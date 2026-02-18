"Т-Инвестиции" снизили оценку акций X5 на 18% и рекомендацию до "держать"

"Т-Инвестиции" понизили прогнозную стоимость акций X5 (ПАО "Корпоративный центр ИКС 5") на 18%, до 2700 рублей за штуку, сообщается в обзоре брокера.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была снижена с "покупать" до "держать".

Аналитики обновили модель оценки компании с учетом пересмотра прогнозов по выручке и ожиданий дальнейшего снижения рентабельности в 2026 году. Как они отмечают, после сильной динамики предыдущих лет темпы роста выручки снижаются: с 19% в 2025 году до прогнозных 11% в 2026 году на фоне более слабого спроса и замедления инфляции. Активные инвестиции в логистику и цифровую инфраструктуру увеличивают долговую нагрузку и будут удерживать свободный денежный поток в отрицательной зоне до 2027 года.

"Дивдоходность ритейлера остается одной из самых высоких в секторе, однако ее поддержание, вероятно, будет сопровождаться ростом долговой нагрузки и продажей части казначейского пакета акций, а не обеспечено свободным денежным потоком. Потенциал роста на горизонте года оценивается в 9%, а совокупная ожидаемая доходность с учетом дивидендов - около 19%", - пишут эксперты.

"При этом в ближайший месяц бумаги потенциально могут показать динамику лучше сектора, поскольку, на наш взгляд, финансовая отчетность за четвертый квартал 2025 года окажется сильнее текущих рыночных ожиданий", - отмечают эксперты.

Текущая стоимость акций X5 составляет порядка 2488,5 рубля за штуку.

