Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
Рейтинг российских банков за январь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за январь 2026 года. В январе 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Минэкономразвития выступает за ускоренное введение НДС на импорт через маркетплейсы
Минэкономразвития на стратегической сессии по платформенной экономике под руководством премьер-министра Михаила Мишустина предложило ускорить принятие национального регулирования под новые правила трансграничной электронной торговли. Об этом...
 
Новый крупный игрок готовится выйти на рынок производства овощей
Группа "Лента" (входит в "Севергрупп" Алексей Мордашова) планирует заняться тепличным бизнесом, сообщили "Известиям" три источника, знакомые с ее планами. Она интересовалась приобретением действующих промышленных теплиц, уточнил один из них....
 
18 февраля 2026 года 09:10

Рынок акций Японии уверенно растет

Уолл-стрит завершила торги вторника в плюсе. Рынок акций Японии прибавляет в среду более 1% на внешнеторговой статистике. Нефть умеренно дорожает в среду утром, Brent торгуется у $67,7 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги вторника небольшим ростом, восстановив потери, понесенные ранее в ходе сессии на опасениях относительно оправданности огромных инвестиций в технологии искусственного интеллекта, а также последствий внедрения ИИ.

Как показало исследование Bank of America Corp. (SPB: BAC), рекордное число инвесторов считает, что компании тратят на нейросети слишком много. Четверть участников проведенного банком опроса видят в "ИИ-пузыре" главную угрозу для рынка, а 30% респондентов допускают, что инвестиции крупных технологических компаний в эту сферу могут стать причиной кредитного кризиса.

В то же время многие участники рынка полагают, что внедрение ИИ может оказаться деструктивным для существующих бизнес-моделей.

Во вторник инвесторы оценивали новости и отчетности компаний, а также новые заявления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби дал понять, что допускает возможность нескольких снижений базовой процентной ставки Федрезерва в этом году в случае появления новых свидетельств того, что усиление инфляции, вызванное пошлинами, является временным.

"Если это окажется временным явлением, и мы увидим, что действительно движемся к цели по инфляции в 2%, то в 2026 году возможно снижение ставки еще несколько раз," - сказал Гулсби в интервью CNBC.

Между тем член совета управляющих американского ЦБ Майкл Барр заявил, что очередное снижение ставки может произойти еще нескоро, отметив сохранение "значительного риска" того, что инфляция будет оставаться выше целевых 2%.

"Исходя из текущих условий и имеющихся данных, вероятно, будет целесообразно удерживать ставку на нынешнем уровне в течение некоторого времени", - сказал Барр, выступая на мероприятии в Нью-Йорке.

В пятницу будет опубликован отчет о доходах и расходах населения США за декабрь, включающий ключевой показатель инфляции, отлеживаемый ФРС. Эти данные помогут инвесторам улучшить представление о дальнейших перспективах денежно-кредитной политики ЦБ.

Лидером роста среди компонентов индекса S&P 500 во вторник стал оператор круизных лайнеров Norwegian Cruise Line. Его бумаги выросли в цене на 12,2% после сообщений, что инвесткомпания Elliott Investment Management нарастила долю в нем до свыше 10%.

Самое большое падение в S&P 500 продемонстрировал поставщик автозапчастей Genuine Parts Co., потерявший 14,6% рыночной стоимости после разочаровывающей квартальной отчетности и прогнозов.

Акции разработчика платежных технологий Fiserv подорожали на 6,9% на новостях о том, что инвестор-активист Jana Partners приобрел долю в этой компании и планирует добиваться улучшений в её бизнес-модели.

Капитализация Paramount Skydance Corp. увеличилась на 4,9% после того как Warner Bros. Discovery объявила о возобновлении переговоров с Paramount на семь дней, чтобы предоставить ей возможность сделать свое наилучшее и окончательное предложение о покупке WBD. Стоимость бумаг Warner Bros. Discovery повысилась на 2,7%.

Рыночная стоимость оператора онлайн-платформы для инвесторов eToro подскочила на 20,4%. Его прибыль за четвертый квартал оказалась лучше ожиданий рынка.

Цена бумаг производителя медицинского оборудования Masimo взлетела на 34,2% на новостях, что промышленный конгломерат Danaher Corp. намерен купить эту компанию за $9,9 млрд с учетом долга. Акции Danaher подешевели на 2,9%.

Строительная Vulcan Materials сократила капитализацию на 7,8% после слабой квартальной отчетности.

Котировки General Mills упали на 7%. Компания, которая является одним из крупнейших производителей продуктов питания в США, ухудшила прогноз на 2026 финансовый год на фоне слабости спроса.

