Акции Яндекса на текущих уровнях недооценены - "БКС МИ"

Акции МКПАО "Яндекс" на текущих уровнях недооценены, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрий Булгаков.

Эмитент опубликовал в целом сильные финансовые результаты за IV квартал 2025 года, констатирует эксперт.

Значительное снижение темпа роста издержек в электронной коммерции с 51% в I квартале до 20% в IV квартале позволило сократить убыточность подразделения.

Другие убыточные сегменты, такие как доставка или автономные технологии, пока не показывают положительной динамики.

При этом сегменты "Плюс и развлекательные сервисы" и Yandex B2B Tech продолжают демонстрировать хорошие результаты, хотя и относительно невелики в общих масштабах "Яндекса".

"У нас "позитивный" взгляд на "Яндекс". Мы считаем, что помимо роста выручки ключевым драйвером текущих результатов компании стало сдерживание издержек. Рост выручки (хоть и замедляющийся) и текущий уровень контроля над издержками в целом позволяют компании наращивать прибыль. Считаем, что бумага на текущих уровнях недооценена", - пишет Булгаков в обзоре.

