Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг" покупать" для акций ДОМ.РФ

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг" покупать" для акций ПАО "ДОМ.РФ", сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой.

Эмитент опубликовал результаты за 2025 год по МСФО.

"Чистая прибыль оказалась на 2,6% выше наших ожиданий за счет более низкой налоговой ставки, в то время как доналоговая прибыль за 4К25 (31,4 млрд руб.) отстала от наших ожиданий на 1%. Прибыль увеличилась на 245% г/г и 15% к/к. Исходя из этого, считаем результаты ожидаемо сильными", - указывает эксперт.

"Акции "ДОМ.РФ" торгуются с оценочными мультипликаторами 0,74 P/BV и 3,9 P/E 2026П, и мы оставляем в силе рейтинг "покупать". В ходе "Дня инвестора" в среду обратим основное внимание на устойчивость спроса на кредиты и ожидания с точки зрения стоимости риска", - пишет Найденова в материале.

