Рубль во вторник заметно укрепился в ожидании внешнеполитического позитива

Москва. 17 февраля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль вырос при сниженной активности рынка и в ожидании внешнеполитического позитива.

На текущей неделе биржи Китая не работают, так как в стране отмечают Новый год по лунному календарю. Участники рынка находятся в ожидании новостей относительно нового раунда переговоров РФ, США и Украины, который проходит 17-18 февраля в Женеве.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,99 руб., что на 13,5 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 18 февраля на 11,88 копейки, до 76,7389 руб./$1, и уменьшил курс евро на 17,1 копейки, до 90,8658 руб./EUR1.

"На валютном рынке на этой неделе наблюдается консолидация курса рубля над 11 по юаню и в зоне 76-77 по доллару. Пока поддерживается относительное равновесие между предложением валют и спросом на них. Снижение ключевой ставки ЦБ до 15,5% в моменте не отразилось на позициях рубля - шаг секвестра небольшой, а эффект будет иметь накопительный эффект. Пока же рубль смотрится уверенно. Существенные объемы продаж валюты по бюджетному правилу, рост сырьевых котировок и одновременно низкая активность импортеров удерживают его от ослабления. Кроме того, зафиксирован рост спроса на рублевый долг, индекс гособлигаций RGBI за последнюю неделю прибавил больше 2,2%. До конца недели некоторое воздействие на курс может иметь геополитика - в случае выраженного прогресса в мирных переговорах по Украине риск-премия в рубле может сжаться, что увеличит давление на валюты. Краткосрочные ожидания - 10,9-11,2 за юань и 76-78 за доллар", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Переговоры делегаций Москвы, Киева и Вашингтона по украинскому урегулированию начались в женевской гостинице Intercontinental.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в нее среди прочих входят замглавы Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что состав делегации будет расширен по сравнению с консультациями рабочей группы по вопросам безопасности РФ-Украина-США, два раунда которых состоялись в Абу-Даби. Также будет увеличен и круг вопросов, которые будут обсуждаться в Женеве. В частности, стороны будут вести переговоры по вопросу территорий.

По словам Пескова, Мединский остается главой российской переговорной делегации, а в Абу-Даби он отсутствовал, так как там, в первую очередь, затрагивались военные темы.

В предыдущий раз в российско-украинских переговорах Мединский участвовал лично в июле 2025 года в Стамбуле.

Повышенные инфляционные ожидания ограничивают пространство для снижения ключевой ставки, для движения в сторону нейтральной денежно-кредитной политики (ДКП) нужны низкие ожидания, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Нам нужны еще более низкие инфляционные ожидания для того, чтобы двигаться по направлению к нейтральной денежно-кредитной политике. Пока инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне, пространство для снижения ключевой ставки остается ограниченным", - сообщил Заботкин журналистам в кулуарах конференции "Макромастерская Банка России - 2026".

Он добавил, что к нейтральному уровню в 7,5-8,5% ставка может вернуться в течение 2027 года, подчеркнув, что ЦБ при принятии решений в области ДКП обращает внимание не только на темпы роста цен, но и на инфляционные ожидания.

Разовые проинфляционные факторы, реализовавшиеся в январе, будут исчерпаны в начале 2026 года, они не будут иметь вторичных эффектов в части влияния на инфляционные ожидания, заявил также Заботкин.

"Базовый прогноз исходит из того, что те разовые факторы, которые реализовались в январе, они по большей части будут исчерпаны в самом начале года, и что от них не возникнет вторичных эффектов, то есть они не помешают дальнейшему снижению инфляционных ожиданий", - сказал он.

В январе существенное влияние на динамику инфляции оказали такие факторы, как повышение НДС, тарифов и сборов, а также перенос роста цен на плодоовощную продукцию с декабря на январь.

Инфляция в январе, по данным Росстата, составила 1,62%. Она оказалась значительно ниже ожиданий аналитиков (1,96%) и недельной динамики (она указывала на рост цен в январе на 2,05%).

Цены на нефть ушли в глубокий минус вечером во вторник, растеряв весь достигнутый ранее рост после заявления министра иностранных дел Ирана о том, что переговоры с США в Женеве были "серьезными и конструктивными".

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск снижается на 2,42%, до $66,98 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,35% от уровня закрытия пятницы, до $62,03 за баррель. В понедельник торги WTI не проводились из-за выходного в США.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи во вторник по итогам переговоров с американской стороной заявил, что Тегеран и Вашингтон будут работать над соглашением по иранской ядерной программе, сообщили западные СМИ.

Это заявление ослабило опасения участников рынка по поводу возможной эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном, которая могла бы привести к перебоям в поставках нефти из ближневосточного региона.

Цена на нефть может сильно снизиться в случае заключения сделки между США и Ираном и урегулирования конфликта на Украине, написали аналитики Citi.

Банк России во вторник, 17 февраля, в рамках аукциона недельного репо разместил 3 трлн 160 млрд рублей (при лимите 3 трлн 160 млрд рублей и спросе 3 трлн 862,379 млрд рублей) в среднем по ставке 15,52% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 10 февраля, ЦБ разместил 3 трлн 230 млрд рублей (при лимите 3 трлн 230 млрд рублей и спросе 3 трлн 740,226 млрд рублей) в среднем по ставке 16,02% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 17 февраля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник упала на 23 базисных пункта, до 15,02%. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц во вторник опустилась на 3 базисных пункта, до 15,65% годовых, версии на 3 и 6 месяцев уменьшились на 2 базисных пункта - до 16,17% и 17,07% годовых соответственно.

