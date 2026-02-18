.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит консолидацию в среду - "Цифра брокер"
.
18 февраля 2026 года 09:12
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит консолидацию в среду - "Цифра брокер"
Ожидается сохранение консолидационных настроений на российском рынке акций на торгах в среду, индекс Мосбиржи, вероятнее всего, продолжит движение в диапазоне 2720-2820 пунктов, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Уровнем поддержки для индекса выступает зона 2700-2730 пунктов, в то время как ближайшее сопротивление находится на отметке 2810 пунктов, указывают эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
18 февраля 2026 года 17:35
Аналитическая компания "Эйлер" ожидает ключевую ставку Банка России на уровне 12% годовых к концу текущего года, говорится в материале экспертов. "Наш точечный прогноз на конец текущего года составляет 12%. Диапазон прогнозов - 11-12%, риски смещены в сторону дезинфляционных", - пишут... читать дальше
.18 февраля 2026 года 17:04
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимостью на уровне 5884,7 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 24%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. Эмитент опубликовал сильный финансовый отчет за 2025 год, продемонстрировав уверенный... читать дальше
.18 февраля 2026 года 16:34
ции ПАО "ДОМ.РФ" остаются привлекательными для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент раскрыл отчетность за 2025 год по МСФО. Институт развития, помимо роста чистой прибыли (+35%), улучшил показатели рентабельности капитала (21,6% в 2025 году после 18,8%... читать дальше
.18 февраля 2026 года 16:02
Котировки акций американского разработчика решений в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks могут показать снижение в краткосрочной перспективе, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Эмитент отчитался лучше ожиданий за закончившийся 31 января второй квартал 2026 финансового года,... читать дальше
.18 февраля 2026 года 15:32
кущая рыночная оценка акций ПАО "Озон Фармацевтика" является справедливой, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты ожидают, что компания продолжит демонстрировать устойчивый рост выручки. Этому, по их мнению, будут способствовать расширение ассортимента, рост объемов продаж и... читать дальше
.18 февраля 2026 года 15:01
"БКС Мир инвестиций" понизил целевую цену акций Duolingo Inc. со $160 до $92 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 18% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Сергея Потапова. "Несмотря на сильные операционные и финансовые показатели, компания сталкивается с серьезными... читать дальше
.18 февраля 2026 года 14:30
Неожиданно позитивное для рынка ОФЗ решение ЦБ РФ по снижению ставки до 15,5% вызвало заметную коррекцию ожиданий участников, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка. Так, за неделю кривая доходностей ОФЗ на коротком участке сместилась вниз на 40 б.п., в середине и на длинном конце - на... читать дальше
.18 февраля 2026 года 14:02
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном и долгосрочном горизонте: "Яндекс", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Транснефть" (прив.), "Т-Технологии" и "Промомед". "Финансовые результаты "Яндекса" за IV квартал и... читать дальше
.18 февраля 2026 года 13:31
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций "Яндекса" с целевой ценой 5370 руб. за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Результаты компании за 4К25 оказались на уровне консенсуса по выручке и на 7% выше ожиданий по EBITDA (наш прогноз EBITDA превышен на 4%), - пишут аналитики Анна... читать дальше
.18 февраля 2026 года 12:53
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ПАО "ДОМ.РФ" с целевой ценой 2350 руб. за бумагу, говорится в комментарии аналитиков. "Финансовые результаты "ДОМ.РФ" за 2025 год совпали с нашими ожиданиями и подтвердили устойчивость бизнес-модели, - отмечают эксперты. - Рост чистой... читать дальше
.18 февраля 2026 года 12:19
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг" покупать" для акций ПАО "ДОМ.РФ", сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. Эмитент опубликовал результаты за 2025 год по МСФО. "Чистая прибыль оказалась на 2,6% выше наших ожиданий за счет более низкой налоговой ставки, в то... читать дальше
.18 февраля 2026 года 11:51
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ПАО "ДОМ.РФ" с прогнозной стоимостью 2720 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера. "Мы оцениваем опубликованные результаты эмитента за 2025 год по МСФО умеренно позитивно. Чистая прибыль незначительно... читать дальше
.18 февраля 2026 года 11:30
Инвестиционная компания "АКБФ" понижает прогнозную стоимость обыкновенных акций ГМК "Норильский никель" с 211,15 руб. до 209,97 руб., что предполагает потенциал роста 36% с текущих уровней и соответствует рекомендации "покупать", говорится в материале аналитиков. С учетом роста геополитических... читать дальше
.18 февраля 2026 года 11:07
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 5727 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Яндекс" представил финансовые результаты за 4К2025, которые опередили консенсус, - пишет эксперт. - В сравнении с... читать дальше
.18 февраля 2026 года 10:46
Курс пары рубль/юань может пока задержаться у нижней границы диапазона в 11-11,2 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Курс пары рубль/юань может пока задержаться у нижней границы диапазона в 11-11,2 руб./юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Во вторник рубль большую часть дня не показывал выраженную динамику, но вечером он перешел к заметному укреплению. Вряд ли такую динамику можно объяснить... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.