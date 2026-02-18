Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит консолидацию в среду - "Цифра брокер"

Ожидается сохранение консолидационных настроений на российском рынке акций на торгах в среду, индекс Мосбиржи, вероятнее всего, продолжит движение в диапазоне 2720-2820 пунктов, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Уровнем поддержки для индекса выступает зона 2700-2730 пунктов, в то время как ближайшее сопротивление находится на отметке 2810 пунктов, указывают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.