Стоимость акций Medtronic снизилась 3,1%, несмотря на то что выручка производителя медицинского оборудования за третий квартал 2026 фингода превзошла прогнозы аналитиков.

Значительный подъем показали авиакомпании Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) и United Airlines Holdings (SPB: UAL) (на 6,2% и 4,3% соответственно), энергетическая Constellation Energy (на 5,1%), работающая в сфере медицинских технологий Baxter International (на 4,8%), оператор сети ресторанов Chipotle Mexican Grill (на 4,4%), биотехнологическая Moderna Inc. (SPB: MRNA) (на 4%).

Тем временем бумаги работающих в сфере обеспечения безопасности Allegion и Leidos Holdings опустились в цене на 9,4% и 8,4% соответственно, аналитической FactSet Research Systems - на 7,6%, производителя продуктов питания Campbell''s и оператора платформы для бронирования путешествий Expedia Group - на 5,8%, производителя электронных носителей информации Sandisk Corp. - на 5,7%.

Среди компаний "великолепной семерки" акции Tesla (SPB: TSLA) подешевели на 1,6%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,2%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,1%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,1%. Рыночная стоимость Nvidia Corp. (SPB: NVDA) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) увеличилась на 1,2%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 3,2%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник поднялся на 0,07% от уровня закрытия торгов в пятницу - до 49533,19 пункта. В понедельник торги не проводились из-за праздника в США.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,1% - до 6843,22 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,14% и закрылся на отметке 22578,38 пункта.

Рынок акций Японии уверенно растет в среду на данных о внешней торговле, австралийская площадка закрылась в плюсе.

Биржи материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Значение японского Nikkei 225 повышается на 1,2%.

Экспорт Японии в январе увеличился на максимальные с ноября 2022 года 16,8% относительно того же месяца предыдущего года и составил 9,19 трлн иен ($59,83 млрд), сообщило в среду министерство финансов страны. Аналитики в среднем ожидали подъема на 12%, сообщает Trading Economics.

Японский импорт в прошлом месяце снизился впервые с августа 2025 года - на 2,5%, до 10,34 трлн иен. Эксперты прогнозировали увеличение на 3%.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги GS Yuasa (+7,7%).

Рыночная стоимость TDK растет на 6,5%, Toto - на 5,9%, Ibiden - на 5,6%, Sumitomo Metal Mining - на 5,3%.

Акции Suzuki Motor дорожают на 1,2% после новостей о выводе на рынок Индии ее первого электромобиля.

Цена бумаг Sumitomo Pharma, существенно повысившаяся по итогам двух предыдущих сессий, уменьшается на 6,5%, Dentsu Group - на 3,7%, Yaskawa Electric - на 3,1%, Socionext - на 2,7%, Hino Motors - на 2,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

Westpac нарастил рыночную стоимость на 0,2%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,7%.

Котировки акций BHP, накануне обновившие исторический максимум, сократились на 0,9%. Капитализация Rio Tinto повысилась на 1,3%.

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду после резкого снижения накануне, вызванного надеждами на разрядку в отношениях между США и Ираном.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:01 мск повышается на $0,28 (0,42%), до $67,70 за баррель. Во вторник контракт упал в цене на $1,23 (1,8%), до $67,42 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на $0,25 (0,4%), до $62,58 за баррель. Накануне цена фьючерса понизилась на $0,56 (0,9%), до $62,33 за баррель.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи во вторник заявил, что на переговорах с США в Женеве обсуждались только вопросы, связанные с ядерной сферой. Он отметил, что "переговоры продолжатся, дата пока не определена", однако сторонам удалось добиться "хорошего прогресса по сравнению с предыдущей встречей".

При этом глава иранского МИД подчеркнул, что у обеих сторон есть понимание, что потребуется "некоторое время", чтобы сблизить позиции.

"Существенный прорыв в переговорах ослабит геополитическую напряженность и может привести к росту поставок иранской нефти, однако мы сомневаемся, что такого результата удастся достичь в ближайшем будущем", - отметил Тони Сикамор из IG.

