Курс пары рубль/юань может пока задержаться у нижней границы диапазона в 11-11,2 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань может пока задержаться у нижней границы диапазона в 11-11,2 руб./юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Во вторник рубль большую часть дня не показывал выраженную динамику, но вечером он перешел к заметному укреплению. Вряд ли такую динамику можно объяснить влиянием кулуарных новостей с переговоров в Женеве, иначе бы это коррелировало с ростом фондового рынка, - отмечают эксперты в обзоре. - Скорее, сейчас из-за выходных в КНР валютный рынок РФ стал слишком "тонким", и разовые крупные сделки вечером сейчас приводят к проливу курсов".

В среду курс CNY/RUB находится у 11,01 руб./юань. Другие валюты EM с утра двигаются разнонаправленно. В текущих условиях временно слабого спроса на валюту курс может пока задержаться у нижней границы диапазона в 11,00-11,20 руб./юань, полагают в банке.

В свою очередь, цены на нефть вчера снизились. "Рынок позитивно воспринимает новости о ходе переговоров США и Ирана, но пока говорить о достижении итогового соглашения не приходится, - пишут аналитики. - В среду фьючерсы Brent торгуются у $67,6/барр. Цены пока останутся вблизи $67-68/барр., но как только появятся конкретные новости относительно Ирана, нефть способна легко выйти как выше, так и ниже этого диапазона".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.