Цена нефти Brent может остаться в диапазоне $65-75/барр. в течение года - УК" Первая"

Цена нефти Brent может остаться в диапазоне $65-75 за баррель в течение года, считает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

"Апрельский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures находится на отметке $67,99 за барр., - отмечает эксперт в комментарии. - Основным фактором поддержки цен выступает напряженность в отношениях между Ираном и США. При этом с прошлой пятницы давление на цены вызывает опасения по поводу того, что страны-участницы ОПЕК+ могут смягчить добровольные ограничения на добычу. В долгосрочном периоде стоимость нефти остается под давлением из-за большого навеса предложения".

Согласно февральскому отчету МЭА, в 2026 году профицит предложения составит около 3,7 млн б/с, указывает Федосов.

"На февральской встрече восемь стран ОПЕК+ в очередной раз подтвердили паузу в наращивании квот на первый квартал 2026 года, опасаясь вероятного давления на цены в период сезонно низкого спроса. Следующее заседание ОПЕК+ пройдет 1 марта. Цены на нефть марки Brent остаются под давлением и могут удерживаться в течение года в диапазоне $65-75/барр.", - прогнозирует аналитик.