Консалтинговое агентство Eurasia Group полагает, что вероятность американского удара по Ирану к концу апреля составляет 65%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


18 февраля 2026 года 17:35
"Эйлер" ждет ставку ЦБ РФ на уровне 12% к концу 2026г
Аналитическая компания "Эйлер" ожидает ключевую ставку Банка России на уровне 12% годовых к концу текущего года, говорится в материале экспертов. "Наш точечный прогноз на конец текущего года составляет 12%. Диапазон прогнозов - 11-12%, риски смещены в сторону дезинфляционных", - пишут...    читать дальше
18 февраля 2026 года 17:04
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Яндекса
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимостью на уровне 5884,7 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 24%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. Эмитент опубликовал сильный финансовый отчет за 2025 год, продемонстрировав уверенный...    читать дальше
18 февраля 2026 года 16:34
Акции ДОМ.РФ остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
ции ПАО "ДОМ.РФ" остаются привлекательными для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент раскрыл отчетность за 2025 год по МСФО. Институт развития, помимо роста чистой прибыли (+35%), улучшил показатели рентабельности капитала (21,6% в 2025 году после 18,8%...    читать дальше
18 февраля 2026 года 16:02
Цена акций Palo Alto краткосрочно может снижаться - инвестбанк "Синара"
Котировки акций американского разработчика решений в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks могут показать снижение в краткосрочной перспективе, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Эмитент отчитался лучше ожиданий за закончившийся 31 января второй квартал 2026 финансового года,...    читать дальше
18 февраля 2026 года 15:32
Акции Озон Фармацевтики справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
кущая рыночная оценка акций ПАО "Озон Фармацевтика" является справедливой, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты ожидают, что компания продолжит демонстрировать устойчивый рост выручки. Этому, по их мнению, будут способствовать расширение ассортимента, рост объемов продаж и...    читать дальше
18 февраля 2026 года 15:01
"БКС МИ" понизил целевую цену акций Duolingo до $92
"БКС Мир инвестиций" понизил целевую цену акций Duolingo Inc. со $160 до $92 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 18% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Сергея Потапова. "Несмотря на сильные операционные и финансовые показатели, компания сталкивается с серьезными...    читать дальше
18 февраля 2026 года 14:30
Решение ЦБ РФ по ставке подстегнуло ралли на рынке ОФЗ - Райффайзенбанк
Неожиданно позитивное для рынка ОФЗ решение ЦБ РФ по снижению ставки до 15,5% вызвало заметную коррекцию ожиданий участников, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка. Так, за неделю кривая доходностей ОФЗ на коротком участке сместилась вниз на 40 б.п., в середине и на длинном конце - на...    читать дальше
18 февраля 2026 года 14:02
БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном и долгосрочном горизонте: "Яндекс", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Транснефть" (прив.), "Т-Технологии" и "Промомед". "Финансовые результаты "Яндекса" за IV квартал и...    читать дальше
18 февраля 2026 года 13:31
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций Яндекса
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций "Яндекса" с целевой ценой 5370 руб. за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Результаты компании за 4К25 оказались на уровне консенсуса по выручке и на 7% выше ожиданий по EBITDA (наш прогноз EBITDA превышен на 4%), - пишут аналитики Анна...    читать дальше
18 февраля 2026 года 12:53
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ДОМ.РФ
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ПАО "ДОМ.РФ" с целевой ценой 2350 руб. за бумагу, говорится в комментарии аналитиков. "Финансовые результаты "ДОМ.РФ" за 2025 год совпали с нашими ожиданиями и подтвердили устойчивость бизнес-модели, - отмечают эксперты. - Рост чистой...    читать дальше
18 февраля 2026 года 12:19
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг" покупать" для акций ДОМ.РФ
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг" покупать" для акций ПАО "ДОМ.РФ", сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. Эмитент опубликовал результаты за 2025 год по МСФО. "Чистая прибыль оказалась на 2,6% выше наших ожиданий за счет более низкой налоговой ставки, в то...    читать дальше
18 февраля 2026 года 11:51
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ДОМ.РФ
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ПАО "ДОМ.РФ" с прогнозной стоимостью 2720 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера. "Мы оцениваем опубликованные результаты эмитента за 2025 год по МСФО умеренно позитивно. Чистая прибыль незначительно...    читать дальше
18 февраля 2026 года 11:30
"АКБФ" понизил прогнозную стоимость акций Норникеля до 209,97 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понижает прогнозную стоимость обыкновенных акций ГМК "Норильский никель" с 211,15 руб. до 209,97 руб., что предполагает потенциал роста 36% с текущих уровней и соответствует рекомендации "покупать", говорится в материале аналитиков. С учетом роста геополитических...    читать дальше
18 февраля 2026 года 11:07
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 5727 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Яндекс" представил финансовые результаты за 4К2025, которые опередили консенсус, - пишет эксперт. - В сравнении с...    читать дальше
18 февраля 2026 года 10:46
Курс пары рубль/юань может пока задержаться у нижней границы диапазона в 11-11,2 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Курс пары рубль/юань может пока задержаться у нижней границы диапазона в 11-11,2 руб./юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Во вторник рубль большую часть дня не показывал выраженную динамику, но вечером он перешел к заметному укреплению. Вряд ли такую динамику можно объяснить...    читать дальше
