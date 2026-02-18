"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Яндекса

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимостью на уровне 5884,7 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 24%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

Эмитент опубликовал сильный финансовый отчет за 2025 год, продемонстрировав уверенный рост выручки, улучшение рентабельности и хорошие операционные показатели по ключевым сегментам бизнеса, констатирует эксперт.

"При этом результаты в целом оказались в рамках наших ожиданий и ожиданий рынка, без существенных позитивных сюрпризов. На этом фоне динамика котировок акций в день публикации отчета носит скорее технический характер - наблюдается эффект sell the fact, когда инвесторы фиксируют прибыль после выхода сильной, но ожидаемой отчетности, - пишет Лозовой. - Наша оценка справедливой стоимости бумаг построена путем сравнения по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, EV/S и P/S на 2026 год с аналогами из ЕМ и РФ".

