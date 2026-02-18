Индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2700-2800п - ПСБ

Индекс Мосбиржи продолжит движение в верхней половине диапазона 2700-2800 пунктов на торгах в среду в ожидании стимулов для направления, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"На наш взгляд, на текущий момент основным сценарием для рынка выступает выход вверх из сложившейся двухмесячной консолидации, однако для пробоя сопротивления на уровне 2800 пунктов пока не хватает новостных поводов, - пишет эксперт в комментарии. - Впрочем, и для отступления к нижней границе данного коридора факторов недостаточно. Полагаем, что инвесторы будут ожидать новостей по итогам второго дня переговоров в Женеве, что может стимулировать направленное движение. Среди корпоративных событий отметим публикацию отчетности "ДОМ.РФ".

