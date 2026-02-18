Рынок акций Японии уверенно растет

Уолл-стрит завершила торги вторника в плюсе. Рынок акций Японии прибавляет в среду более 1% на внешнеторговой статистике. Нефть умеренно дорожает в среду утром, Brent торгуется у $67,7 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги вторника небольшим ростом, восстановив потери, понесенные ранее в ходе сессии на опасениях относительно оправданности огромных инвестиций в технологии искусственного интеллекта, а также последствий внедрения ИИ.

Как показало исследование Bank of America Corp. (SPB: BAC), рекордное число инвесторов считает, что компании тратят на нейросети слишком много. Четверть участников проведенного банком опроса видят в "ИИ-пузыре" главную угрозу для рынка, а 30% респондентов допускают, что инвестиции крупных технологических компаний в эту сферу могут стать причиной кредитного кризиса.

В то же время многие участники рынка полагают, что внедрение ИИ может оказаться деструктивным для существующих бизнес-моделей.

Во вторник инвесторы оценивали новости и отчетности компаний, а также новые заявления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби дал понять, что допускает возможность нескольких снижений базовой процентной ставки Федрезерва в этом году в случае появления новых свидетельств того, что усиление инфляции, вызванное пошлинами, является временным.

"Если это окажется временным явлением, и мы увидим, что действительно движемся к цели по инфляции в 2%, то в 2026 году возможно снижение ставки еще несколько раз," - сказал Гулсби в интервью CNBC.

Между тем член совета управляющих американского ЦБ Майкл Барр заявил, что очередное снижение ставки может произойти еще нескоро, отметив сохранение "значительного риска" того, что инфляция будет оставаться выше целевых 2%.

"Исходя из текущих условий и имеющихся данных, вероятно, будет целесообразно удерживать ставку на нынешнем уровне в течение некоторого времени", - сказал Барр, выступая на мероприятии в Нью-Йорке.

В пятницу будет опубликован отчет о доходах и расходах населения США за декабрь, включающий ключевой показатель инфляции, отлеживаемый ФРС. Эти данные помогут инвесторам улучшить представление о дальнейших перспективах денежно-кредитной политики ЦБ.

Лидером роста среди компонентов индекса S&P 500 во вторник стал оператор круизных лайнеров Norwegian Cruise Line. Его бумаги выросли в цене на 12,2% после сообщений, что инвесткомпания Elliott Investment Management нарастила долю в нем до свыше 10%.

Самое большое падение в S&P 500 продемонстрировал поставщик автозапчастей Genuine Parts Co., потерявший 14,6% рыночной стоимости после разочаровывающей квартальной отчетности и прогнозов.

Акции разработчика платежных технологий Fiserv подорожали на 6,9% на новостях о том, что инвестор-активист Jana Partners приобрел долю в этой компании и планирует добиваться улучшений в её бизнес-модели.

Капитализация Paramount Skydance Corp. увеличилась на 4,9% после того как Warner Bros. Discovery объявила о возобновлении переговоров с Paramount на семь дней, чтобы предоставить ей возможность сделать свое наилучшее и окончательное предложение о покупке WBD. Стоимость бумаг Warner Bros. Discovery повысилась на 2,7%.

Рыночная стоимость оператора онлайн-платформы для инвесторов eToro подскочила на 20,4%. Его прибыль за четвертый квартал оказалась лучше ожиданий рынка.

Цена бумаг производителя медицинского оборудования Masimo взлетела на 34,2% на новостях, что промышленный конгломерат Danaher Corp. намерен купить эту компанию за $9,9 млрд с учетом долга. Акции Danaher подешевели на 2,9%.

Строительная Vulcan Materials сократила капитализацию на 7,8% после слабой квартальной отчетности.

Котировки General Mills упали на 7%. Компания, которая является одним из крупнейших производителей продуктов питания в США, ухудшила прогноз на 2026 финансовый год на фоне слабости спроса.

Стоимость акций Medtronic снизилась 3,1%, несмотря на то что выручка производителя медицинского оборудования за третий квартал 2026 фингода превзошла прогнозы аналитиков.

