активно дорожают из-за той же геополитики. США наращивают военную группировку на Ближнем Востоке, риски эскалации с Ираном нарастают, переговоры по "ядерной сделке", похоже, ни к каким компромиссам не привели, отмечает Шепелев.

В четверг "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) проведет ВОСА по вопросу утверждения дивидендов за 2024 год, акционеры "Фармсинтеза" (MOEX: LIFE) обсудят на собрании допэмиссию в размере 1,1 млрд акций по открытой подписке, "Софтлайн" (MOEX: SOFL) опубликует финансовые результаты по МСФО за 2025 год. Общий настрой инвесторов может зависеть не только от внешнего фона, но и от оценки Росстатом индекса потребительских цен с 10 по 16 февраля. Прогноз по индексу МосБиржи на четверг - движение в рамках 2720-2820 пунктов, полагает представитель "БКС МИ".

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи в среду продемонстрировал высокую волатильность - в течение дня индикатор опускался ниже 2760 пунктов, а вечером отскочил в район 2780 пунктов. В Женеве завершился третий раунд мирных переговоров, следующая встреча должна состояться в ближайшее время.

С начала недели хорошую динамику показывает банковский сектор как один из главных бенефициаров снижения ставки. Среди лидеров торгов защитные истории и акции с понятными драйверами роста: акции золотодобывающих компаний, "Транснефть" (MOEX: TRNF) (+1,3%) и "Яндекс", опубликовавший достойные результаты за 2025 год.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций к окончанию основной сессии вернулся к росту, получив поддержку главным образом от корпоративных историй и валютного фактора.

Акции металлургических компаний выросли на фоне повышения цен на металлы. В частности, к концу дня котировки золота вернулись выше $5000 за унцию. Привилегированные акции "Транснефти" (+1,3%) поддержали сообщения СМИ о требованиях Еврокомиссии к Украине отремонтировать поврежденный на территории Украины трубопровод "Дружба", по которому российская нефть поставляется в Словакию и Венгрию. Прибыль "Транснефти" при этом в отличие от других представителей сектора зависит от тарифов на прокачку нефти, а не от цен на "черное золото". С 1 января тарифы выросли на 5,1%, а в компании ожидают уровни прокачки в 2026 году на уровне 2025 года. "Префы" "Транснефти" остаются одной из интересных дивидендных историй российского рынка с ожидаемыми выплатами по итогам 2025 года в размере около 150-200 руб. на бумагу и доходностью порядка 10-13,5%.

Фьючерсы на нефть Brent вновь устремились к психологически важной отметке $70 за баррель на фоне усиления сомнений инвесторов в способности США и Ирана заключить соглашение после прошедших накануне переговоров. Кроме того, трехсторонние переговоры по Украине в среду завершились без важных заявлений, что подчеркивает сохранение рисков ужесточения санкционного режима. В четверг Минэнерго США опубликует отчет по запасам, который, по средним прогнозам, может показать их рост на 2,3 млн баррелей - "медвежий" для цен сигнал.

На западных фондовых площадках в среду усилился оптимизм, который можно объяснить коррекцией американских индексов от локальных минимумов. Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии вернулись к росту и отступили от поддержек 2760 пунктов и 1130 пунктов соответственно, ощутив позитивное влияние главным образом корпоративных факторов. Новый раунд переговоров по Украине не принес важных заявлений, что наряду с сохранением напряженности вокруг Ирана усилило покупки в драгоценных металлах, которые, однако, остаются на значительном расстоянии от предыдущих максимумов, отмечает Кожухова.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, ЕС продолжает обсуждать "юбилейный" пакет антироссийских санкций. "Европейская комиссия предложила 20-й пакет санкций, включающий новые меры, направленные на энергетику, финансовые услуги и торговлю", - заявил во вторник член ЕК по экономике Валдис Домбровскис. По сообщениям СМИ, в том числе речь идет о запрете на обслуживание российских нефтяных танкеров, а также о сокращении квот ЕС на импорт удобрений из РФ.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,6%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE растут на 0,5-1,2%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,6-1,2%).

В связи с празднованием Нового года по лунному календарю биржи материкового Китая закрыты всю текущую неделю, Гонконга - со вторника по четверг, Южной Кореи - с понедельника по среду.

Экспорт Японии в январе увеличился на максимальные с ноября 2022 года 16,8% относительно того же месяца предыдущего года и составил рекордные 9,19 трлн иен ($59,83 млрд), сообщило министерство финансов страны. Аналитики в среднем ожидали подъема на 12% в прошлом месяце, сообщает Trading Economics. Показатель растет пятый месяц подряд. В декабре экспорт повысился на 5,1%.

Импорт Японии в прошлом месяце снизился впервые с августа 2025 года - на 2,5%, до 10,34 трлн иен. Эксперты прогнозировали увеличение импорта на 3%. В декабре показатель повысился на 5,2%.

Дефицит внешнеторгового баланса Японии в минувшем месяце составил 1,15 трлн иен по сравнению с 2,74 трлн иен в том же месяце годом ранее. В декабре было зафиксировано положительное сальдо на уровне 113,5 млрд иен.

Объем промышленного производства в США в январе увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал повышение на 0,4%.

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены ускорили рост на опасениях разрастания конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $69,47 за баррель (+3,1% и -1,8% накануне), мартовская цена фьючерса на WTI - $64,36 за баррель (+3,3% и -0,9% во вторник к уровню пятницы).

Накануне в Женеве прошел второй раунд переговоров Ирана и США. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что стороны обсуждали только вопросы, связанные с ядерной сферой. Он отметил, что "переговоры продолжатся, дата пока не определена", однако сторонам удалось добиться "хорошего прогресса по сравнению с предыдущей встречей".

При этом уже после начала переговоров во вторник Иран на несколько часов закрывал часть Ормузского пролива для проведения военных учений. Этот пролив является ключевым маршрутом для экспорта ближневосточной нефти.

В среду иранские СМИ сообщили, что ВМС Ирана и ВМФ России планируют совместные учения в Оманском заливе и на севере Индийского океана в четверг.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+9,6% и +7,1% "префы"), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+4,5%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+4,2%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+4%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+3,5%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+3%).

Подешевели акции "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 65,67 млрд рублей (из них 14,68 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 9,85 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,75 млрд рублей на акции "Т-Технологии").