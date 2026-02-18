Сбербанк остается фаворитом банковского сектора РФ - "Финам"

Сбербанк остается фаворитом банковского сектора РФ , говорится в материале аналитиков инвесткомпании "Финам".

"Наступивший 2026 год, вероятно, также окажется в целом непростым для российского банковского сектора, - прогнозируют эксперты. - Отечественной экономике, по всей видимости, удастся избежать рецессии, однако темпы экономического роста скорее всего будут весьма скромными и составят около 1%, то есть останутся примерно на уровне прошлого года. И слабая макроэкономическая конъюнктура продолжит оказывать сдерживающее влияние на банковский бизнес".

Между тем Банк России, как ожидают в "Финаме", продолжит постепенное смягчение монетарной политики, и ключевая ставка к концу года опустится в район 12-13% годовых. В связи с этим аналитики ждут определенного ускорения кредитования в стране, прежде всего в розничном сегменте.

На фоне дальнейшего снижения ключевой ставки эксперты рассчитывают на определенное ослабление давления на качество активов банков.

"Хотя объемы проблемных кредитов в ближайшие месяцы скорее всего продолжат увеличиваться, мы полагаем, что процентных и комиссионных доходов банков будет вполне достаточно для компенсации дополнительных расходов на резервирование, и какого-то сильного негативного влияния на общий финансовый результат сектора мы не ждем, - указывают стратеги. - Предварительно оцениваем чистую прибыль российских банков в нынешнем году в диапазоне 3,4-3,6 трлн руб., то есть примерно на уровне 2025 года".

Таким образом, в финансовом плане сектор, по оценке экспертов "Финама", по-прежнему будет смотреться заметно лучше многих других отраслей российской экономики, и на таком фоне мы ожидаем сохранения интереса инвесторов к банковским акциям, которые все еще торгуются с заметным дисконтом по мультипликаторам по отношению к аналогам EM и собственным историческим значениям.

"Что же касается рисков, бизнес банков сильно зависит от экономической и рыночной конъюнктуры, - подчеркивается в материале аналитиков. - В случае ее дальнейшего ухудшения, например из-за усиления санкционного давления на РФ, роста налоговой нагрузки или еще большей эскалации геополитической напряженности в случае очередного провала переговоров по мирному урегулированию украинского кризиса, сектор может столкнуться с быстрым ухудшением качества кредитного портфеля и снижением основных финансовых показателей".

Стратеги по-прежнему считают, что в нынешних сложных экономических и рыночных условиях следует делать ставку в первую очередь на ведущих и наиболее сильных с фундаментальной точки зрения представителей сектора. Поэтому фаворитом остается Сбербанк. "Последние финансовые результаты крупнейшего банка страны подтверждают тезис о том, что благодаря положению в секторе и эффективной бизнес-модели он весьма уверенно чувствует себя в нынешней сложной операционной среде", - указывают в "Финаме".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.