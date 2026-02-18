"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 5727 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Яндекс" представил финансовые результаты за 4К2025, которые опередили консенсус, - пишет эксперт. - В сравнении с нашими оценками компания отчиталась несколько слабее по выручке и на уровне прогноза по EBITDA. По итогам года "Яндекс" показал рост выручки в 32% г/г при ориентире компании - не менее 30% г/г. Группе удалось опередить свой прогноз по EBITDA более чем на 10 млрд руб., показав значение в 281 млрд руб.".

В следующем году менеджмент компании ожидает увеличение доходов примерно на 20% г/г и EBITDA в размере около 350 млрд руб. Эксперт "Велес Капитала" полагает, что это аккуратный прогноз, который может быть повышен по мере поступления новых данных.

"Менеджмент рекомендовал финальные дивиденды по итогам года в размере 110 руб. на акцию (доходность 2,3%) против предыдущих 80 руб. Повышение выплат связано с улучшением рентабельности и стабильным финансовым положением. Мы отмечаем, что пока доходность остается скромной, подтверждая ориентированность компании на рост", - указывает Михайлин.

