Цена акций Palo Alto краткосрочно может снижаться - инвестбанк "Синара"

Котировки акций американского разработчика решений в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks могут показать снижение в краткосрочной перспективе, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Эмитент отчитался лучше ожиданий за закончившийся 31 января второй квартал 2026 финансового года, констатируют эксперты.

Выручка составила $2,59 млрд против прогноза в $2,58 млрд, скорректированная прибыль - $1,03 на акцию при ожидавшихся $0,94.

Кроме того, повышен годовой прогноз по выручке.

Однако прогнозы по прибыли оказались хуже прежних, отмечают в инвестбанке: на следующий квартал лишь $0,78-0,80 на акцию против ожиданий рынка в районе $0,92, прогноз на год - $3,65-3,70 вместо $3,80-3,90.

"Новости считаем негативными для бумаги на краткосрочную перспективу: инвесторы в большей степени ориентируются на снижение прогноза по прибыли, чем на хороший отчет за прошлый квартал, поэтому котировки уже просели на премаркете на 7%, - пишут аналитики в комментарии. - Дальнейшая динамика зависит от того, сможет ли компания компенсировать рост затрат повышением цен и сохранить темпы увеличения выручки".

