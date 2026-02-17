"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "Яндекса" на уровне 5900 руб. за штуку на фоне сильной отчетности по МСФО за 2025 год, сообщается в комментарии.

Российская IT-компания опубликовала результаты финансового отчета по МСФО за IV квартал и весь 2025 год:

- Выручка в IV квартале выросла на 28% год к году и составила 436 млрд рублей. Выручка за 2025 год выросла на 32%, до 1,4 трлн рублей.

- Скорректированная чистая прибыль в IV квартале выросла на 70%, до 53,5 млрд рублей, за весь год скорр. чистая прибыль выросла на 40%, до 141,4 млрд рублей.

- Скорректированная EBITDA в IV квартале составила 87,8 млрд рублей - рост на 80%. Скорр. EBITDA в 2025 году выросла на 49%, до 280,8 млрд рублей.

- Число подписчиков сервиса Яндекс Плюс выросло на 21%, до 47,5 млн.

"Результаты "Яндекса" мы оцениваем как сильные и соответствующие нашим ожиданиям, отмечают эксперты. - Конец года компания прошла на высокой базе: ускорение выручки сопровождалось опережающим ростом операционной прибыли и EBITDA, что говорит о повышении эффективности масштабирования бизнеса. Отдельно отмечаем улучшение маржинальности и уверенную динамику по ключевым направлениям, включая рост подписной базы. Это подтверждает устойчивость экосистемной модели и способность компании монетизировать расширяющуюся аудиторию".

Прогноз менеджмента на 2026 год предполагает дальнейший двузначный рост выручки и существенный прирост EBITDA, что, на взгляд аналитиков "Цифра брокер", отражает уверенность в сохранении темпов развития.

Дополнительным позитивом стало предложение о финальных дивидендах за 2025 год в размере 110 рублей на акцию - выше прежнего уровня выплат, что сигнализирует о возможном переходе к более щедрой дивидендной политике, подчеркивают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.