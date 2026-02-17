.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  "Финам" подтверждает рейтинг акций China Longyuan Power на уровне "держать"
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
Доля рублей при оплате экспорта РФ выросла до рекорда
Доля платежей в рублях при расчетах за экспортные поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам РФ в декабре 2025 года выросла до рекордных 62,1% с 54,0% в ноябре (ранее максимальным был уровень сентября 2025 года - 59,6%), следует...
 
В РФ установят санитарные нормы для готовой еды
В России хотят усилить контроль за качеством готовой еды — власти изучают возможность обновления санитарных правил и норм. Речь может идти о введении в действующие СанПиНы обязательных требований, учитывающих специфику продукции категории "готовая...
 
ЦБ РФ прогнозирует дефицит ликвидности банков в 2026 году в диапазоне 1,9-3 трлн руб.
Банк России скорректировал прогноз структурного дефицита ликвидности банковского сектора на 2026 год, теперь ждет его в диапазоне 1,9-3 трлн рублей вместо 2,5-3 трлн рублей ранее, следует из комментария ЦБ. Регулятор оценивает потребность банков в...
 
17 февраля 2026 года 18:37

"Финам" подтверждает рейтинг акций China Longyuan Power на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций China Longyuan Power с прогнозной стоимостью 7,4 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 4,5% от текущего уровня, сообщается в комментарии аналитика максима Абрамова.

"За последние месяцы акции China Longyuan Power снизились на 20,6% от октябрьских максимумов, - отмечает эксперт. - Давление на котировки оказали рост доли спотовых продаж по рыночным ценам, снижение цен на электроэнергию и слабые финансовые результаты за 9 месяцев 2025 года. В то же время операционная динамика и расширение портфеля проектов сдерживают давление на акции. Однако фундаментальные показатели и прогноз чистой прибыли на ближайшие годы существенно не изменились, поэтому оснований для повышения целевой цены мы не видим".

China Longyuan Power - крупнейший в Китае оператор ветряных электростанций.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 февраля 2026 года 19:31
Рынок акций РФ во вторник просел до 2765п по индексу МосБиржи на фоне снижения нефти и металлов
Москва. 17 февраля. Российский рынок акций во вторник снизился на фоне ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры (подешевели металлы, нефть Brent просела ниже $67 за баррель) и в отсутствие позитивных сигналов с очередного раунда переговоров РФ-США-Украина в Женеве 17-18 февраля. Индекс МосБиржи откатился до 2765 пунктов после утреннего роста выше 2790 пунктов.    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 19:25
Рубль во вторник заметно укрепился в ожидании внешнеполитического позитива
Москва. 17 февраля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль вырос при сниженной активности рынка и в ожидании внешнеполитического позитива.    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 19:01
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Gilead Sciences
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Gilead Sciences Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $190,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста на 22,9%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Биофармацевтическая компания Gilead...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 18:02
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 380 руб
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций Сбербанка на уровне 380 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. "Эмитент начал 2026 год с рекордной прибыли - NIM расширяется, кредитование оживает, операционная эффективность улучшается....    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 17:38
Увеличение диввыплат по акциям Яндекса неоднозначно - Совкомбанк
Увеличение дивидендных выплат по акциям МКПАО "Яндекс" неоднозначно, считают аналитики Совкомбанка Дмитрий Трошин и Артур Легостаев. Эмитент опубликовал результаты за 2025 год по МСФО и представил прогнозы на текущий год. "Выручка, EBITDA и чистая прибыль близки к нашим прогнозам, а FCF...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 17:11
Цена акций Базиса сохраняет большой потенциал роста - "ВТБ Мои Инвестиции"
Котировки акций "Базиса" сохраняют большой потенциал роста, могут достичь уровня 140 рублей за штуку в ближайшие три месяца, считает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин. Эмитент в декабре 2025 года провел IPO, цена размещения составила 109 руб., и с тех пор...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 16:34
"АКБФ" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 209,97 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" открыла торговую идею "покупать акции ГМК "Норильский никель" с целью 209,97 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 год. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 34%, сообщается в материале аналитиков. Эмитент сохраняет статус одного из...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 16:03
Акции HeadHunter - интересная долгосрочная идея - "Т-Инвестиции"
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter), считая их интересной идеей на долгосрочном горизонте (прогнозная стоимость бумаги составляет 3800 рублей за штуку), сообщается в материале аналитиков брокера. Эмитент планирует представить финансовые результаты за...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 15:40
Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне растущей нефти и в ожидании внешнеполитического позитива
Москва. 17 февраля. Китайский юань понижается на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник. Рубль дорожает при сниженной активности рынка, на фоне растущей нефти и в ожидании внешнеполитического позитива.    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 15:33
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Яндекса
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Яндекс", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. "Финансовые результаты эмитента за 4К25 вновь оказались впечатляющими, превысив наши и рыночные ожидания, а также собственные прогнозы компании,...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 15:00
Цена нефти Brent может остаться в диапазоне $65-75/барр. в течение года - УК" Первая"
Цена нефти Brent может остаться в диапазоне $65-75 за баррель в течение года, считает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов. "Апрельский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures находится на отметке $67,99 за барр., - отмечает эксперт в комментарии. - Основным фактором...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 14:30
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Яндекса на уровне 5900 руб
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "Яндекса" на уровне 5900 руб. за штуку на фоне сильной отчетности по МСФО за 2025 год, сообщается в комментарии. Российская IT-компания опубликовала результаты финансового отчета по МСФО за IV квартал и весь 2025 год: - Выручка в IV квартале...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 14:01
Акции Транснефти представляют интерес для консервативных инвесторов - "Цифра брокер"
Акции "Транснефти" представляют интерес для консервативных инвесторов, ориентированных на предсказуемый дивидендный поток, говорится в комментарии аналитиков "Цифра брокер". "Транснефть" остается естественным монополистом и ключевым звеном нефтяной инфраструктуры России, контролируя...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 13:33
Инвесторам стоит обратить внимание на валютный выпуск облигаций ЕвразХолдинг Финанса - "Финам"
Инвесторам стоит обратить внимание на долларовые облигации ООО "ЕвразХолдинг Финанс" выпуска 003Р-03 с погашением 08.03.2027, говорится в материале руководителя направления анализа долговых рынков инвесткомпании "Финам" Алексея Ковалева. "Из-за крепкого рубля текущий момент видится благоприятным...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 13:01
"БКС МИ" подтверждает "нейтральную" оценку акций банка "Санкт-Петербург"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную" оценку перспектив акций банка "Санкт-Петербург" с целевой ценой 410 руб. за бумагу, сообщается в материале аналитиков. Банк "Санкт-Петербург" раскрыл финансовые результаты за январь по российским стандартам учета. Кроме того, основной...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.