Значительный подъем показали авиакомпании Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) и United Airlines Holdings (SPB: UAL) (на 6,2% и 4,3% соответственно), энергетическая Constellation Energy (на 5,1%), работающая в сфере медицинских технологий Baxter International (на 4,8%), оператор сети ресторанов Chipotle Mexican Grill (на 4,4%), биотехнологическая Moderna Inc. (SPB: MRNA) (на 4%).

Тем временем бумаги работающих в сфере обеспечения безопасности Allegion и Leidos Holdings опустились в цене на 9,4% и 8,4% соответственно, аналитической FactSet Research Systems - на 7,6%, производителя продуктов питания Campbell''s и оператора платформы для бронирования путешествий Expedia Group - на 5,8%, производителя электронных носителей информации Sandisk Corp. - на 5,7%.

Среди компаний "великолепной семерки" акции Tesla (SPB: TSLA) подешевели на 1,6%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,2%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,1%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,1%. Рыночная стоимость Nvidia Corp. (SPB: NVDA) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) увеличилась на 1,2%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 3,2%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник поднялся на 0,07% от уровня закрытия торгов в пятницу - до 49533,19 пункта. В понедельник торги не проводились из-за праздника в США.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,1% - до 6843,22 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,14% и закрылся на отметке 22578,38 пункта.

Рынок акций Японии уверенно растет в среду на данных о внешней торговле, австралийская площадка закрылась в плюсе.

Биржи материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Значение японского Nikkei 225 повышается на 1,2%.

Экспорт Японии в январе увеличился на максимальные с ноября 2022 года 16,8% относительно того же месяца предыдущего года и составил 9,19 трлн иен ($59,83 млрд), сообщило в среду министерство финансов страны. Аналитики в среднем ожидали подъема на 12%, сообщает Trading Economics.

Японский импорт в прошлом месяце снизился впервые с августа 2025 года - на 2,5%, до 10,34 трлн иен. Эксперты прогнозировали увеличение на 3%.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги GS Yuasa (+7,7%).

Рыночная стоимость TDK растет на 6,5%, Toto - на 5,9%, Ibiden - на 5,6%, Sumitomo Metal Mining - на 5,3%.

Акции Suzuki Motor дорожают на 1,2% после новостей о выводе на рынок Индии ее первого электромобиля.

Цена бумаг Sumitomo Pharma, существенно повысившаяся по итогам двух предыдущих сессий, уменьшается на 6,5%, Dentsu Group - на 3,7%, Yaskawa Electric - на 3,1%, Socionext - на 2,7%, Hino Motors - на 2,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

Westpac нарастил рыночную стоимость на 0,2%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,7%.

Котировки акций BHP, накануне обновившие исторический максимум, сократились на 0,9%. Капитализация Rio Tinto повысилась на 1,3%.

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду после резкого снижения накануне, вызванного надеждами на разрядку в отношениях между США и Ираном.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:01 мск повышается на $0,28 (0,42%), до $67,70 за баррель. Во вторник контракт упал в цене на $1,23 (1,8%), до $67,42 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на $0,25 (0,4%), до $62,58 за баррель. Накануне цена фьючерса понизилась на $0,56 (0,9%), до $62,33 за баррель.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи во вторник заявил, что на переговорах с США в Женеве обсуждались только вопросы, связанные с ядерной сферой. Он отметил, что "переговоры продолжатся, дата пока не определена", однако сторонам удалось добиться "хорошего прогресса по сравнению с предыдущей встречей".

При этом глава иранского МИД подчеркнул, что у обеих сторон есть понимание, что потребуется "некоторое время", чтобы сблизить позиции.

"Существенный прорыв в переговорах ослабит геополитическую напряженность и может привести к росту поставок иранской нефти, однако мы сомневаемся, что такого результата удастся достичь в ближайшем будущем", - отметил Тони Сикамор из IG.

Консалтинговое агентство Eurasia Group полагает, что вероятность американского удара по Ирану к концу апреля составляет 65%.