"БКС МИ" понизил целевую цену акций Duolingo до $92

"БКС Мир инвестиций" понизил целевую цену акций Duolingo Inc. со $160 до $92 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 18% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Сергея Потапова.

"Несмотря на сильные операционные и финансовые показатели, компания сталкивается с серьезными долгосрочными рисками из-за ускоренного развития ИИ в онлайн-образовании, - пишет эксперт. - Duolingo во многом выступает в роли "надстройки" над крупными языковыми моделями (LLM), что усиливает зависимость от сторонних технологий и повышает риск утраты устойчивого конкурентного преимущества. С учетом стратегических вызовов и меняющегося конкурентного ландшафта негативно оцениваем перспективы на горизонте ближайших лет".

Duolingo - американская компания, лидер в онлайн-обучении иностранным языкам.

