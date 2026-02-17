"Финам" подтверждает рейтинг акций China Longyuan Power на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций China Longyuan Power с прогнозной стоимостью 7,4 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 4,5% от текущего уровня, сообщается в комментарии аналитика максима Абрамова.

"За последние месяцы акции China Longyuan Power снизились на 20,6% от октябрьских максимумов, - отмечает эксперт. - Давление на котировки оказали рост доли спотовых продаж по рыночным ценам, снижение цен на электроэнергию и слабые финансовые результаты за 9 месяцев 2025 года. В то же время операционная динамика и расширение портфеля проектов сдерживают давление на акции. Однако фундаментальные показатели и прогноз чистой прибыли на ближайшие годы существенно не изменились, поэтому оснований для повышения целевой цены мы не видим".

China Longyuan Power - крупнейший в Китае оператор ветряных электростанций.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.