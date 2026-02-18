"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ДОМ.РФ

"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ПАО "ДОМ.РФ" с целевой ценой 2350 руб. за бумагу, говорится в комментарии аналитиков.

"Финансовые результаты "ДОМ.РФ" за 2025 год совпали с нашими ожиданиями и подтвердили устойчивость бизнес-модели, - отмечают эксперты. - Рост чистой прибыли на 35% закономерно отражает расширение доходной базы: банк увеличил чистые процентные доходы за счет оптимизации пассивов и замещения дорогого фондирования, а комиссионный бизнес продолжил поступательное развитие. При этом темпы роста расходов оказались ниже динамики доходов, что поддержало маржинальность. Показатели эффективности выглядят сильными: ROE выше 21%, расширение процентной маржи и рост капитала формируют комфортный запас прочности".

Прогноз менеджмента на 2026 год предполагает дальнейший рост чистой прибыли на 17%, до 104 млрд рублей и сохранение высокой рентабельности выше 21%. По мнению аналитиков, это говорит о сохранении позитивной операционной динамики даже в условиях постепенной нормализации рынка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.