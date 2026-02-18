Рубль днем усилил снижение в паре с юанем, несмотря на уверенно растущую нефть

Москва. 18 февраля. Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 11 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 76,53 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 14 копеек, до 90,53 руб./EUR1.

Китайский юань ускорил темпы повышения на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль дешевеет при сниженной активности рынка, несмотря на уверенно растущую нефть.

На текущей неделе биржи Китая не работают, так как в стране отмечают Новый год по лунному календарю. Участники рынка находятся в ожидании новостей относительно итогов переговоров РФ, США и Украины, которые прошли 17-18 февраля в Женеве.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,0695 руб., что на 7,95 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Российская делегация, участвовавшая в переговорах по Украине, в среду возвращается из Женевы в Москву, сообщил "Интерфаксу" информированной источник. По данным собеседника агентства, точных сроков нового раунда нет. "Новый раунд пройдет в ближайшее время. Точных сроков нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский назвал тяжелыми, но деловыми переговоры по Украине в Женеве. Их очередной раунд состоится в ближайшее время, сообщил Мединский журналистам.

Курс валютной пары юань/рубль попытается закрепиться ниже уровня в 11 руб. на торгах в среду, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Рубль смог перейти к укреплению во вторник, констатирует эксперт. Факторами, способствовавшими подобной динамике, выступили повышенные объемы продаж валюты со стороны регулятора, а также снижение активности участников торгов на фоне выходных в Китае, что в большей степени, на взгляд Зварича, сказывается на спросе на валюту.

Данные факторы на торгах в среду продолжат поддерживать национальную валюту, в результате чего пара юань/рубль попытается закрепиться ниже 11 руб. и сделать еще один шаг к нижней границе целевого диапазона 10,8-11,5 руб., которая в текущий момент выступает ближайшей технической поддержкой для китайской валюты, прогнозирует аналитик ПСБ.

Курс пары рубль/юань может пока задержаться у нижней границы диапазона в 11-11,2 руб., полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Во вторник рубль большую часть дня не показывал выраженную динамику, но вечером он перешел к заметному укреплению. Вряд ли такую динамику можно объяснить влиянием кулуарных новостей с переговоров в Женеве, иначе бы это коррелировало с ростом фондового рынка, - отмечают эксперты в обзоре. - Скорее, сейчас из-за выходных в КНР валютный рынок РФ стал слишком "тонким", и разовые крупные сделки вечером сейчас приводят к проливу курсов".

В среду курс CNY/RUB находится у 11,01 руб./юань. Другие валюты EM с утра двигаются разнонаправленно. В текущих условиях временно слабого спроса на валюту курс может пока задержаться у нижней границы диапазона в 11,00-11,20 руб./юань, полагают в банке.

Цены на нефть накануне снизились. "Рынок позитивно воспринимает новости о ходе переговоров США и Ирана, но пока говорить о достижении итогового соглашения не приходится, - пишут аналитики. - Цены пока останутся вблизи $67-68/барр., но как только появятся конкретные новости относительно Ирана, нефть способна легко выйти как выше, так и ниже этого диапазона".

Цены на нефть усилили подъем днем в среду.

Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск дорожают на 2,18%, до $68,87 за баррель. Стоимость контрактов на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повышается к указанному времени на 2,15%, до $63,65 за баррель.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи во вторник заявил, что на переговорах с США в Женеве обсуждались только вопросы, связанные с ядерной сферой. Он отметил, что "переговоры продолжатся, дата пока не определена", однако сторонам удалось добиться "хорошего прогресса по сравнению с предыдущей встречей".

При этом глава иранского МИД подчеркнул, что у обеих сторон есть понимание, что потребуется "некоторое время", чтобы сблизить позиции.

Накануне Иран на несколько часов закрывал часть Ормузского пролива для проведения военных учений. Этот пролив является ключевым маршрутом для экспорта ближневосточной нефти.